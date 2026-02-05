Илон Мъск и Упи Голдбърг влязоха в лют задочен спор за "чернокожата Хубава Елена" на Кристофър Нолан

Американските медии обсъждат евентуалния избор от режисьора Кристофър Нолан на чернокожата актриса Лупита Нионго за предстоящия му филм „Одисея“.
Милиардерът Илон Мъск нарече в Х потенциалното участие на Нионго „обида към автора“ - Омир. Оригиналната епична поема не предоставя подробно описание на външния вид на Хубавата Елена.
„Крис Нолан е загубил своята почтеност“, каза Мъск по въпроса.
Някои онлайн потребители нарекоха коментара на Мъск неподходящ или реакционен, докато други защитиха правото му на собствено мнение. Видни фигури от филмовата индустрия също споделиха своите гледни точки.
Актрисата Упи Голдбърг разкритикува Илон Мъск за коментара му. Носителката на всичките четири големи филмови и телевизионни награди (Оскар, Грами, Еми и Тони) защити Нионго и се изказа в токшоуто The View.
„Тази измислена героиня е описана като толкова красива, че мъжете биха воювали за нея. Не знам дали осъзнавате, но и Лупита е смятана за една от най-красивите жени в света“, каза Голдбърг и се обърна към Мъск:
„Не си прави труда да ми се подиграваш, скъпи. Знам как изглеждам. Искам да ти кажа толкова много груби и ужасни неща, но няма да го направя. Но знай, че мисля за това“, добави тя.
Голдбърг завърши забележката си с думите: „Илон, просто седни. Що се отнася до всичко, свързано с изкуството, моля те, седни.“
Адвокатът и телевизионен водещ Съни Хостин подчерта, че оригиналната „Одисея“ включва „сирени и измислени герои“ и че „всеки може да играе измислен герой, а самата красота е субективна – няма единен стандарт за красота“.
Американският адвокат, автор и водещ на сутрешното токшоу на ABC The View също се изказа по спора, като подчерта, че оригиналният изходен материал за „Одисеята“ включва „сирени и измислени герои“ и че „всеки може да играе измислен герой, а самата красота е субективна – няма единен стандарт за красота“.
Актрисата и телевизионна водеща Сара Хайнс, известна с ролите си във филма „Пиксели“ и минисериала „Соколът и зимният войник“, номинираната за наградата „Еми“ за дневния период Сара Хайнс също се възползва от възможността да коментира изявлението на Илон Мъск, цитирана от Entertainment Weekly.
„Той има по-важни неща за вършене от филмовите герои“, подчерта тя.
Телевизионният водещ Роб Шмит, лице на популярното предаване „Rob Schmitt Tonight“ по американския кабелен канал Newsmax, който има многомилионна аудитория, смята, че Нолан е допуснал рядка грешка. Шмит заявява:
„Филмът е бил принуден да приеме многообразието. Все ще се намери място за чернокож актьор във филми като този. Но защо да им го налагат по такъв нелеп начин?“
Премиерата на филма „Одисея“ на Кристофър Нолан е насрочена за 17 юли 2026 г. Снимките започнаха през пролетта на 2025 г. на остров Фавиняна, Италия. Филмът може да се похвали със звезден актьорски състав: Мат Деймън („Опенхаймер“), Том Холанд („Невъзможното“, „Спайдърмен: Няма път към вкъщи“), Ан Хатауей („Интерстелар“, „Черният рицар: Възходът“), Миа Гот („Максин XXX“), Робърт Патинсън („Здрач“, „Фарът“, „Помни ме“), Чарлийз Терон („Лудият Макс: Пътят на яростта“) и Зендая („Дюн: Част 2“, „Спайдърмен: Няма път към вкъщи“).
През ноември 2024 г. Variety съобщи за сътрудничеството между Нионго и Нолан, но едва през декември същата година стана известно, че филмът ще бъде „Одисея“. Ролята на Нионго във филма все още не е потвърдена.
1 Кристин Ретард
13:17 05.02.2026
2 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
Коментиран от #23
13:18 05.02.2026
3 ДрБр
13:20 05.02.2026
4 Пич
13:21 05.02.2026
5 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
е бил .... ЧЕ Р ЕН 🤔🤔🤔
13:21 05.02.2026
6 надарена кака
13:22 05.02.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Сила
13:24 05.02.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Ша ни мачкат
13:26 05.02.2026
11 Ама
Коментиран от #29
13:26 05.02.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 нолан си
13:29 05.02.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Тракиец 🇺🇦
13:38 05.02.2026
16 в такъв случай Дензъл Уошингтън
13:42 05.02.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Васо
13:46 05.02.2026
19 Соваж бейби
13:48 05.02.2026
20 Отвратен
Коментиран от #22
13:53 05.02.2026
21 Браво
13:56 05.02.2026
22 Соваж бейби
До коментар #20 от "Отвратен":Намери историята на създаването на Гърция ,нямам идея има ли превод на български в училище пък забрави изобщо не е ставало на въпрос.И ще разбереш какъв поток от кои мигранти и кой континент са се заселили там,като им чуеш и музиката се досеща човек дори да не знае те нямат и гръцка музика стил ти дам малко жокер .Тъмнички са доста с две три бани по рождение гърците и много грозни рядко се намира симпатичен грък.
Коментиран от #35
13:58 05.02.2026
23 Подозирам
До коментар #2 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":, че във филма победителят в Троянската война ще плати репарации на победения -)))
14:06 05.02.2026
24 бат Данчо
14:12 05.02.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 защо няма приказки с черни ???
14:17 05.02.2026
27 Мразянебелите
14:35 05.02.2026
28 123456
14:37 05.02.2026
29 Индустрия за милиони
До коментар #11 от "Ама":Режисьора си е много кадърен, филмите му са касоразбивачи, но….
За да му дадат зелена светлина и бюджет за филма, трябва да приеме тяхните условия. Командите издават от високо ниво, приема и снима. Не приема, няма филм.
14:55 05.02.2026
30 Упи с мозък на гупи
15:01 05.02.2026
31 ИВАН
16:19 05.02.2026
32 мамун
17:00 05.02.2026
33 Сийка
18:19 05.02.2026
34 Сатана Z
18:50 05.02.2026
35 Toчно така
До коментар #22 от "Соваж бейби":Същинските гърци са данайците, които идват от Африка, смесват с местното население на Балканите и асимилират част от предгръцките автохонни племена на Балканите – като ахейци, аргосци, йонийци и др, КОИТО СА БЪЛГАРИ ПО ПРОИЗХОД.Според гръцките легенди, от Египет Данай пристигнал в Пелопонес с голям флот. Той се обявил за владетел и нарекъл народа си данайци.Гърците (данайците) са част от еврейското Даново коляно, прогонени от Египет.
19:04 05.02.2026
36 ами,
19:22 05.02.2026