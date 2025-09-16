Топ гримьорка обяви веждите на Анджелина Джоли за най-красиви

Британската гримьорка Лора Кей обяви звездата с най-красивите вежди, пише Daily Mail.

Според експерта, актрисата Анджелина Джоли заслужава първото място. Кей обясни, че веждите ѝ са почти безупречни, тъй като имат определена форма. „Тази форма подсказва, че може би е прибягнала до техниката микроблейдинг. Благодарение на това тя не се нуждае от допълнителен грим на събития. При всички положения тя все още задава стандарта за холивудски вежди“, подчерта специалистът.

Марго Роби и Скарлет Йохансон заеха второ и трето място. След тях се нарежда Зендая „Тя има естествено гъсти, изразителни вежди, въпреки младежката си красота. Но понякога предната част на веждите може да изглежда по-тежка от краищата, което леко нарушава баланса“, обясни Кей.

В класацията на гримьорката бяха включени още Тимоти Шаламе, Джена Ортега, Райън Гослинг и Джулия Робъртс. Списъкът беше допълнен от Брад Пит и Том Круз.