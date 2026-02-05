Илон Мъск и Упи Голдбърг влязоха в лют задочен спор за "чернокожата Хубава Елена" на Кристофър Нолан

Американските медии обсъждат евентуалния избор от режисьора Кристофър Нолан на чернокожата актриса Лупита Нионго за предстоящия му филм „Одисея“.

Милиардерът Илон Мъск нарече в Х потенциалното участие на Нионго „обида към автора“ - Омир. Оригиналната епична поема не предоставя подробно описание на външния вид на Хубавата Елена.

„Крис Нолан е загубил своята почтеност“, каза Мъск по въпроса.

Някои онлайн потребители нарекоха коментара на Мъск неподходящ или реакционен, докато други защитиха правото му на собствено мнение. Видни фигури от филмовата индустрия също споделиха своите гледни точки.

Актрисата Упи Голдбърг разкритикува Илон Мъск за коментара му. Носителката на всичките четири големи филмови и телевизионни награди (Оскар, Грами, Еми и Тони) защити Нионго и се изказа в токшоуто The View.

„Тази ​​измислена героиня е описана като толкова красива, че мъжете биха воювали за нея. Не знам дали осъзнавате, но и Лупита е смятана за една от най-красивите жени в света“, каза Голдбърг и се обърна към Мъск:

„Не си прави труда да ми се подиграваш, скъпи. Знам как изглеждам. Искам да ти кажа толкова много груби и ужасни неща, но няма да го направя. Но знай, че мисля за това“, добави тя.

Голдбърг завърши забележката си с думите: „Илон, просто седни. Що се отнася до всичко, свързано с изкуството, моля те, седни.“

Адвокатът и телевизионен водещ Съни Хостин подчерта, че оригиналната „Одисея“ включва „сирени и измислени герои“ и че „всеки може да играе измислен герой, а самата красота е субективна – няма единен стандарт за красота“.

Актрисата и телевизионна водеща Сара Хайнс, известна с ролите си във филма „Пиксели“ и минисериала „Соколът и зимният войник“, номинираната за наградата „Еми“ за дневния период Сара Хайнс също се възползва от възможността да коментира изявлението на Илон Мъск, цитирана от Entertainment Weekly.

„Той има по-важни неща за вършене от филмовите герои“, подчерта тя.

Телевизионният водещ Роб Шмит, лице на популярното предаване „Rob Schmitt Tonight“ по американския кабелен канал Newsmax, който има многомилионна аудитория, смята, че Нолан е допуснал рядка грешка. Шмит заявява:

„Филмът е бил принуден да приеме многообразието. Все ще се намери място за чернокож актьор във филми като този. Но защо да им го налагат по такъв нелеп начин?“

Премиерата на филма „Одисея“ на Кристофър Нолан е насрочена за 17 юли 2026 г. Снимките започнаха през пролетта на 2025 г. на остров Фавиняна, Италия. Филмът може да се похвали със звезден актьорски състав: Мат Деймън („Опенхаймер“), Том Холанд („Невъзможното“, „Спайдърмен: Няма път към вкъщи“), Ан Хатауей („Интерстелар“, „Черният рицар: Възходът“), Миа Гот („Максин XXX“), Робърт Патинсън („Здрач“, „Фарът“, „Помни ме“), Чарлийз Терон („Лудият Макс: Пътят на яростта“) и Зендая („Дюн: Част 2“, „Спайдърмен: Няма път към вкъщи“).

През ноември 2024 г. Variety съобщи за сътрудничеството между Нионго и Нолан, но едва през декември същата година стана известно, че филмът ще бъде „Одисея“. Ролята на Нионго във филма все още не е потвърдена.