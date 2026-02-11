Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Обир разтърси Олимпиадата в Милано

Обир разтърси Олимпиадата в Милано

11 Февруари, 2026 13:59 1 084 10

  • обир-
  • италия-
  • милано-
  • олимпийски игри-
  • зимни олимпийски игри-
  • олимпиада 2026

Докато спортистите тренирали, неизвестни лица откраднали няколко хиляди евро и личните им паспорти

Обир разтърси Олимпиадата в Милано - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Националният отбор на Израел по бобслей стана жертва на обир в Италия, където се провеждат Зимните олимпийски игри. Докато спортистите тренирали, неизвестни лица откраднали няколко хиляди евро и личните им паспорти. Разкритието направи най-опитният в тима – Адам Еделман, за когото това е второ участие на Олимпиада.

Поради силно ограничен бюджет, състезателите не са отседнали в официалните олимпийски обекти, а са наели стара къща чрез онлайн платформа. Именно липсата на средства е принудила атлетите да изберат по-евтино настаняване, където не им е осигурена специализирана охрана. В същото време останалите членове на израелската делегация се намират в олимпийските села под постоянното наблюдение на агенти от Мосад.

Еделман, който вече има опит от Пьонгчанг в дисциплината скелетон, е успял да събере уникален екип от бивш състезател на овчарски скок, спринтьор и ръгбист.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Откраднеш ли от

    14 1 Отговор
    евреин, не е грях, чудо е...

    14:00 11.02.2026

  • 2 срам

    12 1 Отговор
    Бедни еврейчета !! Живи да ги оплаче човек !!

    14:02 11.02.2026

  • 3 Така е

    10 0 Отговор
    в "клуба на богатите" !

    14:02 11.02.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 интересно

    15 0 Отговор
    Защо няма санкции за тия спортисти ? Сума народ итепаха в Га ,за .

    14:11 11.02.2026

  • 6 Някой

    12 0 Отговор
    А защо са допуснати до олимпиада? Или поне под неутрален флаг, като не трябва да са изразявали подкрепа за Сатаняху.

    14:12 11.02.2026

  • 7 Те така

    6 0 Отговор
    правят в Милано, ама и в София е така.

    14:18 11.02.2026

  • 8 Много боли

    4 0 Отговор
    Да окрадеш крадец, това първо е липса на колегиалност и второ направо му съсипваш авторитета.

    14:38 11.02.2026

  • 9 Котьо

    1 0 Отговор
    Това не го вярвам, като бивш спортист знам от личен опит, че където имало спортисти от тази страна със тях винаги има хора от техните служби. Малък бюджет и всички други глупости е просто начин са ни накарат да бъдем съпричастни и добронамерени заради изгубения авторитет на тази нация.Нява по осигурена делегация от тяхната ,тай вече физически.

    14:52 11.02.2026

  • 10 ккк

    0 0 Отговор
    СТАР ЧИФУТСКИ НОМЕР !!!!!

    14:53 11.02.2026

