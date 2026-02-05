Новини
Илон Мъск и Упи Голдбърг влазоха в лют задочен спор за "чернокожата Хубава Елена" на Кристофър Нолан

Илон Мъск и Упи Голдбърг влязоха в лют задочен спор за "чернокожата Хубава Елена" на Кристофър Нолан

5 Февруари, 2026

„Илон, просто седни. Що се отнася до всичко, свързано с изкуството, моля те, седни.“, написа Голдбърг

Илон Мъск и Упи Голдбърг влязоха в лют задочен спор за "чернокожата Хубава Елена" на Кристофър Нолан - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Американските медии обсъждат евентуалния избор от режисьора Кристофър Нолан на чернокожата актриса Лупита Нионго за предстоящия му филм „Одисея“.

Милиардерът Илон Мъск нарече в Х потенциалното участие на Нионго „обида към автора“ - Омир. Оригиналната епична поема не предоставя подробно описание на външния вид на Хубавата Елена.

„Крис Нолан е загубил своята почтеност“, каза Мъск по въпроса.

Някои онлайн потребители нарекоха коментара на Мъск неподходящ или реакционен, докато други защитиха правото му на собствено мнение. Видни фигури от филмовата индустрия също споделиха своите гледни точки.

Актрисата Упи Голдбърг разкритикува Илон Мъск за коментара му. Носителката на всичките четири големи филмови и телевизионни награди (Оскар, Грами, Еми и Тони) защити Нионго и се изказа в токшоуто The View.

„Тази ​​измислена героиня е описана като толкова красива, че мъжете биха воювали за нея. Не знам дали осъзнавате, но и Лупита е смятана за една от най-красивите жени в света“, каза Голдбърг и се обърна към Мъск:

„Не си прави труда да ми се подиграваш, скъпи. Знам как изглеждам. Искам да ти кажа толкова много груби и ужасни неща, но няма да го направя. Но знай, че мисля за това“, добави тя.

Голдбърг завърши забележката си с думите: „Илон, просто седни. Що се отнася до всичко, свързано с изкуството, моля те, седни.“

Адвокатът и телевизионен водещ Съни Хостин подчерта, че оригиналната „Одисея“ включва „сирени и измислени герои“ и че „всеки може да играе измислен герой, а самата красота е субективна – няма единен стандарт за красота“.

Американският адвокат, автор и водещ на сутрешното токшоу на ABC The View също се изказа по спора, като подчерта, че оригиналният изходен материал за „Одисеята“ включва „сирени и измислени герои“ и че „всеки може да играе измислен герой, а самата красота е субективна – няма единен стандарт за красота“.

Актрисата и телевизионна водеща Сара Хайнс, известна с ролите си във филма „Пиксели“ и минисериала „Соколът и зимният войник“, номинираната за наградата „Еми“ за дневния период Сара Хайнс също се възползва от възможността да коментира изявлението на Илон Мъск, цитирана от Entertainment Weekly.

„Той има по-важни неща за вършене от филмовите герои“, подчерта тя.

Телевизионният водещ Роб Шмит, лице на популярното предаване „Rob Schmitt Tonight“ по американския кабелен канал Newsmax, който има многомилионна аудитория, смята, че Нолан е допуснал рядка грешка. Шмит заявява:

„Филмът е бил принуден да приеме многообразието. Все ще се намери място за чернокож актьор във филми като този. Но защо да им го налагат по такъв нелеп начин?“

Премиерата на филма „Одисея“ на Кристофър Нолан е насрочена за 17 юли 2026 г. Снимките започнаха през пролетта на 2025 г. на остров Фавиняна, Италия. Филмът може да се похвали със звезден актьорски състав: Мат Деймън („Опенхаймер“), Том Холанд („Невъзможното“, „Спайдърмен: Няма път към вкъщи“), Ан Хатауей („Интерстелар“, „Черният рицар: Възходът“), Миа Гот („Максин XXX“), Робърт Патинсън („Здрач“, „Фарът“, „Помни ме“), Чарлийз Терон („Лудият Макс: Пътят на яростта“) и Зендая („Дюн: Част 2“, „Спайдърмен: Няма път към вкъщи“).

