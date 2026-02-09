Новини
Ким Кардашиян и Люис Хамилтън направиха първата си поява като двойка на Super Bowl LX (ВИДЕО+СНИМКИ)

9 Февруари, 2026 13:31 1 278 8

Двойката вече не се крие

Ким Кардашиян и Люис Хамилтън направиха първата си поява като двойка на Super Bowl LX (ВИДЕО+СНИМКИ) - 1
Снимкa: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Ким Кардашиян и Люис Хамилтън официално потвърдиха връзката си с първа съвместна публична поява по време на Super Bowl LX. Двамата бяха забелязани на трибуните на стадион „Леви’с“ в Санта Клара, Калифорния, по време на мача между Ню Инглънд Пейтриътс и Сиатъл Сийхоукс в неделя вечер.

Кадри с новата двойка бързо се разпространиха в социалните мрежи, след като Кардашиян и Хамилтън се появиха на екраните на международното телевизионно излъчване. На видеозаписите 45-годишната Ким Кардашиян е видяна усмихната, докато разговаря с 41-годишния пилот от Формула 1 Люис Хамилтън.

Основателката на Skims се появи с черно палто, масивно диамантено колие тип чокър и нова прическа с бретон. Фризьорът ѝ Крис Апълтън публикува снимка на визията ѝ в Instagram преди мача с надпис „Super Bowl bangs“.

Ким Кардашиян и Люис Хамилтън се познават от години, но според информации от американски медии през последните седмици отношенията им са преминали на по-лично ниво. Двамата наскоро са прекарали романтичен уикенд във Великобритания, където отседнаха в луксозния хотел Estelle Manor в района Котсуолдс. По време на престоя си са се възползвали от спа процедури за двойки и частна вечеря. След това са пътували до Лондон, където са отседнали в Rosewood Hotel, а финалната спирка от пътуването им е била Париж.

Източник, цитиран от US Sun, посочва, че и двамата имат изключително натоварени професионални графици и се стремят да прекарват възможно най-много време заедно. „В момента са неразделни и съобразяват срещите си основно с ангажиментите на Ким“, твърди източникът.

Преди европейското си пътуване новата светска двойка е присъствала на новогодишното парти на Кейт Хъдсън в Колорадо, макар тогава да не са били заснети заедно.

И двамата имат дълга история от публични връзки. Последно Ким Кардашиян беше свързвана с Одел Бекъм Джуниър и имаше връзка с Пийт Дейвидсън след развода си с третия си съпруг Кание Уест, от когото има четири деца. Люис Хамилтън, от своя страна, е бил свързван с имена като Ники Минаж, Риана, Джиджи Хадид и Кендъл Дженър.

Миналия месец Ким коментира личния си живот в подкаста „Khloé In Wonder Land“ на сестра си Клои Кардашиян, като заяви, че търси партньор с „добри морални ценности, спокойствие и чувство за отговорност“. Тя допълни, че през последната година не е поддържала тайна връзка, тъй като приоритет за нея остават децата и професионалните ѝ ангажименти.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 цццц

    5 0 Отговор
    Запечатано ми е в съзнанието кат ония негърр я пере в ауспуха. Нз не е ли гнуслив тоз Хамилтън?

    13:33 09.02.2026

  • 2 Зевс

    11 0 Отговор
    Кардашянките продължават традицията да си играят само с черни топки :)

    Коментиран от #3

    13:35 09.02.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Готин Джендър

    4 0 Отговор
    Хамилтън си пада по секси бабички, а и те по него. А пък Кардашиян ги обича поне карамелени. Мисля че е имала само един бял ръгбист или баскетболист беше.

    13:57 09.02.2026

  • 5 газо

    4 0 Отговор
    отгазофустата

    14:04 09.02.2026

  • 6 Шкиф

    4 0 Отговор
    Хвани си кака да те отрака. Евала на полирания въглен, евала.

    14:06 09.02.2026

  • 7 Бих казсл..

    4 0 Отговор
    Убава работа ама сиганска

    14:16 09.02.2026

  • 8 123456

    3 0 Отговор
    докат го осмуче и ше го остави

    14:28 09.02.2026