47-годишната Никол Шерцингер подпали мрежата със СНИМКИ по бял бански

Никол Шерцингер предизвика вълнение в социалните мрежи, след като в неделя публикува в Instagram серия от снимки по бански. 47-годишната певица показа невероятната си физика в изрязан бял бански от две части, докато се наслаждаваше на слънцето на плажа, пише woman.bg.



Споделяйки старите кадри от престоя си в Палаван, Филипините, Никол озаглави публикацията: „Това са няколко от любимите ми неща“.

Звездата от Pussycat Doll демонстрира пищното си деколте с горнище с връзки около врата, докато малкото долнище подчертаваше стегнатия ѝ корем.



На снимките Никол изглежда в пълна хармония с природата, докато медитира, релаксира край морето и прави разтягания.

На друг кадър певицата е облечена в яркосин спортен комплект по време на разходка по брега.

Публикацията на Никол идва малко след като беше обявено, че тя ще се присъедини към звездния актьорски състав на следващия филм на Ребъл Уилсън.



Ребъл ще бъде сценарист, продуцент и ще изпълни главната роля в комедията, озаглавена Girl Group, която тя описва като „върховния филм за женската сила“. В актьорския състав влизат някои от най-големите звезди на момичешки групи, като иконата от Spice Girls Мелани Си, Шазни Люис от All Saints и колежката на Никол от Pussycat Dolls – Ашли Робъртс, както и актрисата Шеридан Смит.



Във филма Girl Group Ребъл ще играе поп дива, която е изгонена от турнето за събиране на групата си и получава присъда за общественополезен труд от съда.

„Още откакто бях част от поредицата Pitch Perfect, винаги съм искала да създам нещо подобно. Girl Group е толкова забавен и изпълнен с дух, че ще ви накара да пеете и танцувате на излизане от киното“, споделя Ребъл Уилсън.



Междувременно Никол наруши мълчанието си, след като беше определена като „дива“ заради това, че според съобщенията е накарала феновете да я чакат един час на концерта ѝ в Royal Albert Hall по-рано този месец.



Изпълнителката заяви, че е била „съсипана и ужасена“ от инцидента, но твърди, че не е знаела, че публиката е чакала толкова дълго по местата си.



Твърди се, че Никол е излязла на сцената с час закъснение, въпреки че не е имало подгряващи изпълнители, а обявеният начален час е бил 19:30 ч. Когато се появила, тя не дала обяснение или извинение на феновете, които са чакали, някои от които са платили до 150 паунда за билети.



Според съобщенията певицата е изпълнила само шест песни преди антракта, като някои фенове са напуснали залата по-рано, пропускайки втората част.



Никол коментира: „Едва след като приключих, разбрах, че хората са седели там толкова дълго. Бях съсипана и ужасена, защото си помислих: „О, Боже, и аз бих била разочарована, ако ми кажат да седя толкова дълго“. Мисля, че е трябвало да бъдат по местата си около 19:15 ч., но аз мислех, че шоуто ми трябва да започне в 20:00 ч.“



„Просто искам да благодаря на хората, на всички, защото всички останаха и накрая бяха на крака и танцуваха с мен“, добави тя.