Мария Игнатова с горещи СНИМКИ по бански във февруарския студ

Мария Игнатова поднесе неочакван „топъл фронт“ в социалните мрежи, при това насред най-студения месец от годината. Телевизионната водеща сподели два кадъра по бански, които разтопиха Instagram и отключиха вълна от възторжени реакции.
„Февруарски бонус уикенд“ – гласи лаконичният, но многозначителен надпис към снимките.
На първия кадър Мария позира край морския бряг под яркото слънце, а на втория – със залеза зад гърба си, сякаш току-що излязла от романтичен филм, заснет на екзотичен остров.
Само минути след публикуването на фотосите, феновете ѝ наводниха профила ѝ с емотикони, сърца и възхищение. В коментарите се редят суперлативи – от „Топиш ледовете“ до „Един залез, много въздишки“.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Сила
08:41 10.02.2026
2 Баш Майстора
08:46 10.02.2026
3 у суратя кат мамун
08:46 10.02.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 ТИР
08:49 10.02.2026
7 Нищо
08:50 10.02.2026
8 газо
08:56 10.02.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Ха ХаХа
Една гювендия се съблякла
09:09 10.02.2026
12 Голем фен
09:12 10.02.2026
13 Спиро
09:33 10.02.2026
14 Хер Флик от Гестапо
10:05 10.02.2026
15 Бай Ху (By Who)
10:11 10.02.2026
16 Абе
10:12 10.02.2026
17 Хасковски каунь
10:22 10.02.2026
18 Ицо Багера
Коментиран от #19
10:34 10.02.2026
19 Дзак
До коментар #18 от "Ицо Багера":Явно само на снимки и видеа карат!
10:42 10.02.2026
20 Боздуган
10:50 10.02.2026
21 Р Г В
11:02 10.02.2026
22 ШЕФА
11:07 10.02.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 абе,
12:01 10.02.2026
25 Венкееее
14:18 10.02.2026