Галин отмени участие заради здравословен проблем, феновете му са притеснени

Поп фолк звездата Галин сподели на последователите си, че не се чувства добре, а хиляди негови фенове вече са притеснени след обявеното от него.

Изпълнителят се наложи да отмени две свои участия в София, планирани за снощи, с което разтревожи почитателите си. Минути след съобщението, започнаха догадки какво точно се случва с любимеца им, защото той не споделя с конкретика с какво се бори.

Оказва се, че причината е здравословна.

„Налага се да отменя някои от ангажиментите си, заради здравословен проблем. Очаквам ви съвсем скоро, за да се забавляваме заедно. Благодаря за разбирането и подкрепата!“, написа Галин в сторитата си в Инстаграм.

Макар да не разкрива какво точно не е наред, певецът ги уверява, че скоро отново ще е на крака и ще ги радва с купоните си.