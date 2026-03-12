Новини
Бачорски става актьор, ще изиграе мутра от 90-те в нов сериал

12 Март, 2026 17:31 789 15

  • даниел бачорски-
  • вяра надежда любов-
  • сериал-
  • мутра-
  • роля-
  • 90-те години

Бизнесменът вече доказа, че може да влиза убедително в "лоша" роля по време на участието си в "Трейтърс: Игра на предатели"

Бачорски става актьор, ще изиграе мутра от 90-те в нов сериал - 1
Кадър: bTV
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Даниел Бачорски влиза в сериала „Вяра, надежда, любов“, пише Хот Арена. Бизнесменът играе типична мутра от 90-те години в четвъртия епизод, който ще бъде излъчен този петък. Той е в отбора на лошите и иска да разчиства сметки след убийство на свой приближен.

Това не е дебют за Бачорски в българското кино. Собственикът на фирма за почистване изпълнява малка роля и във филма „Борсови играчи“, който излиза на екран през 2022 година. Изявата му в сериала „Вяра, надежда, любов“ обаче няма да е епизодична, тъй като ролята на Близнака ще има развитие.

Не е тайна, че бизнесменът обича камерите. След феноменалното му представяне като предател в „Трейтьрс: Игра на предатели“ по bTV, сега медията залага на него и като филмов актьор. А сериалът „Вяра, надежда, любов“ се радва на висок зрителски рейтинг и се очертава да е едно от телевизионните събития в новия сезон, пише "Филтър".


Поставете оценка:
Оценка 1.7 от 6 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Да Не

    24 2 Отговор
    Рядко противен!!!

    17:34 12.03.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Бичорски

    20 1 Отговор
    Си е м утра от боклук. Притежава - кичозни лъскави коли в крещяши цветове, помпозна г розновата на кон жена, която е удобно сляпа. Децата ги ползва за снимкинв инста. Че да се снима

    17:35 12.03.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Гост

    11 0 Отговор
    Айде пак сериал за мутри :D

    17:44 12.03.2026

  • 10 Цъцъ

    17 0 Отговор
    Тоя измислен паляk изобщо не прилича на мyтpa от 90-те 🤣

    17:45 12.03.2026

  • 11 Клюкарката

    1 0 Отговор
    В Откровението се казва: „Който има ухо да слуша, нека слуша що казва Духът." За вас е важно да разберете тази жива истина. Когато тя влезе в душите ви, очите ви ще станат меки, ясни, прекрасни, пълни с интелигентност. Очите ви няма да бъдат много изпъкнали, защото изпъкналите очи показват голяма алчност. Виждали ли сте очите на сокола колко са отворени? То е, за да вижда отдалеч жертвата си. Тъй че вашите очи няма да бъдат нито много изпъкнали, нито много отворени, защото такива очи са алчни и груби; но няма да бъдат и много вдлъбнати, защото те са присъщи на хора, които не виждат доброто у другите, а само злото. Това са все анормалности в живота.

    Кои са причините, когато очите стават по-големи? - Голяма алчност – големи очи. Донякъде то се обяснява откъде се е зародила алчността. Защо алчността да образува големи очи? Понеже предметите, които е искал да обсеби, взирал се е, възприемал е повече светлина и следователно светлината е въздействувала да разтвори очите.

    Например, болестите, от които европейците страдат, се дължат на тяхната голяма алчност. Причината на много болести се дължи на стяженолюбието в бялата раса. Например, американците казват – времето е пари. Там всички работят и бързат. Не е лошо това, но то води към голяма алчност.

    Елеазар: Богатството не е в парите, а в копнежа по Бога (ПЪЛЕН ТЕКСТ + ВИДЕО)

    Жабата има много изпъкнали очи и затова цели четири месеца се разговаря в блатото – и денем и нощем не млъква. От чисто френологи

    17:51 12.03.2026

  • 12 Абе

    5 0 Отговор
    то за това никой не ви гледа бозите , които правите последните години !

    18:14 12.03.2026

  • 13 метла

    11 0 Отговор
    Този само от чешмата не е протекъл.Писна ми от него!

    18:14 12.03.2026

  • 14 Григор

    4 0 Отговор
    "Бачорски става актьор, ще изиграе мутра от 90-те в нов сериал"
    Прилича му! Както на Борисов прилича да играе Бай Ганьо. От Народния театър, когато поставят "Бай Ганьо" нямат грижа кой ще изпълнява главната роля. Всъщност Борисов не го бърка да поеме и ролята на Бачорски. Успехът му е гарантиран.

    18:18 12.03.2026

  • 15 Добре ве.....защо само филми за мутри

    0 0 Отговор
    Те ли са елита на нацията . Защо примера да не е бай Тодор който цял ден си пасе овцете и сам си вади хляба с пот на чело .

    19:00 12.03.2026