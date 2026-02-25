Новини
Инстаграм сензация е новата любима на звездата на Тотнъм

25 Февруари, 2026 15:00

Още през есента 24-годишният футболист беше засечен с британската инфлуенсърка и модел Ела Бъфин

Павел Ковачев

Истинска Инстаграм сензация е новата любима на звездата на Тотнъм и Нидерландия - Мики ван де Вен. Още през есента 24-годишният футболист беше засечен с британската инфлуенсърка и модел Ела Бъфин.

Едрогърдата блондинка се радва на 136 000 последователи в социалните мрежи, където често споделя публикации за своите спортни занимания – тренировки по тенис, ски и плуване. Може би именно едрогърдата Ела е била причината Мики да скъса през лятото със Стере ван Бекел.

Двамата бях заедно от февруари 2023-та, когато бяха забелязани на трибуните по време на мача между Тотнъм и Шахтьор Донецк. Малко по-късно Стере се премести в Лондон и бе неотлъчно до бранителя, включително и при спечелването на Лига Европа от Тотнъм през май, което бе първи трофей за клуба от 17 г. Заради силните му изяви с „шпорите“ интерес към Ван де Вен проявяват Ливърпул и Реал М.


  • 1 4 ИР „повторно нулиране“

    3 0 Отговор
    Коя от коя по-голяма крава

    15:16 25.02.2026

  • 2 Опънати чувалчета с презрамки

    3 0 Отговор
    Личи си, че гаджето ѝ е футболист, топките винаги са му под ръка.

    15:22 25.02.2026

