Обир разтърси Олимпиадата в Милано

Националният отбор на Израел по бобслей стана жертва на обир в Италия, където се провеждат Зимните олимпийски игри. Докато спортистите тренирали, неизвестни лица откраднали няколко хиляди евро и личните им паспорти. Разкритието направи най-опитният в тима – Адам Еделман, за когото това е второ участие на Олимпиада.

Поради силно ограничен бюджет, състезателите не са отседнали в официалните олимпийски обекти, а са наели стара къща чрез онлайн платформа. Именно липсата на средства е принудила атлетите да изберат по-евтино настаняване, където не им е осигурена специализирана охрана. В същото време останалите членове на израелската делегация се намират в олимпийските села под постоянното наблюдение на агенти от Мосад.

Еделман, който вече има опит от Пьонгчанг в дисциплината скелетон, е успял да събере уникален екип от бивш състезател на овчарски скок, спринтьор и ръгбист.