Малума изненада феновете си с пълна промяна във визията (СНИМКИ)

Популярният поп и регетон изпълнител Малума шокира феновете си напълно променена визия наскоро. Известният колумбийски певец се появи на нова снимка от латино наградите "Premio Lo Nuestro" с напълно гладко избръснато лице, оставяйки феновете в социалните мрежи в истински шок. Мнозина споделиха, че едва са го разпознали без характерната му брада, която той не бръснеше откакто изгря на звездния небосвод

Трансформацията на Малума предизвика незабавни реакции в социалните мрежи, като феновете започнаха да обсъждат новата му визия и дали това е нов стилов редизайн за следващия му албум. Някои смятат, че гладкото лице придава на певеца по-зрял и модерен вид, подходящ за рекламни кампании и модни фотосесии. Други пък го сравниха с Дамиано Давид и колко много си приличат двамата сега.

Снимките на новата визия на певеца веднага набраха милиони харесвания, а фенките му го питат: "Кога ще ти връчат и наградата за най-красив мъж?", след като той се прибра вкъщи от наградната вечер с няколко статуетки.