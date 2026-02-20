Новини
Азис си сложи мъжки гърди (СНИМКИ)

Азис си сложи мъжки гърди (СНИМКИ)

20 Февруари, 2026 14:58 1 639 39

Поп фолк звездата изуми феновете си с новата придобивка

Азис си сложи мъжки гърди (СНИМКИ) - 1
Снимка: Instagram
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Азис изуми почитателите си с нова напълно неочаквана постъпка. Кралят на фолка сподели, че е сбъднал своя голяма мечта - да си сложи гърди, но мъжки, подчертава той. С новите гръдни импланти той ще придобие така желания атлетичен вид, без да му се налага да прекарва денонощия във фитнес залата.

„Постави ми МЪЖКИ, подчертавам МЪЖКИ, гръдни импланти. 600 кубика. По 300 на гърда!“, похвали се звездата в Инстаграм, показвайки моменти от процеса.

За интересната интервенция Азис се довери на д-р Николай Георгиев. Изпълнителят на „Хабиби“ не спести суперлативи за клиниката, сравнявайки престоя си там с уютната домашна атмосфера.

„Обичам те, Ники Георгиев! Ти си най-големият професионалист на земята!“, сподели Азис, благодарейки на целия екип за грижите.

Звездата обясни на любопитните си последователи, че в момента гърдите му изглеждат „извън нормата“ и прекалено големи, но успокои феновете, че с времето имплантите ще „спаднат“ и ще се наместят.


  • 3 Трол

    12 4 Отговор
    Плюенето и изтриването да започне сега

    15:00 20.02.2026

  • 4 цетооо

    28 0 Отговор

    До коментар #2 от "отвратен":

    по голяма гнус изпитвам от този сайт

    15:00 20.02.2026

  • 5 Пич

    17 0 Отговор
    Що ни занимавате с боклука на боклука?! Тоя и И. нямаше, та си слага, ама откъде да има, като жените не му действат по никакъв начин?!

    Коментиран от #8

    15:01 20.02.2026

  • 6 АГАТ а Кристи

    30 0 Отговор
    Всичко друго подлежи на корекция, освен акъла ! Еле пък ако е цигански...

    15:02 20.02.2026

  • 7 Бендида

    30 0 Отговор
    И женски да си сложи, все тая.:)))

    15:02 20.02.2026

  • 8 Пич

    1 1 Отговор

    До коментар #5 от "Пич":

    И -К

    15:02 20.02.2026

  • 9 абе,

    27 1 Отговор
    Винаги ми е бил гнусен на визия и като Василка и като Азис.,,Творчеството,,му също.Игнорирам го.

    15:02 20.02.2026

  • 10 Ззз

    13 0 Отговор
    Щом не са оpaнгyтанcки, пак добре.

    15:04 20.02.2026

  • 11 Ооооо

    20 0 Отговор
    А втора дупка кога..???

    15:04 20.02.2026

  • 12 Радо

    15 0 Отговор
    Спирам да чета ФАКТИ .СПРЕТЕ С АЗИЗ Г....АЗИС.ГАЛЕНА.ПРОСТАКЕНА И ПРОЧИЕ.

    15:04 20.02.2026

  • 13 Абе

    15 0 Отговор
    сега да си сложи и чеп МЪЖКИ , само че отзад!

    Коментиран от #30, #32

    15:05 20.02.2026

  • 14 Ужас ужасен

    13 0 Отговор
    А мозък кога?

    15:06 20.02.2026

  • 15 Питане

    9 0 Отговор
    На тоя сиган мъжът му не беше ли негро ??? /ползвал му го за микрофон, ама не пеел а гъл тал/

    15:07 20.02.2026

  • 16 Цъцъ

    7 0 Отговор
    Дали все някога, ще стигне и до имплантиране на мозък?

    15:07 20.02.2026

  • 17 Доктор Инчев

    5 0 Отговор
    Бангия Василия е жена на 100%

    15:21 20.02.2026

  • 18 Имаше песен за

    8 0 Отговор
    Пляс-пляс педалите.

    15:25 20.02.2026

  • 19 очевидец

    7 3 Отговор
    За Петрохан са лоши а ТУК обратния хубав защото циганин нали ???

