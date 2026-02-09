Мъск обяви нов приоритет: Град на Луната до 10 години, следва заселване на Марс

Първият град може да се появи на Луната след по-малко от 10 години. SpaceX смята тази цел за свой най-висок приоритет, заяви основателят на компанията Илон Мъск.
„SpaceX насочи фокуса си към изграждането на самоподдържащ се град на Луната, тъй като потенциално можем да постигнем тази цел за по-малко от 10 години, докато до Марс би ни отнело повече от 20 години“, написа той в X.
Мъск отбеляза, че прозорецът за полет до Марс се отваря на всеки 26 месеца, като времето за пътуване отнема приблизително шест месеца. Междувременно, каза той, пътувания до Луната могат да се извършват веднъж на всеки 10 дни, като времето за пътуване е само два дни. В същото време основателят на SpaceX посочи, че компанията „ще се стреми да построи град на Марс“ и „ще започне работа по него след приблизително 5-7 години“.
Преди това The Wall Street Journal съобщи, че SpaceX очаква да осъществи първото безпилотно кацане на космическия кораб Starship на Луната през март 2027 г. Изданието отбеляза, че компанията е решила да се съсредоточи върху лунната си програма в сътрудничество с Националната администрация по аеронавтика и изследване на космоса на САЩ (НАСА) и затова временно се е отказала от амбициите си да изпрати космически кораб до Марс.
През пролетта на 2019 г. НАСА обяви лунната програма Artemis, състояща се от три фази. Първата (Artemis I) предвиждаше безпилотен полет на космическия кораб Orion около Луната и завръщането му на Земята. Полетът се проведе от 16 ноември до 11 декември 2022 г. Втората фаза на програмата (Artemis II) представлява пилотиран прелет покрай естествения спътник на Земята, който може да се осъществи още през март 2026 г. По време на третата фаза (Artemis III) НАСА се надява да спусне астронавти на Луната. През юни 2025 г. министърът на транспорта на САЩ Шон Дъфи заяви, че кацане на Луната може да се осъществи в рамките на следващите 3,5 години, въпреки че НАСА преди това беше посочила целева дата средата на 2027 г.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Епааа
05:39 09.02.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 проект
Коментиран от #7, #27
05:41 09.02.2026
4 Пустиня(к)
05:42 09.02.2026
5 Айде
05:45 09.02.2026
6 Заселвайте
05:46 09.02.2026
7 Стенли Кубрик
До коментар #3 от "проект":Последно като пуснах псевдодокументален филм за тайните общества тип острова на Епщайн си ме трийнаха и вече нема кой да им снима пак лунна одисея за Спейс-екс. Мъск ще си генерира клипчета с ИИ като индийците.
Коментиран от #35
05:49 09.02.2026
8 Много му знаеше човката
Само чалъми и фасони за пред стадото.
Толкова ще отиде и на Луната.
05:54 09.02.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 И като се сетя, че
06:01 09.02.2026
11 Лунен пейзаж
06:08 09.02.2026
12 Никой
Луната е типично Македонско владение, Марс пък - то е ясно още от едно време - Македония има нотариален акт и всичко там.
Хората и ключове имат.
Коментиран от #13
06:22 09.02.2026
13 Хи хи хи
До коментар #12 от "Никой":Те македонците отдавна са Там. 🤣
06:27 09.02.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 1111
06:50 09.02.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 до Мъск
06:56 09.02.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Неподписан
До коментар #3 от "проект":Зависнал над земната повърхност на 5 или 20 метра,завъртане на 90 градуса с едновременно издигане под ъгъл от 25 градуса и отлитане изчезване в небесното, цялото действие е слято, скорост на описаното части от секундата или секунда но достатъчно за да видиш и запомниш,напълно безшумно без никакво издаване на какъвто и да е звук,без никакво трептене на въздуха,без никакво излъчване на светлина през нощта, просто само картина без звук както е израза,без някакви неестествени миризми, просто нищо, разстоянието от тук до Луната за секунди, разстоянието от тук до Алкиона или Електра например около 20 минути (предполагам че е възможно и по-кратко време да отнеме пътуването до там),вътре не се усеща нищо (като натоварване например),няма безтегловност вътре,вървиш свободно,различни са и изглеждат много красиви отвън,някои са в два отенък на кафявото,и през деня и ноща могат да са зависнали пред теб на 20 метра но не ги виждаш,няма и няма да ти представят такива в никой холивудски филм,най-хубавата жена да се разкрачи гола пред теб няма да ти мине през ум за сливане с нея,поканят ли те вътре животът ти ще се промени завинаги,не ми пука дали ми вярваш ти или другите читатели
Коментиран от #31
08:16 09.02.2026
28 Пилотът Гошу
08:16 09.02.2026
29 БеГемот
08:24 09.02.2026
30 Механик
Ако е само да го направим ей така, тогава до някъде го разбирам.
Ама с технологиите които имаме, дори на Луната да открием минерали, доставката им до земята ще е много нерентабилно. Пълна загуба ще е.
А на Луната както знаем няма банани, за да нахраним гладуващите хора на земята.
Дали не е по-справедливо първо да дадем парите, за да осигурим на хората нормален живот и здраве, а чак тогава да поглеждаме към космоса?
08:37 09.02.2026
31 Механик
До коментар #27 от "Неподписан":Гъбки?
08:41 09.02.2026
32 Яница
08:49 09.02.2026
33 фройчо
08:51 09.02.2026
34 7357
08:53 09.02.2026
35 таксиджия 🚖
До коментар #7 от "Стенли Кубрик":Очи широко затоврени със Том Круз!
Краят на филма е изтрит. Какъв е оригинала 40 минути финал не се знае.
09:42 09.02.2026
36 Слънчасалия
10:21 09.02.2026
37 Не можа да прибере
Аре нема нужда!
13:17 09.02.2026