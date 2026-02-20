Азис си сложи мъжки гърди (СНИМКИ)

Азис изуми почитателите си с нова напълно неочаквана постъпка. Кралят на фолка сподели, че е сбъднал своя голяма мечта - да си сложи гърди, но мъжки, подчертава той. С новите гръдни импланти той ще придобие така желания атлетичен вид, без да му се налага да прекарва денонощия във фитнес залата.

„Постави ми МЪЖКИ, подчертавам МЪЖКИ, гръдни импланти. 600 кубика. По 300 на гърда!“, похвали се звездата в Инстаграм, показвайки моменти от процеса.

За интересната интервенция Азис се довери на д-р Николай Георгиев. Изпълнителят на „Хабиби“ не спести суперлативи за клиниката, сравнявайки престоя си там с уютната домашна атмосфера.

„Обичам те, Ники Георгиев! Ти си най-големият професионалист на земята!“, сподели Азис, благодарейки на целия екип за грижите.

Звездата обясни на любопитните си последователи, че в момента гърдите му изглеждат „извън нормата“ и прекалено големи, но успокои феновете, че с времето имплантите ще „спаднат“ и ще се наместят.