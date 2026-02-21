Легендата Тим Къри съжалява най-много за една пропусната роля - на култов злодей (ВИДЕО)

Звездата от „Шоуто на Роки Хорър“ Тим Къри представя новите си мемоари „Vagabond“, като в поредица от публични изяви се връща към ключови моменти от над петдесетгодишната си кариера. В интервю за YouTube канала „The Academy“ 79-годишният актьор призна, че една конкретна роля остава негово голямо професионално разочарование.

Тим Къри разкри, че след като прочел сценария на „Мълчанието на агнетата“, силно е желаел да изиграе образа на д-р Ханибал Лектър. „Едно от големите ми угризения е, че прочетох сценария на ‘Мълчанието на агнетата’ и отчаяно исках да изиграя Ханибал Лектър“, заяви той. По думите му агентът му не е успял да осигури среща с продуцентите, а ролята в крайна сметка отива при Антъни Хопкинс. „Моят агент не успя да ме вкара в стаята, но Тони Хопкинс свърши страхотна работа“, допълни Къри.

Психологическият трилър, излязъл през 1991 г., проследява историята на курсантa от ФБР Кларис Старлинг, която търси помощта на лишения от свобода канибал Ханибал Лектър, за да залови друг сериен убиец - Бъфало Бил. Филмът с участието на Антъни Хопкинс и Джоди Фостър реализира над 270 милиона долара приходи в световния боксофис и печели пет награди „Оскар“, включително за най-добър филм, най-добър актьор и най-добра актриса. Хопкинс по-късно се превъплъти отново в Лектър в „Ханибал“ (2001) и „Червения дракон“ (2002).

Режисьорът Джонатан Деме впоследствие разкри, че първоначално е предложил ролята на Шон Конъри, който отказал, определяйки сценария като отблъскващ. След това вниманието на екипа се насочило към Хопкинс, впечатлил Деме с изпълнението си в „Човекът слон“.

Макар да не получава ролята на Лектър, Тим Къри изгражда поредица от емблематични образи. Той се превръща в култова фигура като д-р Франк-Ен-Фъртър в „Шоуто на Роки Хорър“ (1975), по-късно изиграва зловещия клоун Пениуайз в телевизионната адаптация на „То“ (1990), както и иконома Уодсуърт в „Clue“. Сред запомнящите се негови роли са още образите на Тъмнината в „Легенда“, Руустър Ханиган в „Ани“ и Лонг Джон Силвър в „Muppet Treasure Island“, както и гласът на Найджъл Торнбъри в анимационната поредица „The Wild Thornberrys“.

В същото интервю Тим Къри разказа и за други пропуснати възможности. Той се е явил на прослушване за ролята на Марв в „Сам вкъщи“, след като режисьорът Крис Кълъмбъс проявил интерес към него. В крайна сметка персонажът е поверен на Даниел Стърн, но Къри участва в продължението „Сам вкъщи 2“, където изиграва консиержа на хотел „Плаза“ – г-н Хектор. Актьорът си спомни и за работата с Маколи Кълкин, когото определи като „много мило дете“.

Сред ролите, за които е бил обсъждан, но не е получил, е и гласът на злодея Скар в анимационния хит на „Дисни“ от 1994 г. „Цар Лъв“, който в крайна сметка е озвучен от Джереми Айрънс. „Това щеше да бъде хубаво“, коментира лаконично Къри.

Актьорът претърпя тежък инсулт по време на масаж през 2012 година, от който така и не се възстановява напълно, макар да постига огромен успех. Къри успява да възвърне гласа си, но така и не успява да проходи след инсулта. Чувствайки се по-добре обаче, той продължава да се среща с публиката, макар и рядко.

С излизането на „Vagabond“ Тим Къри прави равносметка на кариерата си, белязана както от емблематични успехи, така и от роли, които никога не са станали реалност. Въпреки това той остава в историята на киното като същинска легенда.