Веждите на 2026: естествен чар, смели цветове и минимални усилия

8 Февруари, 2026 12:35 664 7

  • вежди-
  • чар

От дебели и бухнали до почти невидими - тенденциите, които ще определят лицето ни през новата година

Веждите на 2026: естествен чар, смели цветове и минимални усилия - 1
Снимка: Shutterstock
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Тенденциите в света на красотата се променят почти толкова бързо, колкото и тези в модата. През последните месеци се наблюдава завръщане към по-естествената визия, а много жени - от холивудски звезди до обикновени любители на красотата – залагат на премахване на импланти и филъри. Лицето ни може да се трансформира не само чрез тях, но и чрез веждите – тези „рамки на лицето“, които оформят изцяло излъчването ни.

Микроблейдингът се утвърди като хит заради естествения резултат и удобството, което предлага. Но ако търсим промяна или просто искаме да сме в крак с тенденциите за 2026 г., е добре да сме наясно с новите акценти.

Естествени вежди
Това е, без съмнение, любимият ни тренд. Дебели, пухкави, леко несресани – те отиват на всяко лице и не изискват особени усилия. Достатъчно е само да ги поддържаме в естествената им форма, без да се опитваме да ги „перфекционираме“. Природата знае най-добре, а подиумите отново доказаха колко красив може да бъде този непринуден вид.

Изрусени вежди
Това е тренд за смелите. Светлите до почти бели вежди подчертават очите и визуално издължават челото. Блондинките могат да експериментират, вдъхновени от звездите като Майли Сайръс и Джена Ортега, но този стил не пасва на всяка кожа и тип коса.

Тънки, почти невидими вежди
В пълен контраст с естествените и дебели вежди, някои избират почти незабележим ефект. Често това е резултат от прекаленото скубане, но през 2026 г. целенасочено тънките вежди се появяват като моден акцент. Не всеки ще ги хареса, но поне могат да служат като оправдание за модерен вид.

Леко ламиниране
Ламинирането на вежди продължава да е актуално, защото ги подрежда без ежедневно усилие. Новата тенденция обаче изисква лекота - косъмчетата следват естествения растеж и са сресани нагоре, без да изглеждат „запечатани“.

Веждите са малки детайли, но тяхната форма и стил могат да променят изцяло лицето. През 2026 г. изборът е между естествен чар, смелост и минимализъм - всеки може да намери своя начин да блести.

Източник: Lifestyle.bg.


  • 1 Любопитен

    3 2 Отговор
    Това на снимката да не са зърлелите на Вежди Твореца?

    Коментиран от #2

    12:53 08.02.2026

  • 2 Това

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "Любопитен":

    Са очите на красива жена ! Понякога твореца така показва могъществото си - с обикновените неща, за да ни подсеща кое е истинско и ценно !!!

    13:11 08.02.2026

  • 3 Евгени от Алфапласт

    1 0 Отговор
    Веждито в България 2026: пропаднал, пиян и говорещ глупости. А, да, и той с "минимални усилия".

    13:18 08.02.2026

  • 4 Цъцъ

    2 0 Отговор
    "Най-харесвам" женки, които без причина си изскубват всеки косъм на веждите и после си ги рисуват😅 Чудо, Пикасо😂

    13:18 08.02.2026

  • 5 ЕстетЪ

    2 1 Отговор
    Тази на снимката, май е роднина на Филип Тотю.

    13:31 08.02.2026

  • 6 Китайци

    1 0 Отговор
    Веждите на 2026: естествен чар, смели цветове и минимални усилия са на Вежди Рашидов. Докато майка ти и баща ти, не кажат на дядо Поп да ти напише в книгата за раждане името Вежди, никога няма да имаш прекрасни Вежди. Веждите се дават на детето след като излезе от утробата на майката. Такива каквито са, такива са до края на живота. Стига сте ги мазали с червила и мазила. Вий да не сте Китайци ве? Стига с тия Китайски реклами да си продавате Веждите на Китайски фирми!

    13:46 08.02.2026

  • 7 Анонимен

    1 0 Отговор
    Красиво лице. Напудрените, оскубани и силиконизирани крокодили да взимат пример.

    14:38 08.02.2026