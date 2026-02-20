Азис си сложи мъжки гърди (СНИМКИ)

Азис изуми почитателите си с нова напълно неочаквана постъпка. Кралят на фолка сподели, че е сбъднал своя голяма мечта - да си сложи гърди, но мъжки, подчертава той. С новите гръдни импланти той ще придобие така желания атлетичен вид, без да му се налага да прекарва денонощия във фитнес залата.
„Постави ми МЪЖКИ, подчертавам МЪЖКИ, гръдни импланти. 600 кубика. По 300 на гърда!“, похвали се звездата в Инстаграм, показвайки моменти от процеса.
За интересната интервенция Азис се довери на д-р Николай Георгиев. Изпълнителят на „Хабиби“ не спести суперлативи за клиниката, сравнявайки престоя си там с уютната домашна атмосфера.
„Обичам те, Ники Георгиев! Ти си най-големият професионалист на земята!“, сподели Азис, благодарейки на целия екип за грижите.
Звездата обясни на любопитните си последователи, че в момента гърдите му изглеждат „извън нормата“ и прекалено големи, но успокои феновете, че с времето имплантите ще „спаднат“ и ще се наместят.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Трол
15:00 20.02.2026
4 цетооо
До коментар #2 от "отвратен":по голяма гнус изпитвам от този сайт
15:00 20.02.2026
5 Пич
Коментиран от #8
15:01 20.02.2026
6 АГАТ а Кристи
15:02 20.02.2026
7 Бендида
15:02 20.02.2026
8 Пич
До коментар #5 от "Пич":И -К
15:02 20.02.2026
9 абе,
15:02 20.02.2026
10 Ззз
15:04 20.02.2026
11 Ооооо
15:04 20.02.2026
12 Радо
15:04 20.02.2026
13 Абе
Коментиран от #30, #32
15:05 20.02.2026
14 Ужас ужасен
15:06 20.02.2026
15 Питане
15:07 20.02.2026
16 Цъцъ
15:07 20.02.2026
17 Доктор Инчев
15:21 20.02.2026
18 Имаше песен за
15:25 20.02.2026
19 очевидец
15:25 20.02.2026
20 Алигатор
15:26 20.02.2026
21 Ъм, тъй, де
15:28 20.02.2026
22 вече е прекалено
15:30 20.02.2026
23 Питам се
15:30 20.02.2026
24 Буха ха
15:31 20.02.2026
25 Ели
15:34 20.02.2026
26 Хдхнфдцб
15:38 20.02.2026
27 до вече е прекалено
15:40 20.02.2026
28 Урд
Защо показвате такива урди, после имало насилие Е за това!
15:49 20.02.2026
29 терзиев
15:49 20.02.2026
30 Хи хи хи
До коментар #13 от "Абе":И да му стоии постоянно. 🤣
15:51 20.02.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Ами
До коментар #13 от "Абе":той не го вади от там, така че....
15:57 20.02.2026
33 Хасковски каунь
15:59 20.02.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 БАРС
16:04 20.02.2026
36 Силиций
Но това е "Европейска ценност".
16:27 20.02.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 колко струва
16:55 20.02.2026
39 Проста статия
17:37 20.02.2026