Азис показва новите си мъжки гърди (СНИМКИ)

Поп фолк звездата Азис остави социалните мрежи в ступор, след като показа резултата от най-новата си пластична операция – поставяне на мъжки гърди, както подчертава той. Столичен хирург му постави гръдни импланти само преди няколко дни, а кралят на фолка не можа да скрие възторга си.
„Ето ги гърдите, които ще са за показване поне след месец. Ама аз нали нямам търпение. В момента са отекли и много неестествени, но скоро ще са ТОП! Благодаря ти, Ники Георгиев“, написа Азис, придружено със снимки, на които се вижда ефектът веднага след операцията.
Изпълнителят се е сдобил с общо 600 кубика – по 300 на гърда - значително по-малко, отколкото колежките му си слагат, за да придобият изкусителен вид.
Феновете му реагираха със смесица от шок, възхищение и нови въпроси. Някои пишат, че „Азис пак надмина себе си“, а други се чудят дали ще последват още трансформации. Кралят на фолка обаче е изключил опциите за коментари в профилите си, за да си спести критиките.
Някои медици предупреждават, че такива интервенции изискват сериозна грижа и внимателно наблюдение, особено в първите седмици след поставянето на имплантите. Азис обаче няма търпение за фотосесии, видеоклипове и сценични появи, където ще може да демонстрира новите си придобивки.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Прилича
11:05 24.02.2026
2 Ужас!
11:05 24.02.2026
3 Васил левски
11:05 24.02.2026
4 12340
Имплантирано в гърдите...
Кръговрат на л.та в природата!
11:06 24.02.2026
5 Име
Коментиран от #50
11:07 24.02.2026
6 Това е идола на ганю🤣🤣🤣
11:07 24.02.2026
7 Може би
11:07 24.02.2026
8 Бойко Минискуса
11:07 24.02.2026
9 Сила
11:08 24.02.2026
10 ""МЪЖКИ"" ЩЕ ИМА ЗА
11:08 24.02.2026
11 Дън Бай
11:08 24.02.2026
12 ккк
11:10 24.02.2026
13 Мераклия Илия
Коментиран от #25
11:11 24.02.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Факти
11:11 24.02.2026
16 продукт
11:11 24.02.2026
17 отвратителна
11:11 24.02.2026
18 цкаоксд
11:14 24.02.2026
19 да се топне
11:14 24.02.2026
20 Защо тоя гей
МВР да забранитна часа този позор, а за разпространителите на порно - затвор с уважение!
11:15 24.02.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Гърди мъжки
Коментиран от #26
11:18 24.02.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Оттегли си искането
До коментар #13 от "Мераклия Илия":Това е едно бабе със снимка от времето, когато бяхме. Млади!
11:22 24.02.2026
26 С пичи
До коментар #23 от "Гърди мъжки":Въшки!
11:23 24.02.2026
27 Винкел
11:24 24.02.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 8854
11:27 24.02.2026
30 Още ли не
11:31 24.02.2026
31 Илон Мъск
11:32 24.02.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Последния софианец
Коментиран от #35
11:38 24.02.2026
34 Ха хаха ха
11:44 24.02.2026
35 Хи хи
До коментар #33 от "Последния софианец":Азис като име се среща често в Русия.
11:45 24.02.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Реалист
Коментиран от #45
11:50 24.02.2026
38 Да бе да
11:53 24.02.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 айдеде
- Аз нямам пари!
- Аз черпя!
- Тогава, за мен ракия!
12:14 24.02.2026
41 Е па я сакам
12:18 24.02.2026
42 Анализ
12:20 24.02.2026
43 Бай ставри
12:20 24.02.2026
44 Фори
12:30 24.02.2026
45 Вероятно
До коментар #37 от "Реалист":За авторката говориш...
Коментиран от #54
12:36 24.02.2026
46 Ха ха ха
12:46 24.02.2026
47 Дъмбълдор
Гнусен като типичния избирател на ПеПетата
12:48 24.02.2026
48 ако не беше жалък
12:53 24.02.2026
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Име
До коментар #5 от "Име":Сайта на мръсника!
13:03 24.02.2026
51 Все тая
13:04 24.02.2026
52 Коста
13:25 24.02.2026
53 Бахри
13:26 24.02.2026
54 Отговор
До коментар #45 от "Вероятно":Не. За теб.
13:28 24.02.2026