Папараци заснеха 52-годишната Кейт Мос по бански в Мексико, фигурата й предизвика мощен хейт (СНИМКИ)

Папараци заснеха 52-годишната Кейт Мос по бански в Мексико, фигурата й предизвика мощен хейт (СНИМКИ)

13 Февруари, 2026 11:14 1 442 11

„Кейт изглежда абсолютно ужасно на стари години“, коментират интернет потребители

Папараци заснеха 52-годишната Кейт Мос по бански в Мексико, фигурата й предизвика мощен хейт (СНИМКИ) - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Британската манекенка Кейт Мос отново попадна под светлините на прожекторите, след като папараци я уловиха по бански на екзотичния плаж в Тулум, Мексико. Иконичната звезда от 90-те, която днес е на 52 години, се наслаждаваше на слънчевите лъчи в компанията на дъщеря си Лила, когато обективите я запечатаха в естествената ѝ визия – без грим, с разпусната коса и стилни слънчеви очила.

Папараци заснеха 52-годишната Кейт Мос по бански в Мексико, фигурата й предизвика мощен хейт (СНИМКИ)

Въпреки че Кейт Мос винаги е била символ на модата и елегантността, появата ѝ по бански този път предизвика лавина от остри реакции в социалните мрежи и под статиите на британския таблоид Daily Mail. Много от онлайн потребителите не пощадиха супермодела, като изразиха негативни мнения относно външния ѝ вид. Сред коментарите се открояват критики като:

„Изглежда прекалено слаба“, „Кейт вече не е това, което беше“, „Не разбирам защо е смятана за икона“ и „Къде изчезна талията ѝ?“.

Папараци заснеха 52-годишната Кейт Мос по бански в Мексико, фигурата й предизвика мощен хейт (СНИМКИ)

Въпреки вълната от хейт, Кейт Мос продължава да бъде вдъхновение за милиони жени по света със своята естествена красота и неподправен стил. Снимките от Мексико отново разпалиха дебата за стандартите за външен вид и възраст в модната индустрия, като напомниха, че дори най-големите звезди не са застраховани от критики.


  • 1 предизвикаха мощен хейт

    17 1 Отговор
    редовните безсмислени пълнежи на писарката

    11:18 13.02.2026

  • 2 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    8 4 Отговор
    Не си спомням някога да е била голяма красавица...

    11:20 13.02.2026

  • 3 Набито Око

    10 3 Отговор
    Изглежда каквато винаги е била - нищо особено. Анорексична на 20, сега кльощава бабетка, с нормални за годините мас по талията и корема. Безформена и безлична.

    Коментиран от #8

    11:20 13.02.2026

  • 4 хяаха

    16 7 Отговор
    Повечето жени могат да си мечтаят да изгледат така на 52...
    Та те младите не изглеждат така... Нормално е да има хейт :D

    11:22 13.02.2026

  • 5 Много

    3 4 Отговор
    Зле! Ще ми трябват 2+ вйагри за да я ударя, но само ако си плати солидно.

    11:25 13.02.2026

  • 6 Стар Вълк

    8 3 Отговор
    За своите 52 години изглежда прекрасно без ненужни операции за “ разкрасяване” , естествено и женствено.

    Коментиран от #9

    11:29 13.02.2026

  • 7 Носи на промили

    2 2 Отговор
    Тази ако седне на масата със закоравели пияници и алкохолици, пак ще е последната останала в съзнание.

    11:30 13.02.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Това

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Стар Вълк":

    Че си стар не е оправдание за да не си купиш очила!

    11:35 13.02.2026

  • 10 Абеее

    0 1 Отговор
    Нещо злобна ми се види...

    11:37 13.02.2026

  • 11 Венелино

    1 0 Отговор
    Пусни и ти снимки.

    11:38 13.02.2026