Блогърки стискат веждите си със щипки срещу главоболие

29 Ноември, 2025 15:37

„Хората, които страдат от фронтална мигрена, може да имат натиск върху троичния нерв.", обясни невролог Ели Садер

Снимка: TikTok
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Жени са открили начин да облекчат мигрената с неочакван инструмент. В TikTok се появиха видеа по тази тема.

@doctor.painkiller migraine hack 1: the eyebrow clip #migrainehack #migrainerelief #migrainerelieftok #medicaltiktok #headache ♬ Pain - Three Days Grace

Блогъри публикуват видеа, демонстриращи как да облекчат главоболието с помощта на щипка за коса. Във видеата се вижда как инфлуенсърите закачат аксесоара за веждите си. Те твърдят, че това временно облекчава мигрената.

Тези публикации са събрали милиони гледания в платформата и са привлекли вниманието на лекарите. Американският невролог Ели Садер обясни, че супраорбиталните и супратрохлеарните нерви (клонове на троичния нерв) преминават над очите и играят ключова роля в механизма на мигрената, тъй като предават сигнали за болка от лицето и главата към мозъка.

„Хората, които страдат от фронтална мигрена, може да имат натиск върху троичния нерв. Намаляването на натиска върху този нерв може да помогне за овладяване на главоболието.“ „Точно това се опитват да постигнат момичетата, като носят щипки за вежди“, обясни лекарят, препоръчвайки при поява на мигрена да се консултират със специалист.


