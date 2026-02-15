Принц Уилям и Кейт Мидълтън честитиха Свети Валентин с романтична обща СНИМКА

Принц Уилям и Кейт Мидълтън споделиха рядка съвместна снимка в Instagram, направена по време на фотосесия в Норфолк миналия април.

„Честит Свети Валентин“, написа двойката под публикацията.

На 20 януари принц Уилям и Кейт Мидълтън пристигнаха в Шотландия за двудневна програма в Стърлинг и Фолкърк, посветена на популяризирането на шотландските традиции и културно наследство. Журналистите отбелязаха, че двамата била неприкрито нежни един с друг на публично място, като големият син на крал Чарлз III прегръщал съпругата си, а двойката „сияеше от щастие“.

На 3 февруари Кейт Мидълтън посети фабриката Melin Tregwynt, която произвежда вълнени стоки с традиционни уелски шарки.