Мъск обяви нов приоритет: Град на Луната до 10 години, следва заселване на Марс

9 Февруари, 2026 05:25, обновена 9 Февруари, 2026 06:49 1 973 37

  • илон мъск-
  • марс-
  • луна-
  • космос

Полетът до червената планета ще отнеме шест месеца, докато до земния спътник е само два дни, уточни предприемачът

Мъск обяви нов приоритет: Град на Луната до 10 години, следва заселване на Марс - 1
Снимка: SpaceX
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Първият град може да се появи на Луната след по-малко от 10 години. SpaceX смята тази цел за свой най-висок приоритет, заяви основателят на компанията Илон Мъск.

„SpaceX насочи фокуса си към изграждането на самоподдържащ се град на Луната, тъй като потенциално можем да постигнем тази цел за по-малко от 10 години, докато до Марс би ни отнело повече от 20 години“, написа той в X.

Мъск отбеляза, че прозорецът за полет до Марс се отваря на всеки 26 месеца, като времето за пътуване отнема приблизително шест месеца. Междувременно, каза той, пътувания до Луната могат да се извършват веднъж на всеки 10 дни, като времето за пътуване е само два дни. В същото време основателят на SpaceX посочи, че компанията „ще се стреми да построи град на Марс“ и „ще започне работа по него след приблизително 5-7 години“.

Преди това The Wall Street Journal съобщи, че SpaceX очаква да осъществи първото безпилотно кацане на космическия кораб Starship на Луната през март 2027 г. Изданието отбеляза, че компанията е решила да се съсредоточи върху лунната си програма в сътрудничество с Националната администрация по аеронавтика и изследване на космоса на САЩ (НАСА) и затова временно се е отказала от амбициите си да изпрати космически кораб до Марс.

През пролетта на 2019 г. НАСА обяви лунната програма Artemis, състояща се от три фази. Първата (Artemis I) предвиждаше безпилотен полет на космическия кораб Orion около Луната и завръщането му на Земята. Полетът се проведе от 16 ноември до 11 декември 2022 г. Втората фаза на програмата (Artemis II) представлява пилотиран прелет покрай естествения спътник на Земята, който може да се осъществи още през март 2026 г. По време на третата фаза (Artemis III) НАСА се надява да спусне астронавти на Луната. През юни 2025 г. министърът на транспорта на САЩ Шон Дъфи заяви, че кацане на Луната може да се осъществи в рамките на следващите 3,5 години, въпреки че НАСА преди това беше посочила целева дата средата на 2027 г.


САЩ
  • 1 Епааа

    6 2 Отговор
    да се чуди човек какво се буташе до тръмп и в политиката, гледай си космоса и изобретенията бате...

    05:39 09.02.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 проект

    14 4 Отговор
    за холивудска продукция

    Коментиран от #7, #27

    05:41 09.02.2026

  • 4 Пустиня(к)

    6 0 Отговор
    Оно на Джомолунгма даже още по-бръже мое стане.

    05:42 09.02.2026

  • 5 Айде

    3 2 Отговор
    сТръм и Путин под ръчичка....

    05:45 09.02.2026

  • 6 Заселвайте

    2 4 Отговор
    та Путин да асвабаждава....

    05:46 09.02.2026

  • 7 Стенли Кубрик

    16 5 Отговор

    До коментар #3 от "проект":

    Последно като пуснах псевдодокументален филм за тайните общества тип острова на Епщайн си ме трийнаха и вече нема кой да им снима пак лунна одисея за Спейс-екс. Мъск ще си генерира клипчета с ИИ като индийците.

    Коментиран от #35

    05:49 09.02.2026

  • 8 Много му знаеше човката

    23 1 Отговор
    когато дрънкаше за ходене на Марс, ама смени плочата набързо и сега даже не помни какво е казвал.
    Само чалъми и фасони за пред стадото.
    Толкова ще отиде и на Луната.

    05:54 09.02.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 И като се сетя, че

    10 3 Отговор
    този полу iдioт засили една бракувана тесла в космоса уж с рекламна цел... пълен СМЯХ!

    06:01 09.02.2026

  • 11 Лунен пейзаж

    8 0 Отговор
    След като вече има построени 500 милиарда километра магистрали из цялата Слънчева система, вече е време за строеж и на инфраструктурата.

