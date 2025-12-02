Новини
Хванаха Нина Добрев по бански в Мексико (ВИДЕО)

2 Декември, 2025 08:21 786 1

36-годишната актриса е била заснета на Деня на благодарността, докато е прекарвала свободно време с приятели

Хванаха Нина Добрев по бански в Мексико (ВИДЕО) - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Холивудската актриса Нина Добрев бе заснета от папараци в Мексико, а снимките бяха публикувани на Page Six.

36-годишната Нина Добрев е била заснета на Деня на благодарността, докато е прекарвала свободно време с приятели. Холивудската актриса е заснета в раиран бански и слънчеви очила. Коса на кок и без грим.

През септември Нина Добрев обясни в книгата на журналистката Саманта Хайфил „Чувствах се епично: Устна история на „Дневниците на вампира“, защо е напуснала популярния сериал.

Според актрисата тя е напуснала проекта поради неравенство в заплащането – получавала е по-малко пари от колегите си мъже Пол Уесли и Иън Сомърхолдър. Договорът ѝ е уточнявал само една роля, Елена, но в действителност Добрев е играла и двойничката на героинята ѝ, Катрин.

„Трябваше да прекарам два пъти повече време на снимачната площадка, трябваше да запомня два пъти повече реплики. Исках да играя Катрин, но исках да бъда справедливо компенсирана за това и исках да съм наравно с момчетата“, сподели тя.

В крайна сметка тя получи леко повишение, но все пак то било по-малко от възнаграждението на актьорите.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Пич

    0 0 Отговор
    Обикновено бих казал , че ако я набарам без бански........но като я погледнах по добре, от мен да мине - да я влачи който иска !!!

    08:34 02.12.2025