Галин отмени участие заради здравословен проблем, феновете му са притеснени

6 Февруари, 2026 13:58

Поп фолк певецът увери феновете си, че скоро ще се възстанови

Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Поп фолк звездата Галин сподели на последователите си, че не се чувства добре, а хиляди негови фенове вече са притеснени след обявеното от него.

Изпълнителят се наложи да отмени две свои участия в София, планирани за снощи, с което разтревожи почитателите си. Минути след съобщението, започнаха догадки какво точно се случва с любимеца им, защото той не споделя с конкретика с какво се бори.

Оказва се, че причината е здравословна.

„Налага се да отменя някои от ангажиментите си, заради здравословен проблем. Очаквам ви съвсем скоро, за да се забавляваме заедно. Благодаря за разбирането и подкрепата!“, написа Галин в сторитата си в Инстаграм.

Макар да не разкрива какво точно не е наред, певецът ги уверява, че скоро отново ще е на крака и ще ги радва с купоните си.

  • 1 КОЙ

    4 1 Отговор
    е тоя Галин ?

    14:03 06.02.2026

  • 2 Хирурга

    5 1 Отговор
    Този много болнав бе...да няма някой забравен дезодоранс някъде изотзадзе?!

    14:03 06.02.2026

  • 3 Галин

    5 1 Отговор
    Моля никой да не спекулира че ползвам бомби и снаряди! Съвсем легален разширител си беше, но се надцених. Нищо, ще зарасне!

    14:06 06.02.2026

  • 4 Спартакус

    5 1 Отговор
    Нищо му няма. Малко го боли на едно място, но ще му мине като на момченце и пак ще е готов да обира краставиците

    14:06 06.02.2026

  • 5 Кирил

    1 1 Отговор
    Влезнал му е сух целия рязко ли?

    14:23 06.02.2026

  • 7 Политици и шоубизнес

    0 1 Отговор
    Мадуро многог обича да се гушка с млади момченца.

    15:22 06.02.2026

  • 8 И аз

    1 0 Отговор
    се притесних.

    15:49 06.02.2026

  • 9 Пенка

    2 0 Отговор
    Бързо Оздравяване ти пожелавам ♥️♥️♥️♥️🥰🥰🥰

    16:55 06.02.2026

  • 10 Пепи

    2 0 Отговор
    Пожелавам ти Бързо оздравяване 🥰🥰🥰

    17:13 06.02.2026