    06:08 09.02.2026

  • 12 Никой

    11 0 Отговор
    Това са Македонски владения и Мъск няма какво да "мръдка" там.

    Луната е типично Македонско владение, Марс пък - то е ясно още от едно време - Македония има нотариален акт и всичко там.

    Хората и ключове имат.

    Коментиран от #13

    06:22 09.02.2026

  • 13 Хи хи хи

    5 0 Отговор

    До коментар #12 от "Никой":

    Те македонците отдавна са Там. 🤣

    06:27 09.02.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 1111

    3 0 Отговор
    До 10 г може да построи само градската тоалетна на луната. Градът после.

    06:50 09.02.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 до Мъск

    3 0 Отговор
    Има много команчи в БГ за пращане на Луната.

    06:56 09.02.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Неподписан

    0 1 Отговор

    До коментар #3 от "проект":

    Зависнал над земната повърхност на 5 или 20 метра,завъртане на 90 градуса с едновременно издигане под ъгъл от 25 градуса и отлитане изчезване в небесното, цялото действие е слято, скорост на описаното части от секундата или секунда но достатъчно за да видиш и запомниш,напълно безшумно без никакво издаване на какъвто и да е звук,без никакво трептене на въздуха,без никакво излъчване на светлина през нощта, просто само картина без звук както е израза,без някакви неестествени миризми, просто нищо, разстоянието от тук до Луната за секунди, разстоянието от тук до Алкиона или Електра например около 20 минути (предполагам че е възможно и по-кратко време да отнеме пътуването до там),вътре не се усеща нищо (като натоварване например),няма безтегловност вътре,вървиш свободно,различни са и изглеждат много красиви отвън,някои са в два отенък на кафявото,и през деня и ноща могат да са зависнали пред теб на 20 метра но не ги виждаш,няма и няма да ти представят такива в никой холивудски филм,най-хубавата жена да се разкрачи гола пред теб няма да ти мине през ум за сливане с нея,поканят ли те вътре животът ти ще се промени завинаги,не ми пука дали ми вярваш ти или другите читатели

    Коментиран от #31

    08:16 09.02.2026

  • 28 Пилотът Гошу

    4 1 Отговор
    Поредните глупости...

    08:16 09.02.2026

  • 29 БеГемот

    4 1 Отговор
    Айде купувайте акции като луди да стана трилионер! Хахаха..,тоя явно освен измамник и аутист е и социопат и психопат....

    08:24 09.02.2026

  • 30 Механик

    2 1 Отговор
    Най-много ми е интересно, какво ще търсим на Луната?
    Ако е само да го направим ей така, тогава до някъде го разбирам.
    Ама с технологиите които имаме, дори на Луната да открием минерали, доставката им до земята ще е много нерентабилно. Пълна загуба ще е.
    А на Луната както знаем няма банани, за да нахраним гладуващите хора на земята.
    Дали не е по-справедливо първо да дадем парите, за да осигурим на хората нормален живот и здраве, а чак тогава да поглеждаме към космоса?

    08:37 09.02.2026

  • 31 Механик

    2 1 Отговор

    До коментар #27 от "Неподписан":

    Гъбки?

    08:41 09.02.2026

  • 32 Яница

    0 1 Отговор
    😂😂😂 тия да не не знаят нещо за метеорита , които щял бил да удари земята и хукнаха да се крият ???

    08:49 09.02.2026

  • 33 фройчо

    1 1 Отговор
    обикновено на лудите Земята им е тясна!

    08:51 09.02.2026

  • 34 7357

    0 1 Отговор
    Там вече ще се плющите на спокойствие цялата сурия изпушеняци

    08:53 09.02.2026

  • 35 таксиджия 🚖

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "Стенли Кубрик":

    Очи широко затоврени със Том Круз!

    Краят на филма е изтрит. Какъв е оригинала 40 минути финал не се знае.

    09:42 09.02.2026

  • 36 Слънчасалия

    1 1 Отговор
    Купих си билет за пътуване до Марс, с нетърпение очаквам да отлетим.

    10:21 09.02.2026

  • 37 Не можа да прибере

    1 0 Отговор
    10 трилиона от "мисия Марс", сега ще опита с мисия Луна...
    Аре нема нужда!

    13:17 09.02.2026