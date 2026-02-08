Новини
„Одисея" на Кристофър Нолан - плесница срещу гръцката културна памет

„Одисея“ на Кристофър Нолан - плесница срещу гръцката културна памет

8 Февруари, 2026 09:53, обновена 8 Февруари, 2026 09:54

Ранните сигнали, че адаптацията се отдалечава от духа на Омир

„Одисея“ на Кристофър Нолан - плесница срещу гръцката културна памет - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова

Новият филм „Одисея“, режисиран от Кристофър Нолан, още от първите си прояви изглежда като обида към елинистичната култура и митология. Отвъд етническата и расовата идентичност на актьорите, се откроява по-широко усещане за историческа и културна неграмотност, заложена в самата концепция на продукцията.

От най-видимите детайли като костюмите и подбора на актьорите, до самия разказ и структура на историята, може да се заподозре повтарящ се модел на неуважение към оригиналния източник.

За съжаление, средностатистическият зрител най-вероятно няма да е човек, запознат с оригиналния текст, което означава, че възприятието му за историята ще се формира изцяло от филма. Макар да е допустима известна степен на художествена свобода, наличните индикации подсказват, че тук не става дума за адаптация, направена с уважение към източника, а по-скоро за пренаписване на самата история.

С оглед на решенията за кастинга в предстоящия блокбъстър, включително за персонажи като Парис, може да се предположи, че филмът ще се опита да съчетае елементи от „Илиадата“ и „Одисеята“ в една обща сюжетна линия.

Освен това костюмите изглеждат карикатурни, а визуалната свръхдраматизация се повтаря многократно в трейлъра. На базата на всичко това смятаме, че филмът не само ще бъде неточен от историческа гледна точка, но и ще предаде духа на оригиналния разказ.


Напиши коментар:


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Тити на Кака

    27 2 Отговор
    Дреме им на рейнджърите-епстийноиди за гръцката културна памет 😂😂😂

    10:01 08.02.2026

  • 2 Госあ

    34 2 Отговор
    Каква грамотност от кравари ?

    10:10 08.02.2026

  • 3 Крум Епстийн

    8 1 Отговор
    Педофилствам си и продавам златна скраб

    10:11 08.02.2026

  • 4 az СВО Победа 80

    31 5 Отговор
    До каквото се е докоснал Холивуд всичко е съсипал....

    10:11 08.02.2026

  • 6 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    31 1 Отговор
    Днес Светът масово мисли, че Сиртаки е гръцки народен танц❗
    / а той е измислен заради филм/
    Утре Светът ще мисли, ,че Снежанка е била мулатка, Одисей мургавеляк, че дори и Зевс не гър❗

    Коментиран от #10, #13

    10:20 08.02.2026

  • 7 "Министерството на пропагандата ".....

    23 0 Отговор
    от "1984 година" !!!
    След като НЯМАШ история ,артефакти и най-вече образован народ .....започваш да изопачаваш, КРАДЕШ, променяш историята и географските наименования (дори и президента им си го позволява) !!!
    МНОГО САМОЧУСТВИЕ БЕЗ ПОКРИТИЕ !

    Коментиран от #9

    10:38 08.02.2026

  • 8 Последния Софиянец

    12 3 Отговор
    По време на троянската война Балканският полуостров и Мала Азия с населени от българи беласки .По късно от Египет идва еврейското племе Дан и завзема Пелопонес .Не вярвайте на даровете на Данайците!

    10:40 08.02.2026

  • 9 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    15 0 Отговор

    До коментар #7 от ""Министерството на пропагандата ".....":

    Истинските Американци са избити или натикани в резервати, а колонизаторите СИ ПРИСВОЯВАТ термина АМЕРИКАНЦИ❗
    Присвояват си Капитолия от Италианския Рим❗
    Присвояват си Пентагона от гръцкия❗

    10:53 08.02.2026

  • 10 Ами,

    11 0 Отговор

    До коментар #6 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Вие визирате ,,светът,,на илитератите и подражателите-стадото оФце.Светът е многообразен има и четящи хора не само неграмотници.

    11:03 08.02.2026

  • 11 Пенчо

    1 10 Отговор
    Както гърците са си измислили историята така и този измисля филм за измислената им история! Много измислени неща станаха но какво чудно има!

    Коментиран от #18

    11:10 08.02.2026

  • 12 Мнение

    16 0 Отговор
    "Новите" американци ако не освинят нещата, няма да се кротнат. (Черна Елена, тъмнокожа белоснежна Снежанка и от "толерантност" няма Десет малки мехурчета на Агата Кристи.) Не съм расист, но ми идва в повече.

    Коментиран от #14, #17

    11:15 08.02.2026

  • 13 ха ха

    12 0 Отговор

    До коментар #6 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Гръцките народни танци много приличат на българските-тракийските защото като са дошли от Египет са започнали да си присвояват всичко около тях.И се възползват умело както със сиртакито.Ако Михалис Какоянис не беше не беше снимал филма„Зорба гъркът“,Микис Теодоракис нямаше да напише музиката към него и така този танц нямаше да съществува.

    Коментиран от #16

    11:17 08.02.2026

  • 14 Грешка

    9 0 Отговор

    До коментар #12 от "Мнение":

    "Негърчета", това автоматичния редактор е беля.

    11:17 08.02.2026

  • 15 Оня

    8 0 Отговор
    Сетете се от кого и защо е създаден холивуд и ще намерите отговорите на всичките си тррзания. Давам жокер - тези, които сами са се провъзгласили за "божия" народ.

    11:40 08.02.2026

  • 16 да уточним

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "ха ха":

    Танцът от филма е импровизация на два традиционни танца- сиртос -бавната част и пидихтос- бързата част.Антъни Куин е бил със счупен крак по време на снимките.Влаченето на краката по- късно е включено в хореографията и името на танца е вече сиртаки.

    12:03 08.02.2026

  • 17 Тъпотии

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "Мнение":

    Негър идва от черен. Все едно ние да се обиждаме, че ни викат бели. Това расизма е пълна измислица, особено извратена в САЩ и дистигнала невероятни висоти на лицемерие. Както същото е и зс глобалното затопляне, измислено от Ал Гор - пълни тъпотии за да крадат от хората и да ги потискат. Негъра е човек, но черен, какво обидно има, че и тия изперкалници и книгите чак променят.

    12:32 08.02.2026

  • 18 Козяк

    1 0 Отговор

    До коментар #11 от "Пенчо":

    Има разлика между история и митология

    12:47 08.02.2026