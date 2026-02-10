Новини
Любопитно »
Обраха гаджето на Устата в Испания (СНИМКА)

10 Февруари, 2026 16:31 2 128 28

Телефонът на жената е изчезнал неусетно, докато пресичала улицата

Обраха гаджето на Устата в Испания (СНИМКА) - 1
Снимка: Facebook
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Иван Динев–Устата и приятелката му претърпяха неприятна случка по време на престоя си в Испания. Оказа се, че телефонът ѝ е бил задигнат от джебчии, докато двамата пресичали улица в Мадрид, без изобщо да усетят.

„По принцип не обръщам много внимание на табелите за джебчии в големите европейски градове, като най-много има в Лондон. Хем знам, че и тука има“, разказа Устата пред „Телеграф“.

Буквално за едно пресичане на улицата откраднаха телефона на приятелката ми. Не че телефонът не е хубав, но нещата, които са вътре в него, те правят изключително зависим – всичките ни резервации, бордни карти, банкови сметки и, разбира се, снимки и спомени. Другата грешка, която много хора допускат, е, че не беше защитен с много силна парола“, добавя още той. Пред последователите си във Facebook рапърът си послужи с хумор, като написа: „Не случихме на професионалисти, нея ми я оставиха и сега се чудя какво да я правя“.

Излязохме от един магазин и пресякохме улица, която изобщо не е малка – от типа на „Витошка“. Когато стигнахме до следващия магазин, приятелката ми усети, че джобът ѝ е олекнал. Бях сигурен, че е в чантата ѝ и следователно се обадих. Даваше свободно, но устройството не беше в нея. Върнахме се до предния магазин и когато отново позвъних, вече беше изключен – изключително бързо. Казаха ми, че тука „работят“ много румънци – явно имат някакъв контингент на тази територия“, каза още Устата с чувство за хумор въпреки неприятната ситуация.

Той и приятелката му са в Мадрид заради негов концерт, като е наредил следващите дати за Свиленград и Пазарджик, а на Деня на влюбените ще пее в Амстердам.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Е 6а ги

    19 5 Отговор
    От устата в г@3@

    16:35 10.02.2026

  • 2 Криворазбраната цивилазиця

    17 4 Отговор
    Чиляк на 55+ мяза да има баба, а не гадже, нито приятелка.

    Коментиран от #25

    16:35 10.02.2026

  • 3 Свободен

    11 17 Отговор
    Този е путинист!
    Лъже!

    Коментиран от #10

    16:37 10.02.2026

  • 4 Лъже тоо Грозник

    20 15 Отговор
    Да се прави на интересен инда плюе европа
    Що не ходи в Русия на почивка
    Може да вземе някоя купейка бонус Пропаганда

    Коментиран от #9, #14, #16, #17, #18, #19, #20

    16:40 10.02.2026

  • 5 Уникално турне

    12 2 Отговор
    Мадрид, Свиленград, Пазарджик и на финала Амстердам !!!

    Коментиран от #27

    16:41 10.02.2026

  • 6 Сила

    14 9 Отговор
    Обараха Устата в Испания ....негови хора , влашки копанари , от Вграждане ....путиноиди !!!

    16:45 10.02.2026

  • 7 патилан

    6 2 Отговор
    Телефона се монтира в предпазен калъф, а калъфа с телефона се монтира на шията със стоманен синджир.

    16:49 10.02.2026

  • 8 ТаУмВзе

    10 8 Отговор
    Как се казва тази приятелка :- Иван ли??

    Коментиран от #11

    16:59 10.02.2026

  • 9 А, ти

    8 2 Отговор

    До коментар #4 от "Лъже тоо Грозник":

    Ако се научиш да пишеш ще си по-убав.

    17:00 10.02.2026

  • 10 Робе

    9 4 Отговор

    До коментар #3 от "Свободен":

    А вие какъв сте? Освен че сте напълно зависими?

    17:03 10.02.2026

  • 11 да уточним

    10 2 Отговор

    До коментар #8 от "ТаУмВзе":

    На приятелката на Устата й викат Устатата.

    Коментиран от #12

    17:05 10.02.2026

  • 12 Сила

    8 2 Отговор

    До коментар #11 от "да уточним":

    Срамната Уст(н)а и викат ....

    Коментиран от #13

    17:15 10.02.2026

  • 13 Хаха

    1 1 Отговор

    До коментар #12 от "Сила":

    Точно анyc да го каже, аре беги ма😉

    17:28 10.02.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 крадецът

    3 0 Отговор
    крадецът се пиари, а ми дължи 15 лв за ремонт на ТВ от 94г.

    Коментиран от #28

    17:35 10.02.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Георги

    9 0 Отговор

    До коментар #4 от "Лъже тоо Грозник":

    не, че нещо, ама Ус-тата ходи и при ват-ниците и при крав-арите

    17:38 10.02.2026

  • 21 БОЙС ТУ МЕН

    8 0 Отговор
    Като се върнете е бг.
    Ще си го откупите от заложна къща
    В модерно предградие...

    17:46 10.02.2026

  • 22 Аз съм веган

    4 3 Отговор
    Стига бе! Аз си мислех че гаджето му е мъж.

    18:08 10.02.2026

  • 23 @@@

    4 0 Отговор
    Турнето е огън- Мадрид, Свиленград, Пазарджик, следващата спирка дека е?

    18:15 10.02.2026

  • 24 1917

    0 2 Отговор
    Не знам кой луд го слуша тоя чалга-олигофрен .Там по Харманли може некой след 5-6 ракий ,ама нормален човек едва ли би си го причинил .

    18:37 10.02.2026

  • 25 Хаха😂😂

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Криворазбраната цивилазиця":

    Щото завеждащ...

    18:56 10.02.2026

  • 26 Хаха😂😂

    0 0 Отговор
    Щото завиждаш...

    18:58 10.02.2026

  • 27 Фустата

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Уникално турне":

    Пропусна и наше село Големо Уйно...

    20:00 10.02.2026

  • 28 Помнещ

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "крадецът":

    Кво му ,,ремонтира" на този ТВ за 15 лв през 94--та г. бе майсторе?
    Тогава 15 лв бяха ДВА литра нафта бре!
    Сигурно само капака си отворил ...

    20:07 10.02.2026