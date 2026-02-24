Азис показва новите си мъжки гърди (СНИМКИ)

Поп фолк звездата Азис остави социалните мрежи в ступор, след като показа резултата от най-новата си пластична операция – поставяне на мъжки гърди, както подчертава той. Столичен хирург му постави гръдни импланти само преди няколко дни, а кралят на фолка не можа да скрие възторга си.

„Ето ги гърдите, които ще са за показване поне след месец. Ама аз нали нямам търпение. В момента са отекли и много неестествени, но скоро ще са ТОП! Благодаря ти, Ники Георгиев“, написа Азис, придружено със снимки, на които се вижда ефектът веднага след операцията.

Изпълнителят се е сдобил с общо 600 кубика – по 300 на гърда - значително по-малко, отколкото колежките му си слагат, за да придобият изкусителен вид.

Феновете му реагираха със смесица от шок, възхищение и нови въпроси. Някои пишат, че „Азис пак надмина себе си“, а други се чудят дали ще последват още трансформации. Кралят на фолка обаче е изключил опциите за коментари в профилите си, за да си спести критиките.

Някои медици предупреждават, че такива интервенции изискват сериозна грижа и внимателно наблюдение, особено в първите седмици след поставянето на имплантите. Азис обаче няма търпение за фотосесии, видеоклипове и сценични появи, където ще може да демонстрира новите си придобивки.