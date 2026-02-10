Обраха гаджето на Устата в Испания (СНИМКА)

Иван Динев–Устата и приятелката му претърпяха неприятна случка по време на престоя си в Испания. Оказа се, че телефонът ѝ е бил задигнат от джебчии, докато двамата пресичали улица в Мадрид, без изобщо да усетят.
„По принцип не обръщам много внимание на табелите за джебчии в големите европейски градове, като най-много има в Лондон. Хем знам, че и тука има“, разказа Устата пред „Телеграф“.
„Буквално за едно пресичане на улицата откраднаха телефона на приятелката ми. Не че телефонът не е хубав, но нещата, които са вътре в него, те правят изключително зависим – всичките ни резервации, бордни карти, банкови сметки и, разбира се, снимки и спомени. Другата грешка, която много хора допускат, е, че не беше защитен с много силна парола“, добавя още той. Пред последователите си във Facebook рапърът си послужи с хумор, като написа: „Не случихме на професионалисти, нея ми я оставиха и сега се чудя какво да я правя“.
„Излязохме от един магазин и пресякохме улица, която изобщо не е малка – от типа на „Витошка“. Когато стигнахме до следващия магазин, приятелката ми усети, че джобът ѝ е олекнал. Бях сигурен, че е в чантата ѝ и следователно се обадих. Даваше свободно, но устройството не беше в нея. Върнахме се до предния магазин и когато отново позвъних, вече беше изключен – изключително бързо. Казаха ми, че тука „работят“ много румънци – явно имат някакъв контингент на тази територия“, каза още Устата с чувство за хумор въпреки неприятната ситуация.
Той и приятелката му са в Мадрид заради негов концерт, като е наредил следващите дати за Свиленград и Пазарджик, а на Деня на влюбените ще пее в Амстердам.
1 Е 6а ги
16:35 10.02.2026
2 Криворазбраната цивилазиця
Коментиран от #25
16:35 10.02.2026
3 Свободен
Лъже!
Коментиран от #10
16:37 10.02.2026
4 Лъже тоо Грозник
Що не ходи в Русия на почивка
Може да вземе някоя купейка бонус Пропаганда
Коментиран от #9, #14, #16, #17, #18, #19, #20
16:40 10.02.2026
5 Уникално турне
Коментиран от #27
16:41 10.02.2026
6 Сила
16:45 10.02.2026
7 патилан
16:49 10.02.2026
8 ТаУмВзе
Коментиран от #11
16:59 10.02.2026
9 А, ти
До коментар #4 от "Лъже тоо Грозник":Ако се научиш да пишеш ще си по-убав.
17:00 10.02.2026
10 Робе
До коментар #3 от "Свободен":А вие какъв сте? Освен че сте напълно зависими?
17:03 10.02.2026
11 да уточним
До коментар #8 от "ТаУмВзе":На приятелката на Устата й викат Устатата.
Коментиран от #12
17:05 10.02.2026
12 Сила
До коментар #11 от "да уточним":Срамната Уст(н)а и викат ....
Коментиран от #13
17:15 10.02.2026
13 Хаха
До коментар #12 от "Сила":Точно анyc да го каже, аре беги ма😉
17:28 10.02.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 крадецът
Коментиран от #28
17:35 10.02.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Георги
До коментар #4 от "Лъже тоо Грозник":не, че нещо, ама Ус-тата ходи и при ват-ниците и при крав-арите
17:38 10.02.2026
21 БОЙС ТУ МЕН
Ще си го откупите от заложна къща
В модерно предградие...
17:46 10.02.2026
22 Аз съм веган
18:08 10.02.2026
23 @@@
18:15 10.02.2026
24 1917
18:37 10.02.2026
25 Хаха😂😂
До коментар #2 от "Криворазбраната цивилазиця":Щото завеждащ...
18:56 10.02.2026
26 Хаха😂😂
18:58 10.02.2026
27 Фустата
До коментар #5 от "Уникално турне":Пропусна и наше село Големо Уйно...
20:00 10.02.2026
28 Помнещ
До коментар #15 от "крадецът":Кво му ,,ремонтира" на този ТВ за 15 лв през 94--та г. бе майсторе?
Тогава 15 лв бяха ДВА литра нафта бре!
Сигурно само капака си отворил ...
20:07 10.02.2026