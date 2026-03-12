"Бачорски става актьор, ще изиграе мутра от 90-те в нов сериал"

Даниел Бачорски влиза в сериала „Вяра, надежда, любов“, пише Хот Арена. Бизнесменът играе типична мутра от 90-те години в четвъртия епизод, който ще бъде излъчен този петък. Той е в отбора на лошите и иска да разчиства сметки след убийство на свой приближен.
Това не е дебют за Бачорски в българското кино. Собственикът на фирма за почистване изпълнява малка роля и във филма „Борсови играчи“, който излиза на екран през 2022 година. Изявата му в сериала „Вяра, надежда, любов“ обаче няма да е епизодична, тъй като ролята на Близнака ще има развитие.
Не е тайна, че бизнесменът обича камерите. След феноменалното му представяне като предател в „Трейтьрс: Игра на предатели“ по bTV, сега медията залага на него и като филмов актьор. А сериалът „Вяра, надежда, любов“ се радва на висок зрителски рейтинг и се очертава да е едно от телевизионните събития в новия сезон, пише "Филтър".
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Да Не
17:34 12.03.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Бичорски
17:35 12.03.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Гост
17:44 12.03.2026
10 Цъцъ
17:45 12.03.2026
11 Клюкарката
Кои са причините, когато очите стават по-големи? - Голяма алчност – големи очи. Донякъде то се обяснява откъде се е зародила алчността. Защо алчността да образува големи очи? Понеже предметите, които е искал да обсеби, взирал се е, възприемал е повече светлина и следователно светлината е въздействувала да разтвори очите.
Например, болестите, от които европейците страдат, се дължат на тяхната голяма алчност. Причината на много болести се дължи на стяженолюбието в бялата раса. Например, американците казват – времето е пари. Там всички работят и бързат. Не е лошо това, но то води към голяма алчност.
Елеазар: Богатството не е в парите, а в копнежа по Бога (ПЪЛЕН ТЕКСТ + ВИДЕО)
Жабата има много изпъкнали очи и затова цели четири месеца се разговаря в блатото – и денем и нощем не млъква. От чисто френологи
17:51 12.03.2026
12 Абе
18:14 12.03.2026
13 метла
18:14 12.03.2026
14 Григор
Прилича му! Както на Борисов прилича да играе Бай Ганьо. От Народния театър, когато поставят "Бай Ганьо" нямат грижа кой ще изпълнява главната роля. Всъщност Борисов не го бърка да поеме и ролята на Бачорски. Успехът му е гарантиран.
18:18 12.03.2026
15 Добре ве.....защо само филми за мутри
19:00 12.03.2026