Джефри Епстийн се опитвал да уреди среща с Ан Хатауей за себе си и Бил Гейтс

Поредни интересни разкрития изплуваха от архивите на световния шоубизнес – скандалният финансист Джефри Епстийн е проявил интерес към лична среща с холивудската звезда Ан Хатауей, като дори е искал да включи в нея и технологичния магнат Бил Гейтс. Информацията бе разпространена от РИА Новости, позовавайки се на кореспонденция между Епстийн и известната PR експертка Пеги Сегал.

Според разкритите имейли, на 27 февруари 2013 година Епстийн директно се обръща към Сегал с необичайна молба: „Можеш ли да доведеш Ан Хатауей на кафе с Бил Гейтс и мен?“

Този въпрос хвърля светлина върху опитите на финансиста да се сближи с влиятелни личности от света на киното и технологиите. Любопитното е, че това не е първият път, в който Епстийн проявява интерес към актрисата. Още през януари 2011 г. той се поинтересувал дали Хатауей ще бъде в Ню Йорк на 31-ви. В отговор Пеги Сегал уточнява, че по това време Ан Хатауей е ангажирана като водеща на церемонията по връчването на наградите „Оскар“ в Лос Анджелис и има връзка с актьора Адам Шулман.

Тези нови подробности хвърлят допълнителна светлина върху мрежата от контакти и амбиции на Джефри Епстийн, който неведнъж е търсил близост с известни личности от различни сфери.