Папараци заснеха 52-годишната Кейт Мос по бански в Мексико, фигурата й предизвика мощен хейт (СНИМКИ)

Британската манекенка Кейт Мос отново попадна под светлините на прожекторите, след като папараци я уловиха по бански на екзотичния плаж в Тулум, Мексико. Иконичната звезда от 90-те, която днес е на 52 години, се наслаждаваше на слънчевите лъчи в компанията на дъщеря си Лила, когато обективите я запечатаха в естествената ѝ визия – без грим, с разпусната коса и стилни слънчеви очила.

Въпреки че Кейт Мос винаги е била символ на модата и елегантността, появата ѝ по бански този път предизвика лавина от остри реакции в социалните мрежи и под статиите на британския таблоид Daily Mail. Много от онлайн потребителите не пощадиха супермодела, като изразиха негативни мнения относно външния ѝ вид. Сред коментарите се открояват критики като:

„Изглежда прекалено слаба“, „Кейт вече не е това, което беше“, „Не разбирам защо е смятана за икона“ и „Къде изчезна талията ѝ?“.

Въпреки вълната от хейт, Кейт Мос продължава да бъде вдъхновение за милиони жени по света със своята естествена красота и неподправен стил. Снимките от Мексико отново разпалиха дебата за стандартите за външен вид и възраст в модната индустрия, като напомниха, че дори най-големите звезди не са застраховани от критики.