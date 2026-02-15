Принц Уилям и Кейт Мидълтън честитиха Свети Валентин с романтична обща СНИМКА

Принц Уилям и Кейт Мидълтън споделиха рядка съвместна снимка в Instagram, направена по време на фотосесия в Норфолк миналия април.
„Честит Свети Валентин“, написа двойката под публикацията.
На 20 януари принц Уилям и Кейт Мидълтън пристигнаха в Шотландия за двудневна програма в Стърлинг и Фолкърк, посветена на популяризирането на шотландските традиции и културно наследство. Журналистите отбелязаха, че двамата била неприкрито нежни един с друг на публично място, като големият син на крал Чарлз III прегръщал съпругата си, а двойката „сияеше от щастие“.
На 3 февруари Кейт Мидълтън посети фабриката Melin Tregwynt, която произвежда вълнени стоки с традиционни уелски шарки.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Епщайн
15:31 15.02.2026
2 нас какво ни интерсуват тия?
15:32 15.02.2026
3 На кой
15:33 15.02.2026
4 не меебът
15:38 15.02.2026
5 Ироничен
15:40 15.02.2026