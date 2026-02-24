Новини
Азис показва новите си мъжки гърди (СНИМКИ)

24 Февруари, 2026 11:01

Поп фолк певецът си сложи импланти от по 300 кубика на гърда

Азис показва новите си мъжки гърди (СНИМКИ) - 1
Снимка: Facebook
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Поп фолк звездата Азис остави социалните мрежи в ступор, след като показа резултата от най-новата си пластична операция – поставяне на мъжки гърди, както подчертава той. Столичен хирург му постави гръдни импланти само преди няколко дни, а кралят на фолка не можа да скрие възторга си.

„Ето ги гърдите, които ще са за показване поне след месец. Ама аз нали нямам търпение. В момента са отекли и много неестествени, но скоро ще са ТОП! Благодаря ти, Ники Георгиев“, написа Азис, придружено със снимки, на които се вижда ефектът веднага след операцията.

Изпълнителят се е сдобил с общо 600 кубика – по 300 на гърда - значително по-малко, отколкото колежките му си слагат, за да придобият изкусителен вид.

Феновете му реагираха със смесица от шок, възхищение и нови въпроси. Някои пишат, че „Азис пак надмина себе си“, а други се чудят дали ще последват още трансформации. Кралят на фолка обаче е изключил опциите за коментари в профилите си, за да си спести критиките.

Някои медици предупреждават, че такива интервенции изискват сериозна грижа и внимателно наблюдение, особено в първите седмици след поставянето на имплантите. Азис обаче няма търпение за фотосесии, видеоклипове и сценични появи, където ще може да демонстрира новите си придобивки.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Прилича

    39 2 Отговор
    на хамалин .

    11:05 24.02.2026

  • 2 Ужас!

    43 0 Отговор
    Големи гърди и тънки, пилешки ръчички!

    11:05 24.02.2026

  • 3 Васил левски

    20 4 Отговор
    Миралая право ми рече че ставам зян курбан за тоз народ ама аз не му вервах

    11:05 24.02.2026

  • 4 12340

    29 0 Отговор
    Липосукция от г.
    Имплантирано в гърдите...
    Кръговрат на л.та в природата!

    11:06 24.02.2026

  • 5 Име

    24 1 Отговор
    Ами, да си беше сложил и на ръцете. Ахахахаа!!!!

    Коментиран от #50

    11:07 24.02.2026

  • 6 Това е идола на ганю🤣🤣🤣

    17 4 Отговор
    И мечтата да беге женските за мйж

    11:07 24.02.2026

  • 7 Може би

    27 0 Отговор
    Сега трябва да си купи и сутиен.

    11:07 24.02.2026

  • 8 Бойко Минискуса

    37 0 Отговор
    Прилича на индус от Бангладеш.

    11:07 24.02.2026

  • 9 Сила

    26 0 Отговор
    Сигурно в момента този фон е много" фешън " в определени" артистични "среди , но на практика така изглеждаха неизмазаните панелни кутийки по соца ....а този юнак прилича баш на "трудовак " от същия период ....всичко ново е добре забравено старо !!!

    11:08 24.02.2026

  • 10 ""МЪЖКИ"" ЩЕ ИМА ЗА

    13 0 Отговор
    Какво да се хване приятелчето муууу.

    11:08 24.02.2026

  • 11 Дън Бай

    35 0 Отговор
    Не ни занимавайте с цигански простотии!

    11:08 24.02.2026

  • 12 ккк

    23 0 Отговор
    поредния комплексар с някой лев в джеба , защо ни занимавате с такива

    11:10 24.02.2026

  • 13 Мераклия Илия

    13 0 Отговор
    Бих желал и тези на авторката да зърна ,а ако е смела ...цяла само по очила...

    Коментиран от #25

    11:11 24.02.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Факти

    14 0 Отговор
    Не сте добре..

    11:11 24.02.2026

  • 16 продукт

    13 1 Отговор
    на гербавото управление!

    11:11 24.02.2026

  • 17 отвратителна

    17 0 Отговор
    циганcка гнуc!

    11:11 24.02.2026

  • 18 цкаоксд

    22 0 Отговор
    Мръсен циганин нагъл и нахален, да намериш ако има някъде да ти сложат мозък. Содомитите са обречени на гибел и Слава на Господ Иисус Христос, колкото и гърди да си слагате все тая. Циганина си остава циганин.

