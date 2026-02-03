Софи Маринова притесни феновете си със СНИМКА от болницата

Софи Маринова успокои феновете си с кратко, но силно емоционално послание в профила и във фейсбук, а причината за тревогите ѝ през последните дни са здравословните проблеми на майка ѝ.

"Днес сърцето ми е спокойно. Майка ми вече е по-добре. Благодаря на Господ! Господ здраве да дава на всички майки!", написа поп фолк звездата, което беше посрещнато от феновете ѝ с думи на благодарност и пожелания да оздравява бързо. Те пожелаха крепко здраве и сили както на майка ѝ, така и на самата Софи.

Софи Маринова редовно е казвала и показвала, че семейството винаги е било на първо място, а сега потвърди, че никога не спира да се грижи за родата си, особено за най-близките до нея.