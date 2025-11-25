Новини
47-годишната Никол Шерцингер подпали мрежата със СНИМКИ по бял бански

25 Ноември, 2025 08:07 2 525 21

  • никол шерцингер-
  • по бански

Звездата от Pussycat Doll демонстрира пищното си деколте с горнище с връзки около врата

47-годишната Никол Шерцингер подпали мрежата със СНИМКИ по бял бански - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Никол Шерцингер предизвика вълнение в социалните мрежи, след като в неделя публикува в Instagram серия от снимки по бански. 47-годишната певица показа невероятната си физика в изрязан бял бански от две части, докато се наслаждаваше на слънцето на плажа, пише woman.bg.

Споделяйки старите кадри от престоя си в Палаван, Филипините, Никол озаглави публикацията: „Това са няколко от любимите ми неща“.

Звездата от Pussycat Doll демонстрира пищното си деколте с горнище с връзки около врата, докато малкото долнище подчертаваше стегнатия ѝ корем.

На снимките Никол изглежда в пълна хармония с природата, докато медитира, релаксира край морето и прави разтягания.
На друг кадър певицата е облечена в яркосин спортен комплект по време на разходка по брега.

View this post on Instagram

A post shared by Nicole Scherzinger (@nicolescherzinger)


Публикацията на Никол идва малко след като беше обявено, че тя ще се присъедини към звездния актьорски състав на следващия филм на Ребъл Уилсън.

Ребъл ще бъде сценарист, продуцент и ще изпълни главната роля в комедията, озаглавена Girl Group, която тя описва като „върховния филм за женската сила“. В актьорския състав влизат някои от най-големите звезди на момичешки групи, като иконата от Spice Girls Мелани Си, Шазни Люис от All Saints и колежката на Никол от Pussycat Dolls – Ашли Робъртс, както и актрисата Шеридан Смит.

Във филма Girl Group Ребъл ще играе поп дива, която е изгонена от турнето за събиране на групата си и получава присъда за общественополезен труд от съда.
„Още откакто бях част от поредицата Pitch Perfect, винаги съм искала да създам нещо подобно. Girl Group е толкова забавен и изпълнен с дух, че ще ви накара да пеете и танцувате на излизане от киното“, споделя Ребъл Уилсън.

Междувременно Никол наруши мълчанието си, след като беше определена като „дива“ заради това, че според съобщенията е накарала феновете да я чакат един час на концерта ѝ в Royal Albert Hall по-рано този месец.

Изпълнителката заяви, че е била „съсипана и ужасена“ от инцидента, но твърди, че не е знаела, че публиката е чакала толкова дълго по местата си.

Твърди се, че Никол е излязла на сцената с час закъснение, въпреки че не е имало подгряващи изпълнители, а обявеният начален час е бил 19:30 ч. Когато се появила, тя не дала обяснение или извинение на феновете, които са чакали, някои от които са платили до 150 паунда за билети.

Според съобщенията певицата е изпълнила само шест песни преди антракта, като някои фенове са напуснали залата по-рано, пропускайки втората част.

Никол коментира: „Едва след като приключих, разбрах, че хората са седели там толкова дълго. Бях съсипана и ужасена, защото си помислих: „О, Боже, и аз бих била разочарована, ако ми кажат да седя толкова дълго“. Мисля, че е трябвало да бъдат по местата си около 19:15 ч., но аз мислех, че шоуто ми трябва да започне в 20:00 ч.“

„Просто искам да благодаря на хората, на всички, защото всички останаха и накрая бяха на крака и танцуваха с мен“, добави тя.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 абе тука

    19 10 Отговор
    само пресъхнали кладенци показват.

    08:08 25.11.2025

  • 2 Фен

    21 1 Отговор
    Симпатична е, но има много по красиви жени. Да е жива и здрава

    08:13 25.11.2025

  • 3 тиквенсониада

    14 2 Отговор
    А къде ли сега пали и разпалва Борислава Йовчева , която носи титлата Тиквената Мис Бикини на Тулупа ?

    Коментиран от #16

    08:14 25.11.2025

  • 4 ,,Подпали мрежата"...?!

    17 0 Отговор
    Бързо викайте Бочко-Оожарникаря,да гаси...🤣!

    08:15 25.11.2025

  • 5 Новичок

    4 0 Отговор
    Милен -Ели-Ганева-Стоянова много си прозрачен/прозрачна все едно изкуствен интелект ви е правил.Пфу...оставяйки впечатление с чувство за хумор и самоувереност.
    , с подкрепата на Посолството на САЩ, София Тех Парк и под патронажа на министъра на образованието и науката.

    08:18 25.11.2025

  • 6 47-годишната

    14 1 Отговор
    подпали мрежата и рибата избяга

    08:19 25.11.2025

  • 7 Гошката

    8 1 Отговор
    Тоя бански сме го виждали,дайте с друг цвят

    08:22 25.11.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Настопроценти

    6 0 Отговор
    Пусикет Долс са.

    08:26 25.11.2025

  • 10 Възрастна женица

    7 8 Отговор
    Доста възрастна.

    08:32 25.11.2025

  • 11 🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️

    6 12 Отговор
    Дърта пача....какъвто и бански да сложи вече е късно....

    08:38 25.11.2025

  • 12 Стеф

    18 2 Отговор
    Ами хубава е жената!
    Откъде тази злоба? - само глупости пишете.

    08:40 25.11.2025

  • 13 газо

    6 0 Отговор
    йготура

    08:54 25.11.2025

  • 14 Пенчо доктора

    10 2 Отговор
    Ако не беше полова учителка на григор монтекарловски нямаше да се пробват бг джурналята да пишат за нея.

    08:55 25.11.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 барух

    5 0 Отговор

    До коментар #3 от "тиквенсониада":

    Алито приспива борислава защото на боико шланга е мек откакто се пенсионира .Един приспива а друг плаща сметката.

    08:57 25.11.2025

  • 17 Здравко Боцков

    3 0 Отговор
    Стара чанта, но лачена. Признавам ще я шлензиджъркам силно и отревисто цял ден. Нека и тя да се усмихне.

    09:46 25.11.2025

  • 18 Ако

    5 0 Отговор
    Коментарате сексуалният аспект - няма стари жени! Има жени които ни привличат и бихме авали, и такива които не ни привличат и не бихме авали! И двадесетина годишни може да не поискамме, и да не авем. И по петдесетина годишни можем да си загубим акъла, и да не слизаме от тях.

    Коментиран от #21

    09:49 25.11.2025

  • 19 просто факти

    0 4 Отговор
    Може да подпали единствено печката на някой 85 годишен със стари вестинци. За друго - едва ли.

    09:53 25.11.2025

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Един шофьор

    2 0 Отговор

    До коментар #18 от "Ако":

    Стара лампа ама свети!

    10:09 25.11.2025