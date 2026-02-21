Ерик Дейн записал последните си думи към двете си дъщери (ВИДЕО)

Последното интервю на Ерик Дейн, записано преди смъртта му, вече е достъпно в платформата Netflix като част от поредицата „Famous Last Words“, която представя посмъртни разговори с изтъкнати личности. Актьорът, известен най-вече с ролята си на д-р Марк Слоун в „Анатомията на Грей“, почина на 19 февруари, близо десет месеца след като беше диагностициран с амиотрофична латерална склероза (АЛС).

От Netflix уточняват, че интервюто е било „проведено при условие, че епизодът ще бъде излъчен едва след неговата смърт“. Поредицата стартира миналата есен с посмъртен разговор с д-р Джейн Гудол.

В края на интервюто Ерик Дейн отправя директно послание към дъщерите си Били и Джорджия, заключавайки, че това са последните му думи:

„Тези думи са за вас. Опитах. Понякога се спъвах, но опитах. Като цяло си изкарахме страхотно, нали? Помня всички онези моменти, които прекарахме на плажа – вие двете, аз и мама – в Санта Моника, Хавай, Мексико. Виждам ви как играете с часове в океана, моите водни бебета. Тези дни, в буквалния и преносния смисъл, бяха рай. Искам да ви кажа четири неща, които научих от тази болест, и се надявам не просто да ме слушате. Надявам се да ме чуете.“

Първият му урок е свързан с живота в настоящето:

„Първо – живейте сега. Точно сега. В настоящето. Трудно е, но се научих да го правя. Години наред се лутах в мислите си и се губех в главата си за дълги периоди, затънал в самосъжаление, срам и съмнение. Превъртах решения, поставях под въпрос себе си. ‘Не трябваше да правя това. Никога не трябваше онова.’ Край с това. От чист инстинкт за оцеляване съм принуден да остана в настоящето. Но не искам да бъда никъде другаде. Миналото носи угризения. Бъдещето остава неизвестно. Така че трябва да живеете сега. Настоящето е всичко, което имате. Ценете го. Пазете всеки миг.“

Вторият съвет е за любовта и призванието:

„Второ – влюбете се. Не непременно в човек, макар че и това препоръчвам. Но се влюбете в нещо. Намерете своята страст, своята радост. Намерете онова, което ви кара да ставате сутрин и ви движи през целия ден. Аз се влюбих за първи път, когато бях на вашата възраст. Влюбих се в актьорството. Тази любов в крайна сметка ме преведе през най-мрачните ми часове, най-мрачните ми дни, най-мрачната ми година. Все още обичам работата си, все още я очаквам с нетърпение, все още искам да застана пред камера и да изиграя своята роля. Работата не ме определя, но ме вдъхновява. Намерете нещо, което ви вдъхновява. Намерете своя път, своята цел, своята мечта. И тогава я следвайте. Истински я следвайте.“

Третият урок е да се избират внимателно приятелите, а четвъртият – да се води борба с достойнство:

„Борете се с всяка частица от съществото си и с достойнство. Когато се изправите пред предизвикателства – здравословни или други – борете се. Никога не се предавайте. Борете се до последния си дъх. Тази болест бавно отнема тялото ми, но никога няма да отнеме духа ми.“

В заключение Дейн се обръща отново към дъщерите си:

„Били и Джорджия, вие сте сърцето ми. Вие сте всичко за мен. Лека нощ. Обичам ви. Това са последните ми думи.“

Ерик Дейн оставя след себе си дългогодишна кариера в киното и телевизията, включително участия в „Анатомията на Грей“, „The Last Ship“ и „Еуфория“. Последното му интервю вече е достъпно за стрийминг в Netflix, а цялото обръщение към дъщерите му може да чуете тук: