Принц Уилям и Кейт Мидълтън честитиха Свети Валентин с романтична обща СНИМКА

15 Февруари, 2026 15:30 399 5

  • принц уилям-
  • кейт мидълтън-
  • свети валентин

„Честит Свети Валентин“, написа двойката под публикацията

Принц Уилям и Кейт Мидълтън честитиха Свети Валентин с романтична обща СНИМКА - 1
Снимка: Инстаграм
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Принц Уилям и Кейт Мидълтън споделиха рядка съвместна снимка в Instagram, направена по време на фотосесия в Норфолк миналия април.

„Честит Свети Валентин“, написа двойката под публикацията.


На 20 януари принц Уилям и Кейт Мидълтън пристигнаха в Шотландия за двудневна програма в Стърлинг и Фолкърк, посветена на популяризирането на шотландските традиции и културно наследство. Журналистите отбелязаха, че двамата била неприкрито нежни един с друг на публично място, като големият син на крал Чарлз III прегръщал съпругата си, а двойката „сияеше от щастие“.

На 3 февруари Кейт Мидълтън посети фабриката Melin Tregwynt, която произвежда вълнени стоки с традиционни уелски шарки.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Епщайн

    2 0 Отговор
    Една романтична почивка на острова на Епстийн.

    15:31 15.02.2026

  • 2 нас какво ни интерсуват тия?

    2 1 Отговор
    че ние да не сме английска колония че да се вълнувам от тия дето сиЕБЪТродднините

    15:32 15.02.2026

  • 3 На кой

    3 1 Отговор
    му дреме за тия нафталинени колонизатори?

    15:33 15.02.2026

  • 4 не меебът

    1 1 Отговор
    вашите царски новини

    15:38 15.02.2026

  • 5 Ироничен

    2 0 Отговор
    От какви глупости се трогват хората....

    15:40 15.02.2026