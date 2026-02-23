Гориция Габровска - новото предизвикателство в "Ергенът"

Истински обрат беляза пети епизод на "Ергенът" сезон 5. Тъкмо когато страстите в имението започнаха да се нажежават, водещият изненада всички, пише flagman.bg.
"Колкото повече, толкова повече", каза той, по максимата на Мечо Пух, и още една дама прекрачи прага в търсене на любовта.
Нейното име е Гориция Габровска, жената е на 29 г. и е родена в София. Израснала е в Милано, но от 10 години живее и работи в САЩ. Има зад гърба си един провален брак с италианец.
Говори български с италиано-американски акцент. По професия е клиничен микробиолог, но в момента се занимава с превенция на инфекциозните болести.
Гориция живее в Оклахома, където от години се е установил и един от "ергените" - Кристиян. Двамата не се познават, но са чували един за друг.
2 Доста
Коментиран от #13, #24
09:18 23.02.2026
3 Авеее
09:19 23.02.2026
4 Джамбаза
Дръж се, брат!
Коментиран от #23
09:19 23.02.2026
5 Бай Стефан
09:19 23.02.2026
8 Егати
Коментиран от #22
09:26 23.02.2026
9 Въй
Коментиран от #19, #21
09:27 23.02.2026
11 Рон Джереми
10:08 23.02.2026
12 ххххх
Коментиран от #16, #17
10:13 23.02.2026
13 Хахаха
До коментар #2 от "Доста":Тжй пък плешивия Ерген щото много красив, или пък другия с тиковете кривозъб "американизипал се" цицоман, чийто поглед е първо в циците на жените пред него...само високото варненче става!!!
10:13 23.02.2026
15 Възмутен
До коментар #14 от "Гошо":Това е класически пример за обида и лична атака, и то напълно ненужна.
Това е целенасочена подигравка – напада се името на човек, което е личен избор на родителите.
Обезценяване на семейството – внушава се, че родителите са „глупави“ или "малоумни".
Такива коментари могат да наранят, особено ако са публични.
Въпросът тук не е просто за „смешно име“ – това е кибер тормоз и вербална агресия, която се използва, за да се унижи друг човек.
10:17 23.02.2026
16 Отвратително!
До коментар #12 от "ххххх":Това е груба, трансфобска обида. Няма аргумент, няма позиция – има само опит за унижение чрез подигравка с пола и тялото на човек. Такива реплики не са „мнение“, а чисто словесно насилие.
10:18 23.02.2026
17 Да ти рекна
До коментар #12 от "ххххх":Трансфобията не е хумор. Това е просто омраза.
Коментиран от #28
10:19 23.02.2026
18 Коментар
До коментар #10 от "Баба Яга":Това е циничен, подигравателен и травматизиращ коментар, който използва страх и унижение, за да се гаври с ЖЕНА.
Ковментарът ти преувеличава и демонизира („Баба Яга“, „филм на ужасите“), създавайки впечатление, че жертвата е виновна или абсурдна.
Използва шок и подигравка, за да обезсили сериозността на случилото се.
Целта е психологически тормоз и омаловажаване.
10:20 23.02.2026
21 злобна, сексистка и ксенофобска подиграв
До коментар #9 от "Въй":Това е злобна, сексистка и ксенофобска подигравка.
Коментарът ти омаловажава човека чрез личния му живот („провален брак“).
Подиграваш се с предполагаема връзка с „американец“ – опит за евтина ирония.
Намеква за бъдещ провал, сякаш съдбата ѝ е предопределена. Това не е аргумент, а чиста Злост.
10:24 23.02.2026
22 Това е тормоз!
До коментар #8 от "Егати":Това е груба, унизителна подигравка, целяща да обезчовечи и принизи. Когато някой започне да нарича жена „овчица“ и да я сравнява с „оригиналната“ като състезание по унижение, това вече не е мнение – това е чист тормоз.
10:25 23.02.2026
23 Браво, сестро!
До коментар #4 от "Джамбаза":Точно така! Гориция показва класа и чар – държи се страхотно!
10:27 23.02.2026
24 Желаш да доминираш и унижаваш ЖЕНИ??
До коментар #2 от "Доста":Някои хора смятат, че имат право да коментират тялото или лицето на друг човек, сякаш това им дава социална власт.
такива „грозни“ коментари често са начин да се почувстват по-важни, като унижават другия.
Липса на емпатия – не всеки осъзнава какво психологическо въздействие има словесната атака.
Такива коментари като твоя са форма на ОНЛАЙН ТОРМОЗ и подигравка.
10:30 23.02.2026
25 Парадокс БГ
До коментар #1 от "лют пипер":Това е грубо сексуализиране и обиждане, чисто и просто. Коментарът ти направо се фокусира върху интимни части на тялото, което е СЕКСУАЛЕН ТОРМОЗ и е ПОДСЪДНО!
Подобни намеци целят да унижат и обезценят човека, вместо да дават някаква смислена оценка.
10:32 23.02.2026
27 Не на тормоза!
До коментар #1 от "лют пипер":Не коментирайте тялото ѝ – това е тормоз, а не шега.
10:34 23.02.2026
28 .......
До коментар #17 от "Да ти рекна":Аве ей, трансформърс, заминавай в Reddit с тия банални либераски лафове, че да не взема едно дърво и да те заблъскам с него
10:37 23.02.2026
29 газо
11:04 23.02.2026
30 Таз лелка
11:34 23.02.2026
31 Газот
13:52 23.02.2026
32 Странна птица е тази
14:11 23.02.2026
34 Мнение
14:18 23.02.2026
35 Пускайте
15:52 23.02.2026