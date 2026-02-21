Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Любопитно »
Фолк звездата Рени разплака феновете си с нова песен (ВИДЕО)

Фолк звездата Рени разплака феновете си с нова песен (ВИДЕО)

21 Февруари, 2026 15:47 750 6

  • рени-
  • певица-
  • поп фолк-
  • чалга-
  • емоционална-
  • нов албум

Поп фолк певицата е готова да покаже ново лице на жанра

Фолк звездата Рени разплака феновете си с нова песен (ВИДЕО) - 1
Кадър: NOVA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Попфолк певицата Рени се завръща с дълбоко личен проект, който според нея ще промени възприятието за жанра. В интервю за "Събуди се" тя сподели за новата си песен "Спомени“.

"Това е много емоционална, лична, много тъжна песен, която съм изпяла с много тъга в гласа. Много хора ми писаха, че са се разплакали.“ Текстът е дело на сестра ѝ, която добре познава душевността ѝ, а посланието на песента засяга отминалата любов и младостта.

Рени признава, че процесът на запис и снимки е бил емоционално тежък. "Дори се разплаках и просълзих на части от клипа. Опитах се да бъда наистина много тъжна и да преживея песента“, разказва тя. Въпреки болезнените спомени певицата се опитва да продължава напред и да се съсредоточава върху цели, които ѝ дават смисъл и сила.

В последния клип участват и двете ѝ деца. За Рени семейството е изключително важно.

Рени говори и за по-широката цел на проекта си - да покаже, че попфолкът не е само развлекателна музика:

"Искам хората да видят, че музиката има и друга страна – емоционална, лична, която докосва душата.“ Тя подчерта, че докато в заведенията публиката търси забавление, в уюта на дома те се връщат към песните с по-дълбок емоционален смисъл.

Певицата обяви, че работи по нов албум, който ще събере многото ѝ сингли и нови песни.

"Мисля, че е крайно време да зарадвам моите почитатели и фенове“, каза Рени, обещавайки още емоционални проекти, които да покажат другото лице на попфолка.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хахаха

    4 0 Отговор
    Не се издържа повече

    15:54 21.02.2026

  • 2 Дърта съсипана от ползване кифла

    7 1 Отговор
    Тази деменция до кога ще ни я натрапвате

    15:59 21.02.2026

  • 3 Сила

    5 0 Отговор
    От Закрила на детето няма ли да се самосезират ....за склоняване към проституция !!!?

    16:01 21.02.2026

  • 4 Бай онзи

    1 0 Отговор
    Големият и син се записал войник в израелската армия.

    17:14 21.02.2026

  • 5 баубба

    2 0 Отговор
    Бе тая дрта дълго влачена чанта не разбра ли, че кариерата й е приключила още преди 20 години, кво се пъне? на ква се прави? Защо пък не почне да работи истинска работа и да спре да се прави на певица? Ми не става бе, лельо, не ставаш.

    17:19 21.02.2026

  • 6 ХУМОР САТИРА И ЗАБАВА

    0 0 Отговор
    А СУТРИНТА ПО ПЪРВА ПРОГРАМА
    КАРАМФИЛОВ И ДИРЕКТОРА НА САТИРАТА
    НИ РАЗПЛАКАКА ЧЕ НЕМАЛИ ПАРИ...
    ЗА ХАЛТУРА УПС КУЛТУРА....

    17:22 21.02.2026