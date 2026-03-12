83-годишният Харисън Форд направи изненадващо интимно признание (ВИДЕО)

Холивудският актьор Харисън Форд призна с чувство за хумор, че понякога слуша музиката от собствените си филми и във възможно най-лични моменти извън снимачната площадка. Актьорът направи коментара по време на гостуването си на 10 март в телевизионното шоу Jimmy Kimmel Live.

83-годишната звезда, която в момента участва в сериала Shrinking, реагира с усмивка на въпрос на водещия дали някога е слушал саундтрак от свои филми, докато е бил в леглото с жена си. „Разбира се, че съм“, отговори той, без да уточни кои точно музикални теми от дългогодишната му кариера предпочита.

В разговора Харисън Форд отбеляза, че няма един конкретен любим филм от богатата си филмография. „Нямам любим, защото най-много обичам самия процес на правене на филм. Там се чувствам най-удовлетворен“, каза актьорът. По думите му, когато продукцията вече стигне до зрителите, резултатът често е различен от първоначалната идея. „Когато го гледате, вече всичко е променено“, пошегува се той пред публиката.

Кариерата на Харисън Форд включва някои от най-популярните заглавия в историята на киното, сред които "Индиана Джоунс", "Блейд Рънър", "Междузвездни войни", към които се завърна и десетилетия след оригиналните поредици.

Появата му в телевизионното шоу идва малко след като Форд беше отличен с наградата за цялостен принос на церемонията на SAG-AFTRA по-рано този месец. По време на речта си актьорът отправи специални благодарности към съпругата си Калиста Флокхарт.

„Искам да благодаря от сърце на моите колеги, на прекрасната ми съпруга Калиста и на семейството ми, които ми дадоха любов и смелост през всички тези години“, каза той от сцената.

Харис Форд и Калиста Флокхарт, която е на 61 години, се ожениха през юни 2010 г. след осемгодишна връзка. Двамата се запознават на церемонията по връчването на наградите Златен глобус през 2002 г., а актьорът ѝ предлага брак на Свети Валентин през 2009 г.