Новини
Любопитно »
Гориция Габровска - новото предизвикателство в "Ергенът"

Гориция Габровска - новото предизвикателство в "Ергенът"

23 Февруари, 2026 09:12 2 482 35

  • гориция габровска-
  • ергенът

Жената е на 29 г. и е родена в София

Гориция Габровска - новото предизвикателство в "Ергенът" - 1
Снимка: Инстаграм
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Истински обрат беляза пети епизод на "Ергенът" сезон 5. Тъкмо когато страстите в имението започнаха да се нажежават, водещият изненада всички, пише flagman.bg.

"Колкото повече, толкова повече", каза той, по максимата на Мечо Пух, и още една дама прекрачи прага в търсене на любовта.

Нейното име е Гориция Габровска, жената е на 29 г. и е родена в София. Израснала е в Милано, но от 10 години живее и работи в САЩ. Има зад гърба си един провален брак с италианец.

Говори български с италиано-американски акцент. По професия е клиничен микробиолог, но в момента се занимава с превенция на инфекциозните болести.

Гориция живее в Оклахома, където от години се е установил и един от "ергените" - Кристиян. Двамата не се познават, но са чували един за друг.


Поставете оценка:
Оценка 2.1 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Доста

    11 14 Отговор
    грозна е.

    Коментиран от #13, #24

    09:18 23.02.2026

  • 3 Авеее

    9 4 Отговор
    Вече гората така ли ще се нарича? Малка гора,горичка-гориция.

    09:19 23.02.2026

  • 4 Джамбаза

    19 7 Отговор
    Гориция е голям пич!
    Дръж се, брат!

    Коментиран от #23

    09:19 23.02.2026

  • 5 Бай Стефан

    19 1 Отговор
    Да Ви имам новините, нова леля обиколила света на кон

    09:19 23.02.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Егати

    10 4 Отговор
    И овчицата! Така трябва да се напъне , че да надмине оригиналната Габровска за да я запомни някой!

    Коментиран от #22

    09:26 23.02.2026

  • 9 Въй

    12 2 Отговор
    Ще има зад гъ(з)рба си ощеедин провален брак с хамериканец.

    Коментиран от #19, #21

    09:27 23.02.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Рон Джереми

    8 1 Отговор
    Фамилията и ми говори нещо...

    10:08 23.02.2026

  • 12 ххххх

    6 8 Отговор
    Повече мяса на травестит.

    Коментиран от #16, #17

    10:13 23.02.2026

  • 13 Хахаха

    8 0 Отговор

    До коментар #2 от "Доста":

    Тжй пък плешивия Ерген щото много красив, или пък другия с тиковете кривозъб "американизипал се" цицоман, чийто поглед е първо в циците на жените пред него...само високото варненче става!!!

    10:13 23.02.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Възмутен

    7 1 Отговор

    До коментар #14 от "Гошо":

    Това е класически пример за обида и лична атака, и то напълно ненужна.
    Това е целенасочена подигравка – напада се името на човек, което е личен избор на родителите.
    Обезценяване на семейството – внушава се, че родителите са „глупави“ или "малоумни".
    Такива коментари могат да наранят, особено ако са публични.
    Въпросът тук не е просто за „смешно име“ – това е кибер тормоз и вербална агресия, която се използва, за да се унижи друг човек.

    10:17 23.02.2026

  • 16 Отвратително!

    10 3 Отговор

    До коментар #12 от "ххххх":

    Това е груба, трансфобска обида. Няма аргумент, няма позиция – има само опит за унижение чрез подигравка с пола и тялото на човек. Такива реплики не са „мнение“, а чисто словесно насилие.

    10:18 23.02.2026

  • 17 Да ти рекна

    5 3 Отговор

    До коментар #12 от "ххххх":

    Трансфобията не е хумор. Това е просто омраза.