    11:14 24.02.2026

  • 19 да се топне

    6 0 Отговор
    в белина, после да се снима.

    11:14 24.02.2026

  • 20 Защо тоя гей

    15 0 Отговор
    Го показват! Извратени медии. Каквито са собствениците, такива са и участниците!
    МВР да забранитна часа този позор, а за разпространителите на порно - затвор с уважение!

    11:15 24.02.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Гърди мъжки

    13 0 Отговор
    пълни с въшки .

    Коментиран от #26

    11:18 24.02.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Оттегли си искането

    5 0 Отговор

    До коментар #13 от "Мераклия Илия":

    Това е едно бабе със снимка от времето, когато бяхме. Млади!

    11:22 24.02.2026

  • 26 С пичи

    7 0 Отговор

    До коментар #23 от "Гърди мъжки":

    Въшки!

    11:23 24.02.2026

  • 27 Винкел

    12 0 Отговор
    Защо ни занимавате с това НИЩО?

    11:24 24.02.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 8854

    13 0 Отговор
    Аман от тоя циганин

    11:27 24.02.2026

  • 30 Още ли не

    6 0 Отговор
    Си е сменил пола?

    11:31 24.02.2026

  • 31 Илон Мъск

    5 0 Отговор
    И за главата имаме!!!

    11:32 24.02.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Последния софианец

    4 8 Отговор
    Няма русороб който да не слуша азиса и слави, в калните гени им е заложена чалгата.

    Коментиран от #35

    11:38 24.02.2026

  • 34 Ха хаха ха

    6 3 Отговор
    Тоя Азиз защо ми прилича на руснак?

    11:44 24.02.2026

  • 35 Хи хи

    6 2 Отговор

    До коментар #33 от "Последния софианец":

    Азис като име се среща често в Русия.

    11:45 24.02.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Реалист

    8 0 Отговор
    Сиганска работа

    Коментиран от #45

    11:50 24.02.2026

  • 38 Да бе да

    11 0 Отговор
    Каква новина?! Най-после да ни олекне - браво Азиске, браво - ман-ле! Щом до това нещо опряха новините в България, значи сме мнооого добре.

    11:53 24.02.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 айдеде

    6 0 Отговор
    - Да отидем да пием по кафе?
    - Аз нямам пари!
    - Аз черпя!
    - Тогава, за мен ракия!

    12:14 24.02.2026

  • 41 Е па я сакам

    1 0 Отговор
    Да му видим епилираната "Же"-точка

    12:18 24.02.2026

  • 42 Анализ

    0 0 Отговор
    300 баш не са, но и те ще увиснат, спокойно 😏

    12:20 24.02.2026

  • 43 Бай ставри

    7 0 Отговор
    Отвратителен мгал със силиконов бюст. Безполезен и противен.

    12:20 24.02.2026

  • 44 Фори

    3 2 Отговор
    Българския вариант на руската звезда Филип Киркоров

    12:30 24.02.2026

  • 45 Вероятно

    0 1 Отговор

    До коментар #37 от "Реалист":

    За авторката говориш...

    Коментиран от #54

    12:36 24.02.2026

  • 46 Ха ха ха

    0 0 Отговор
    Смешник

    12:46 24.02.2026

  • 47 Дъмбълдор

    0 3 Отговор
    Прилича на пепепеец/сoяджия с гинекомастия
    Гнусен като типичния избирател на ПеПетата

    12:48 24.02.2026

  • 48 ако не беше жалък

    1 0 Отговор
    щеше да е смешен , на клоун ли се опитва да подражава

    12:53 24.02.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Име

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Име":

    Сайта на мръсника!

    13:03 24.02.2026

  • 51 Все тая

    2 0 Отговор
    Мозък да си сложи😉

    13:04 24.02.2026

  • 52 Коста

    0 2 Отговор
    МН Готен Циг ан

    13:25 24.02.2026

  • 53 Бахри

    0 0 Отговор
    А ще може ли да кърми?

    13:26 24.02.2026

  • 54 Отговор

    0 0 Отговор

    До коментар #45 от "Вероятно":

    Не. За теб.

    13:28 24.02.2026