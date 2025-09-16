Новини
Любопитно »
Топ гримьорка обяви веждите на Анджелина Джоли за най-красиви

Топ гримьорка обяви веждите на Анджелина Джоли за най-красиви

16 Септември, 2025 17:47 494 2

  • гримьорка-
  • вежди-
  • анджелина джоли-
  • най-красиви-
  • лора кей

Марго Роби и Скарлет Йохансон заеха второ и трето място

Топ гримьорка обяви веждите на Анджелина Джоли за най-красиви - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Британската гримьорка Лора Кей обяви звездата с най-красивите вежди, пише Daily Mail.

Според експерта, актрисата Анджелина Джоли заслужава първото място. Кей обясни, че веждите ѝ са почти безупречни, тъй като имат определена форма. „Тази форма подсказва, че може би е прибягнала до техниката микроблейдинг. Благодарение на това тя не се нуждае от допълнителен грим на събития. При всички положения тя все още задава стандарта за холивудски вежди“, подчерта специалистът.

Марго Роби и Скарлет Йохансон заеха второ и трето място. След тях се нарежда Зендая „Тя има естествено гъсти, изразителни вежди, въпреки младежката си красота. Но понякога предната част на веждите може да изглежда по-тежка от краищата, което леко нарушава баланса“, обясни Кей.

В класацията на гримьорката бяха включени още Тимоти Шаламе, Джена Ортега, Райън Гослинг и Джулия Робъртс. Списъкът беше допълнен от Брад Пит и Том Круз.



Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Спиро

    2 0 Отговор
    Ти мойте вежди да видиш, гайтанови..

    17:52 16.09.2025

  • 2 Гонзовица

    1 0 Отговор
    Мойте са топа тая не мое мо стапи

    18:08 16.09.2025