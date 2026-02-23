Гориция Габровска - новото предизвикателство в "Ергенът"

Истински обрат беляза пети епизод на "Ергенът" сезон 5. Тъкмо когато страстите в имението започнаха да се нажежават, водещият изненада всички, пише flagman.bg.

"Колкото повече, толкова повече", каза той, по максимата на Мечо Пух, и още една дама прекрачи прага в търсене на любовта.

Нейното име е Гориция Габровска, жената е на 29 г. и е родена в София. Израснала е в Милано, но от 10 години живее и работи в САЩ. Има зад гърба си един провален брак с италианец.

Говори български с италиано-американски акцент. По професия е клиничен микробиолог, но в момента се занимава с превенция на инфекциозните болести.

Гориция живее в Оклахома, където от години се е установил и един от "ергените" - Кристиян. Двамата не се познават, но са чували един за друг.