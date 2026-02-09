Ким Кардашиян и Люис Хамилтън направиха първата си поява като двойка на Super Bowl LX (ВИДЕО+СНИМКИ)

Ким Кардашиян и Люис Хамилтън официално потвърдиха връзката си с първа съвместна публична поява по време на Super Bowl LX. Двамата бяха забелязани на трибуните на стадион „Леви’с“ в Санта Клара, Калифорния, по време на мача между Ню Инглънд Пейтриътс и Сиатъл Сийхоукс в неделя вечер.

Кадри с новата двойка бързо се разпространиха в социалните мрежи, след като Кардашиян и Хамилтън се появиха на екраните на международното телевизионно излъчване. На видеозаписите 45-годишната Ким Кардашиян е видяна усмихната, докато разговаря с 41-годишния пилот от Формула 1 Люис Хамилтън.

Lewis Hamilton and Kim Kardashian show off their love for the first time at Super Bowl LX! pic.twitter.com/lGfIxOh84X — Shuffle: AI You Can Text (@addshuffle) February 9, 2026

Основателката на Skims се появи с черно палто, масивно диамантено колие тип чокър и нова прическа с бретон. Фризьорът ѝ Крис Апълтън публикува снимка на визията ѝ в Instagram преди мача с надпис „Super Bowl bangs“.

Ким Кардашиян и Люис Хамилтън се познават от години, но според информации от американски медии през последните седмици отношенията им са преминали на по-лично ниво. Двамата наскоро са прекарали романтичен уикенд във Великобритания, където отседнаха в луксозния хотел Estelle Manor в района Котсуолдс. По време на престоя си са се възползвали от спа процедури за двойки и частна вечеря. След това са пътували до Лондон, където са отседнали в Rosewood Hotel, а финалната спирка от пътуването им е била Париж.

Източник, цитиран от US Sun, посочва, че и двамата имат изключително натоварени професионални графици и се стремят да прекарват възможно най-много време заедно. „В момента са неразделни и съобразяват срещите си основно с ангажиментите на Ким“, твърди източникът.

Преди европейското си пътуване новата светска двойка е присъствала на новогодишното парти на Кейт Хъдсън в Колорадо, макар тогава да не са били заснети заедно.

Kendall Jenner, Hailey Bieber, Kim Kardashian, Lewis Hamilton and Tyler, The Creator during Bad Bunny’s performance at the #SuperBowl. pic.twitter.com/2ag2gSis7R — Pop Crave (@PopCrave) February 9, 2026

И двамата имат дълга история от публични връзки. Последно Ким Кардашиян беше свързвана с Одел Бекъм Джуниър и имаше връзка с Пийт Дейвидсън след развода си с третия си съпруг Кание Уест, от когото има четири деца. Люис Хамилтън, от своя страна, е бил свързван с имена като Ники Минаж, Риана, Джиджи Хадид и Кендъл Дженър.

Миналия месец Ким коментира личния си живот в подкаста „Khloé In Wonder Land“ на сестра си Клои Кардашиян, като заяви, че търси партньор с „добри морални ценности, спокойствие и чувство за отговорност“. Тя допълни, че през последната година не е поддържала тайна връзка, тъй като приоритет за нея остават децата и професионалните ѝ ангажименти.