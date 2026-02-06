Галин отмени участие заради здравословен проблем, феновете му са притеснени

Поп фолк звездата Галин сподели на последователите си, че не се чувства добре, а хиляди негови фенове вече са притеснени след обявеното от него.
Изпълнителят се наложи да отмени две свои участия в София, планирани за снощи, с което разтревожи почитателите си. Минути след съобщението, започнаха догадки какво точно се случва с любимеца им, защото той не споделя с конкретика с какво се бори.
Оказва се, че причината е здравословна.
„Налага се да отменя някои от ангажиментите си, заради здравословен проблем. Очаквам ви съвсем скоро, за да се забавляваме заедно. Благодаря за разбирането и подкрепата!“, написа Галин в сторитата си в Инстаграм.
Макар да не разкрива какво точно не е наред, певецът ги уверява, че скоро отново ще е на крака и ще ги радва с купоните си.
