"Дъх на фалафел" - Никол Кидман разкри най-неприятната си целувка в киното

13 Март, 2026 11:46 1 341 8

Целувката се е случила между нея и Александър Скарсгард на снимачната площадка на сериала „Big Little Lies“

"Дъх на фалафел" - Никол Кидман разкри най-неприятната си целувка в киното - 1
Снимка: Интернет
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Носителката на „Оскар“ Никол Кидман разкри най-лошата целувка на снимачната площадка в кариерата си. 58-годишната звезда направи признанието в подкаста „Las Culturistas“, цитирана от Daily Mail.

Според Кидман целувката се е случила между нея и Александър Скарсгард на снимачната площадка на сериала „Big Little Lies“ през 2017 г. Тя призна, че преди сцената Скарсгард е изял сандвич с фалафел, чиято миризма тя не може да понася.

„Аз казах: „Не, не, не, Алекс. Трябва да съм влюбена в теб и да те целувам – прибери фалафела веднага“, спомня си тя.

След заснемането на сцената актрисата поискала той вече да не яде фалафел преди интимни сцени.

„Лошият дъх не ме възбужда. Може да си най-невероятният човек на света, но ако дойдете при мен с лош дъх, ще кажа „не“, увери Кидман.

Актрисата добави още, че е почувствала „облекчение“, когато временно е загубила обонянието си, след като се е заразила с коронавирус.

„Най-накрая бях свободна“, засмя се тя.


