Истинска Инстаграм сензация е новата любима на звездата на Тотнъм и Нидерландия - Мики ван де Вен. Още през есента 24-годишният футболист беше засечен с британската инфлуенсърка и модел Ела Бъфин.

Едрогърдата блондинка се радва на 136 000 последователи в социалните мрежи, където често споделя публикации за своите спортни занимания – тренировки по тенис, ски и плуване. Може би именно едрогърдата Ела е била причината Мики да скъса през лятото със Стере ван Бекел.

Двамата бях заедно от февруари 2023-та, когато бяха забелязани на трибуните по време на мача между Тотнъм и Шахтьор Донецк. Малко по-късно Стере се премести в Лондон и бе неотлъчно до бранителя, включително и при спечелването на Лига Европа от Тотнъм през май, което бе първи трофей за клуба от 17 г. Заради силните му изяви с „шпорите“ интерес към Ван де Вен проявяват Ливърпул и Реал М.