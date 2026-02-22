Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Любопитно »
Малума изненада феновете си с пълна промяна във визията (СНИМКИ)

Малума изненада феновете си с пълна промяна във визията (СНИМКИ)

22 Февруари, 2026 12:47 1 323 3

  • малума-
  • певец-
  • изпълнител-
  • визия-
  • промяна

Изпълнителят се появи гладко обръснат и с нова прическа

Малума изненада феновете си с пълна промяна във визията (СНИМКИ) - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Популярният поп и регетон изпълнител Малума шокира феновете си напълно променена визия наскоро. Известният колумбийски певец се появи на нова снимка от латино наградите "Premio Lo Nuestro" с напълно гладко избръснато лице, оставяйки феновете в социалните мрежи в истински шок. Мнозина споделиха, че едва са го разпознали без характерната му брада, която той не бръснеше откакто изгря на звездния небосвод

Трансформацията на Малума предизвика незабавни реакции в социалните мрежи, като феновете започнаха да обсъждат новата му визия и дали това е нов стилов редизайн за следващия му албум. Някои смятат, че гладкото лице придава на певеца по-зрял и модерен вид, подходящ за рекламни кампании и модни фотосесии. Други пък го сравниха с Дамиано Давид и колко много си приличат двамата сега.

Снимките на новата визия на певеца веднага набраха милиони харесвания, а фенките му го питат: "Кога ще ти връчат и наградата за най-красив мъж?", след като той се прибра вкъщи от наградната вечер с няколко статуетки.


Поставете оценка:
Оценка 2.8 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Невежа

    7 2 Отговор
    Кой е тоя Малоума бе Събино...той ли е малоУМЕН или ТИ дето пускаш такива статии за да ни...,,информираш"???

    12:55 22.02.2026

  • 2 ООрана държава

    0 0 Отговор
    Малоума, бад бъни.... Какви са тия джигитайци?

    16:35 22.02.2026

  • 3 Герп боклуци

    0 0 Отговор
    Само милко мустака не се променя

    16:36 22.02.2026