През ноември 2024 г. Variety съобщи за сътрудничеството между Нионго и Нолан, но едва през декември същата година стана известно, че филмът ще бъде „Одисея“. Ролята на Нионго във филма все още не е потвърдена.


  • 1 Кристин Ретард

    42 1 Отговор
    Много църна таз! Тя битер мен мяза у зурлата! Сигурно и краде като мен!

    13:17 05.02.2026

  • 2 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    54 0 Отговор
    Криворазбраната РАСИЗАЦИЯ❗

    Коментиран от #23

    13:18 05.02.2026

  • 3 ДрБр

    46 2 Отговор
    Само п€дали в Холивуд.

    13:20 05.02.2026

  • 4 Пич

    34 2 Отговор
    Ай ще им се невиди и мръс......чер......майм.....

    13:21 05.02.2026

  • 5 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    46 2 Отговор
    Сега ще ОТКРИЯТ, че нейният баща Зевс ....
    е бил .... ЧЕ Р ЕН 🤔🤔🤔

    13:21 05.02.2026

  • 6 надарена кака

    4 18 Отговор
    Дреме ми на коприненитепрашки! Не разбирам,двамата са съвсем в различни вселени,а защо се нападат един-друг?

    13:22 05.02.2026

  • 8 Сила

    41 1 Отговор
    Той и Орфей беше черен в една продукция ....явно от тракийските колонии в Африка е дошъл !!?

    13:24 05.02.2026

  • 10 Ша ни мачкат

    35 1 Отговор
    И какво сега,почва обратното броене.Ние белите сме по ниско в йерархията,така ли?

    13:26 05.02.2026

  • 11 Ама

    48 0 Отговор
    Много ми е интересно, ако напр Марго Роби или Сидни Суини изиграят някоя нубийска принцеса ей така както си изглеждат бели и руси, каква ще е реакцията на чеpноkожите😉 Много са нагли, а тоя режисьор е гл-y-пак, щом дори не смила, какво се случи с филма с чеpноkожата Снежанка, нонсенс, ама факт!

    Коментиран от #29

    13:26 05.02.2026

  • 13 нолан си

    26 1 Отговор
    го заби ритуално с този"филм".Лгб нещо си ,и всякакви небяли се стремат да омажат всичко до което се докопат.Който им помага не е човек.

    13:29 05.02.2026

  • 15 Тракиец 🇺🇦

    24 2 Отговор
    Не.гърка да ми говори за изкуство ми идва в повече

    13:38 05.02.2026

  • 16 в такъв случай Дензъл Уошингтън

    26 1 Отговор
    , който е един от най великите , може спокойно да изиграе ролята на някой древен японски император , дали ще има проблем или всичко ще е точно

    13:42 05.02.2026

  • 18 Васо

    29 1 Отговор
    Еди Мърфи тогава може да се превъплъти в ролята на Адолф Хитлер.

    13:46 05.02.2026

  • 19 Соваж бейби

    28 0 Отговор
    Мъск е прав !Стига с това натрапване на чернокожи по реклами ,онлайн магазини и филми с бели герои да ги играят чернокожи ,стига !А тази Упи е супер отблъскваща на такива ролите им могат да бъдат тип Женоария от сериала Изаура ,и да свирят и пеят блус това го могат друго нищо.

    13:48 05.02.2026

  • 20 Отвратен

    6 4 Отговор
    Скоро бях в Атина и смятам че Кристофър Нолан може би е прав , бели и черни там са 50 на 50

    Коментиран от #22

    13:53 05.02.2026

  • 21 Браво

    9 2 Отговор
    Може би е време робите от Юга да бъдат бели артисти !

