65-годишната Дженифър Грей от "Мръсни танци" показа морска СНИМКА по бански

11 Февруари, 2026 07:42 2 566 1

„Дългоочаквано момичешко пътуване с Трейси Полан. Кикотене като в гимназията“, написа актрисата под публикацията

65-годишната Дженифър Грей от "Мръсни танци" показа морска СНИМКА по бански - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Звездата от „Мръсни танци“ Дженифър Грей се показа в Instagram по бански.

65-годишната Дженифър Грей се появи пред камерата в черен бански, допълнен със слънчеви очила в същия цвят. Тя позира с разпусната коса и без грим. Актрисата бе заснета на плажа с океана на заден план. Тя разкри, че е на почивка с приятелката си Трейси Полан.

„Дългоочаквано момичешко пътуване с Трейси Полан. Кикотене като в гимназията“, написа актрисата под публикацията.


Преди няколко седмици беше обявено, че Дженифър Грей ще повтори ролята си на Франсис Хаусман („Бейби“) в продължението на „Мръсни танци“. Тя ще бъде и изпълнителен продуцент на проекта. Ким Розенсток („Ново момиче“, „Блясък“) ще напише сценария. Други подробности за новия филм са неизвестни.

Първият филм „Мръсни танци“ излезе през 1987 г. В него участваха Патрик Суейзи и Дженифър Грей. Сюжетът разказва за срещата между двама млади от различни социални класи. През 2004 г. излиза предисторията „Мръсни танци 2: Нощите на Хавана“. По-късно бе поставен и мюзикълът „Мръсни танци“.


  • 1 Патрик Суейзи

    0 0 Отговор
    Ей пи@!?лемета .... Никой не може да навира Бейби в ъгъла ...

    08:24 11.02.2026