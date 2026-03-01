Новини
Джефри Епстийн се опитвал да уреди среща с Ан Хатауей за себе си и Бил Гейтс

1 Март, 2026

Епстийн се обърнал с тази молба към PR експертка Пеги Сегал

Джефри Епстийн се опитвал да уреди среща с Ан Хатауей за себе си и Бил Гейтс - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Поредни интересни разкрития изплуваха от архивите на световния шоубизнес – скандалният финансист Джефри Епстийн е проявил интерес към лична среща с холивудската звезда Ан Хатауей, като дори е искал да включи в нея и технологичния магнат Бил Гейтс. Информацията бе разпространена от РИА Новости, позовавайки се на кореспонденция между Епстийн и известната PR експертка Пеги Сегал.

Според разкритите имейли, на 27 февруари 2013 година Епстийн директно се обръща към Сегал с необичайна молба: „Можеш ли да доведеш Ан Хатауей на кафе с Бил Гейтс и мен?“

Този въпрос хвърля светлина върху опитите на финансиста да се сближи с влиятелни личности от света на киното и технологиите. Любопитното е, че това не е първият път, в който Епстийн проявява интерес към актрисата. Още през януари 2011 г. той се поинтересувал дали Хатауей ще бъде в Ню Йорк на 31-ви. В отговор Пеги Сегал уточнява, че по това време Ан Хатауей е ангажирана като водеща на церемонията по връчването на наградите „Оскар“ в Лос Анджелис и има връзка с актьора Адам Шулман.

Тези нови подробности хвърлят допълнителна светлина върху мрежата от контакти и амбиции на Джефри Епстийн, който неведнъж е търсил близост с известни личности от различни сфери.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Браво

    5 0 Отговор
    Много палав тоя изрод.

    11:14 01.03.2026

  • 2 Чеверме

    9 0 Отговор
    искат да я въртят двамата.

    11:18 01.03.2026

  • 3 Последния Софиянец

    7 5 Отговор
    Тя е доста безцветна .За да се издигне толкова е вършила секс услуги на когото трябва.Като нашата в Холивуд.

    Коментиран от #4

    11:20 01.03.2026

  • 4 или като тебе

    5 1 Отговор

    До коментар #3 от "Последния Софиянец":

    на арабелите на централна гара

    11:23 01.03.2026

  • 5 Бети кахъра

    2 0 Отговор
    Българите имат сладка сперма. Господ за напред да ме уреди да не работа и само сперма да пия 🤭🤣🤭🤣

    Коментиран от #8

    11:31 01.03.2026

  • 6 Анита цветанова

    2 0 Отговор
    А така мама налапай му пишката мани го тоя владетел той пари няма 🤣🤭🤣🤭🤣🤭

    Коментиран от #9

    11:35 01.03.2026

  • 7 Чичо Джеф

    2 0 Отговор
    Накрая и тя яде кaшерни кожeни пaлки, но я е срам да си го признае.

    11:38 01.03.2026

  • 8 Анонимен

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Бети кахъра":

    Във факти.бг заработваш достатъчно, за да пиеш до насита!

    11:40 01.03.2026

  • 9 Дзак

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Анита цветанова":

    Някои мъже си измислят странни псевдоними!

    11:42 01.03.2026

  • 10 колко скрити неща има още в досиетата…

    0 0 Отговор
    тези досиета по случая с епщайн ще ни ги показвате години наред явно защо не се казва цялта информация а всеки ден се пуска по малко?

    11:43 01.03.2026