    13:56 05.02.2026

  • 22 Соваж бейби

    9 1 Отговор

    До коментар #20 от "Отвратен":

    Намери историята на създаването на Гърция ,нямам идея има ли превод на български в училище пък забрави изобщо не е ставало на въпрос.И ще разбереш какъв поток от кои мигранти и кой континент са се заселили там,като им чуеш и музиката се досеща човек дори да не знае те нямат и гръцка музика стил ти дам малко жокер .Тъмнички са доста с две три бани по рождение гърците и много грозни рядко се намира симпатичен грък.

    Коментиран от #35

    13:58 05.02.2026

  • 23 Подозирам

    11 1 Отговор

    До коментар #2 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    , че във филма победителят в Троянската война ще плати репарации на победения -)))

    14:06 05.02.2026

  • 24 бат Данчо

    13 1 Отговор
    Аз пък предлагам Упи Голдбърг да играе Екатерина II...

    14:12 05.02.2026

  • 26 защо няма приказки с черни ???

    16 0 Отговор
    голямо набиване на расизъм ейй!!! защо трябва актрисата да е черна след като не е по романа да си намерят томан с черна зведа и да си правят филми с нея много ясно че ще подпалят расизма с този избор на 4ернилка !!! илон мъск е абсолютно прав в случая!!! да си гледат африката 4ернилките и да не се месят в белите приказки..!

    14:17 05.02.2026

  • 27 Мразянебелите

    7 0 Отговор
    Коя е тази горила?

    14:35 05.02.2026

  • 28 123456

    9 0 Отговор
    Подкрепа за Мъск , вече няма изкуство !

    14:37 05.02.2026

  • 29 Индустрия за милиони

    5 0 Отговор

    До коментар #11 от "Ама":

    Режисьора си е много кадърен, филмите му са касоразбивачи, но….
    За да му дадат зелена светлина и бюджет за филма, трябва да приеме тяхните условия. Командите издават от високо ниво, приема и снима. Не приема, няма филм.

    14:55 05.02.2026

  • 30 Упи с мозък на гупи

    7 0 Отговор
    Ако черните са имали някакъв проблем с бели, то не е бил с балканци. Това значи, че почернянето на Елена е подигравка, а тази плямпална звезда, да се скрие в гетото си!

    15:01 05.02.2026

  • 31 ИВАН

    3 1 Отговор
    От кой зоопарк е избягало това черно нещо, уууу, ама че грозно.

    16:19 05.02.2026

  • 32 мамун

    2 0 Отговор
    голдберг

    17:00 05.02.2026

  • 33 Сийка

    1 1 Отговор
    Никой ли не знае, че елините произхождат от Северна Африка.

    18:19 05.02.2026

  • 34 Сатана Z

    0 1 Отговор
    Одисей е бил педофил както и всички Гърци по онова време ,по което никой не се е интересувал от жени а от малки момченца.Нолан може да вземе травестит в ролята на Елена,а Одисей да бъде бинарен.

    18:50 05.02.2026

  • 35 Toчно така

    2 0 Отговор

    До коментар #22 от "Соваж бейби":

    Същинските гърци са данайците, които идват от Африка, смесват с местното население на Балканите и асимилират част от предгръцките автохонни племена на Балканите – като ахейци, аргосци, йонийци и др, КОИТО СА БЪЛГАРИ ПО ПРОИЗХОД.Според гръцките легенди, от Египет Данай пристигнал в Пелопонес с голям флот. Той се обявил за владетел и нарекъл народа си данайци.Гърците (данайците) са част от еврейското Даново коляно, прогонени от Египет.

    19:04 05.02.2026

  • 36 ами,

    2 0 Отговор
    Нолан трябваше да покани Упи Голдбърг за ролята на Горгона Медуза.Лупита може и да е смятана от някои за една от най-красивите жени в света но хубавате Елена не е била чернокожа според Омир.Ако беше щеше изрично да го подчертае.

    19:22 05.02.2026