    Коментиран от #28

    10:19 23.02.2026

  • 18 Коментар

    8 2 Отговор

    До коментар #10 от "Баба Яга":

    Това е циничен, подигравателен и травматизиращ коментар, който използва страх и унижение, за да се гаври с ЖЕНА.
    Ковментарът ти преувеличава и демонизира („Баба Яга“, „филм на ужасите“), създавайки впечатление, че жертвата е виновна или абсурдна.
    Използва шок и подигравка, за да обезсили сериозността на случилото се.
    Целта е психологически тормоз и омаловажаване.

    10:20 23.02.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 злобна, сексистка и ксенофобска подиграв

    8 1 Отговор

    До коментар #9 от "Въй":

    Това е злобна, сексистка и ксенофобска подигравка.
    Коментарът ти омаловажава човека чрез личния му живот („провален брак“).
    Подиграваш се с предполагаема връзка с „американец“ – опит за евтина ирония.
    Намеква за бъдещ провал, сякаш съдбата ѝ е предопределена. Това не е аргумент, а чиста Злост.

    10:24 23.02.2026

  • 22 Това е тормоз!

    6 2 Отговор

    До коментар #8 от "Егати":

    Това е груба, унизителна подигравка, целяща да обезчовечи и принизи. Когато някой започне да нарича жена „овчица“ и да я сравнява с „оригиналната“ като състезание по унижение, това вече не е мнение – това е чист тормоз.

    10:25 23.02.2026

  • 23 Браво, сестро!

    5 3 Отговор

    До коментар #4 от "Джамбаза":

    Точно така! Гориция показва класа и чар – държи се страхотно!

    10:27 23.02.2026

  • 24 Желаш да доминираш и унижаваш ЖЕНИ??

    7 2 Отговор

    До коментар #2 от "Доста":

    Някои хора смятат, че имат право да коментират тялото или лицето на друг човек, сякаш това им дава социална власт.
    такива „грозни“ коментари често са начин да се почувстват по-важни, като унижават другия.
    Липса на емпатия – не всеки осъзнава какво психологическо въздействие има словесната атака.
    Такива коментари като твоя са форма на ОНЛАЙН ТОРМОЗ и подигравка.

    10:30 23.02.2026

  • 25 Парадокс БГ

    5 2 Отговор

    До коментар #1 от "лют пипер":

    Това е грубо сексуализиране и обиждане, чисто и просто. Коментарът ти направо се фокусира върху интимни части на тялото, което е СЕКСУАЛЕН ТОРМОЗ и е ПОДСЪДНО!
    Подобни намеци целят да унижат и обезценят човека, вместо да дават някаква смислена оценка.

    10:32 23.02.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Не на тормоза!

    6 0 Отговор

    До коментар #1 от "лют пипер":

    Не коментирайте тялото ѝ – това е тормоз, а не шега.

    10:34 23.02.2026

  • 28 .......

    5 0 Отговор

    До коментар #17 от "Да ти рекна":

    Аве ей, трансформърс, заминавай в Reddit с тия банални либераски лафове, че да не взема едно дърво и да те заблъскам с него

    10:37 23.02.2026

  • 29 газо

    1 0 Отговор
    отгазофустата

    11:04 23.02.2026

  • 30 Таз лелка

    6 2 Отговор
    да не се окаже чичко.

    11:34 23.02.2026

  • 31 Газот

    1 0 Отговор
    Тъкмо реших, че са поканили някоя 50-годишна като онази нова звезда, майката на-кой-беше. Явно от русите кичури се заблудих.

    13:52 23.02.2026

  • 32 Странна птица е тази

    2 0 Отговор
    За няколко минути гледах това предаване. Тази жена има едро и грубо лице на мъж. Дори човек може да предположи, че това е някой, който си е сменил пола. Не знам каква е работата и защо са я докарали и нея.

    14:11 23.02.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Мнение

    1 0 Отговор
    Като че ли самата Гориция или някой неин много близък роднина е написал 7 или 8 коментара тук и твърди, че те саизразна омраза.

    14:18 23.02.2026

  • 35 Пускайте

    1 0 Отговор
    Другата Габровска от ,,Момин проход" да им стопи лагерите и на ергена и на продуцентите бе..

    15:52 23.02.2026