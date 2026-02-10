Обраха гаджето на Устата в Испания (СНИМКА)

Иван Динев–Устата и приятелката му претърпяха неприятна случка по време на престоя си в Испания. Оказа се, че телефонът ѝ е бил задигнат от джебчии, докато двамата пресичали улица в Мадрид, без изобщо да усетят.

„По принцип не обръщам много внимание на табелите за джебчии в големите европейски градове, като най-много има в Лондон. Хем знам, че и тука има“, разказа Устата пред „Телеграф“.

„Буквално за едно пресичане на улицата откраднаха телефона на приятелката ми. Не че телефонът не е хубав, но нещата, които са вътре в него, те правят изключително зависим – всичките ни резервации, бордни карти, банкови сметки и, разбира се, снимки и спомени. Другата грешка, която много хора допускат, е, че не беше защитен с много силна парола“, добавя още той. Пред последователите си във Facebook рапърът си послужи с хумор, като написа: „Не случихме на професионалисти, нея ми я оставиха и сега се чудя какво да я правя“.

„Излязохме от един магазин и пресякохме улица, която изобщо не е малка – от типа на „Витошка“. Когато стигнахме до следващия магазин, приятелката ми усети, че джобът ѝ е олекнал. Бях сигурен, че е в чантата ѝ и следователно се обадих. Даваше свободно, но устройството не беше в нея. Върнахме се до предния магазин и когато отново позвъних, вече беше изключен – изключително бързо. Казаха ми, че тука „работят“ много румънци – явно имат някакъв контингент на тази територия“, каза още Устата с чувство за хумор въпреки неприятната ситуация.

Той и приятелката му са в Мадрид заради негов концерт, като е наредил следващите дати за Свиленград и Пазарджик, а на Деня на влюбените ще пее в Амстердам.