    15:25 20.02.2026

  • 20 Алигатор

    5 4 Отговор
    Петроханска зган извратеняци

    15:26 20.02.2026

  • 21 Ъм, тъй, де

    2 9 Отговор
    Абе оставете човека да прави каквото си иска, бе, балкан селяни,това е неговото тяло и неговите пари, ако иска и "трета" да си инплантира, всеки носи последствията от действията и решенията си сам!

    15:28 20.02.2026

  • 22 вече е прекалено

    9 0 Отговор
    Където и да погледнеш, все Азис се хили насреща. Постоянно го рекламират, канят, величаят, сякаш е някакъв човек, който може да служи за пример. А той е един от онези, които участваха, и продължават да имат пръст, в опростачаването на част от подрастващите. Дори вече е жури в едно музикално предаване. Толкова е срамно, че телевизиите лансират подобни хора. Има нещо, което обаче ме учудва далеч повече от "коронясването" на Азис, и това е присъствието в тази общност на Веселин Маринов. Защо се унижава чак дотам, този иначе стойностен и морален човек ?!!! Жалко.

    15:30 20.02.2026

  • 23 Питам се

    9 0 Отговор
    А авторката на тази гнусотия,кога ще свали черните си очила за да я разпознаят не само от Факултето де е учила,ами и повечето ТИРаджии де са минали през ,,Околовръстното"...

    15:30 20.02.2026

  • 24 Буха ха

    8 0 Отговор
    Ако ще и мъжка пу.... да си сложи

    15:31 20.02.2026

  • 25 Ели

    10 3 Отговор
    Падението на един народ.

    15:34 20.02.2026

  • 26 Хдхнфдцб

    6 1 Отговор
    По времето на бай Тошо "Открихме нов завод" Сегашно време "Азис си сложи цици"

    15:38 20.02.2026

  • 27 до вече е прекалено

    7 0 Отговор
    """""А той е един от онези, които участваха, и продължават да имат пръст, в опростачаването на част от подрастващите."""" ------ Сигурен/а ли си??? Я, пак си помисли??? Шъ ти дам един Джокер за не много умни, като за тебе, към едно въпросче: "Рибата се вмирисва...." от къде? а) от опашката, б) от окото, в) от главата.

    15:40 20.02.2026

  • 28 Урд

    5 0 Отговор
    Извратеняк.
    Защо показвате такива урди, после имало насилие Е за това!

    15:49 20.02.2026

  • 29 терзиев

    6 0 Отговор
    силиконова фонтанела дали може да ми сложат в тази клиника?

    15:49 20.02.2026

  • 30 Хи хи хи

    2 0 Отговор

    До коментар #13 от "Абе":

    И да му стоии постоянно. 🤣

    15:51 20.02.2026

  • 32 Ами

    3 0 Отговор

    До коментар #13 от "Абе":

    той не го вади от там, така че....

    15:57 20.02.2026

  • 33 Хасковски каунь

    3 0 Отговор
    Сега ако искаш да кажа на мой приятел хирург да ти резне чурката. Ще завършиш цикъла

    15:59 20.02.2026

  • 35 БАРС

    6 0 Отговор
    ТОЯ ЧЕСТНО ОСВЕН РАЗНИ ПАЙНЕРИ ДЕТО СИ ХОДЯТ ПО КОНЦЕРТИТЕ ИМА ЛИ БЪЛГАРИ ВЪОБЩЕ ДА ГО СЛУШАТ.ЧЕСТНО НИКОГА ЗА ПОП ФОЛК НЕ БИХ ДАЛ НИ ЕДИН ЦЕНТ.ПРЕДПРОЧИТАМ ЛИЛИТО ,СТЕНЛИ ,СИГНАЛ ДА СЛУШАМ ОТ КОЛКОТО ТИЯ НАЧЕЛО С АЗИС.

    16:04 20.02.2026

  • 36 Силиций

    2 0 Отговор
    Каквото и да си сложат той и "съотборниците" му не могат да изтрият от историята глупостите ,с които опростачиха цяло поколение на България ,и създадоха култ към простотията в лъскава опаковка.
    Но това е "Европейска ценност".

    16:27 20.02.2026

  • 38 колко струва

    0 0 Отговор
    човек да се изтипоса на страницата на Факти?

    16:55 20.02.2026

  • 39 Проста статия

    0 0 Отговор
    Журналяка да подава оставка и да ходи да я мадръсаттакива

    17:37 20.02.2026