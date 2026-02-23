Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Андрей Янкулов: Прокуратурата не може да бъде заложник на един човек

23 Февруари, 2026 10:14 1 623 74

Убеден съм, че колегите от МВР няма да правят нищо, определено като чистка, каза служебният министър на правосъдието

Андрей Янкулов: Прокуратурата не може да бъде заложник на един човек - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Прокуратурата не може да бъде заложник на един човек, каза служебният министър на правосъдието Андрей Янкулов в ефира на bTV. По неговите думи има ситуация в която Върховният касационен съд (ВКС) е излязъл със становище, че счита изпълняващия функциите главен прокурор Борислав Сарафов за нелегитимен. „Върховните съдии отказват да разглеждат конкретни негови искания. Същото правят огромен брой от апелативните съдилища в страната. Въпреки това, той отказва да напусне поста“, каза Янкулов.

Той обясни още, че тъй като временният мандат на Сарафов е прекратен, следва да бъде определен такъв изпълняващ функциите (и.ф.), за да „прекратим тежката криза, в която се намираме“. Прокуратурата като институция не би могла да оперира законосъобразно без главен прокурор, каза служебният министър.

„Висшия съдебен съвет (ВСС) без изтекъл мандат не би могъл да избере титуляр на пост, но за и.ф. проблем няма. Изправени сме пред тежка криза на правовата държава и ВСС трябва в случая да влезе в правомощията си“, каза още Янкулов. Той допълни, че не би могъл да прогнозира какво ще направи ВСС, но, ако са отговорни, би трябвало да упражнят правомощията си.

Янкулов допълни, че Сарафов е бил определен от прокурорската колегия на ВСС близо три години назад. Според служебния министър избора трябва да прави пленумът на ВСС. „От ВСС сме видели доста решения, които не будят обществено доверие. Едно тяхно адекватно поведение би постигнало преодоляване на тежка конституционна криза“, каза още Янкулов.

Ако членовете на ВСС абдикират от това да предложат кандидати за и.ф. главен прокурор, съм готов да направя такова предложение, каза още Янкулов.

Той допълни, че от правосъдния министър не зависи определянето на и.ф. главен прокурор. Това, което той може да направи, е да постави дебата под обществено внимание, каза служебният министър.

По негови думи реформи на парче не бива да се правят, но възстановяването на конституционния ред не е съдебна реформа.

Винаги има такъв риск, отговори Янкулов на въпрос дали има риск да се смени името на и.ф. главен прокурор, но да няма реална промяна. Не бива да концентрираме нещата до конкретни личности. Реформата е на първо място начинът, по който се изпълняват правомощията в системата, каза той.

Служебният министър на правосъдието обясни, че обвиненията срещу Стоил Цицелков показват „една много сериозна тенденция едни доста засилени и непремерени атаки срещу настоящото служебно правителство, дори преди първия му ден“. БТА припомня, че преди дни политически сили разпространиха информация, че Стоил Цицелков е бил арестуван за употреба на марихуана и за шофиране под влияние на алкохол. Цицелков подаде оставка като вицепремиер миналата седмица.

Убеден съм, че колегите от МВР няма да правят нищо, определено като чистка, каза Янкулов.

По неговите думи по време на служебното правителство ролята на правосъдното министерство, която ще се опита да изпълни, е да се покаже един малко по-различен модел на взаимодействие със съдебната власт.

На въпрос по какво да се съди дали си е свършил работата след няколко месеца той отговори, че трябва да се съди по това дали в публичното пространство ще се промени наративът, по който се разбира взаимодействието между съдебното министерство, изпълнителната и съдебната власт. И по това дали основна тема може да стане кризата, пред която сме изправени, каза служебният министър.


София / България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 няма държава

    29 11 Отговор
    В бяла държава , Сарафов щеше да е осъден на сто год. затвор , защото вместо да се бори с мафията ,той я пази !!!

    Коментиран от #19, #54, #70

    10:17 23.02.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Това

    22 18 Отговор
    Е НПО хю мне инсталирано от развращенците ПП и ДБ! В очите му блести либерастки плам...

    10:18 23.02.2026

  • 4 ТоТо

    24 11 Отговор
    Сарафа е нагъл като началниците си !!

    10:19 23.02.2026

  • 5 Непоканени

    24 14 Отговор
    То и България не може да бъде заложник на ж.ендури и педофили ама пепедебееците ни се нахлузвате непоканени.

    10:20 23.02.2026

  • 6 си пън

    10 2 Отговор
    ами освободете се вече де

    10:23 23.02.2026

  • 7 а и каушев вземал фенобарбитал и още

    12 7 Отговор
    други субстанции . но все още има 8-9 души дето се кълнат в него и сектата . те лъжат и объркват хората . остана да кажат че не са измрели само . явно го тъкмели за кмет или кандидат президент . но това е положението . проверявали го 4 години . масов убиец . сигурно и други е затрил . а може и да не е .

    Коментиран от #59

    10:29 23.02.2026

  • 8 хихи

    21 6 Отговор
    Прокуратурата не може да бъде заложник на един човек и нито на една партия па макар и сексуално неориентирана...

    10:30 23.02.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Лама от ПП

    26 6 Отговор
    Нали след вашите "реформи" бетонирахте ВСС и Сарафа

    10:31 23.02.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Селянин

    11 1 Отговор
    Опита показва, че може и то от деситилетия. И този, който седи на стола не контролира, а е само аватар на този, който контролира.

    10:34 23.02.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 ПеПедофил от Петрохан

    20 6 Отговор
    Тия искат просто да сложат свой човек за главен прокурор

    Коментиран от #39

    10:39 23.02.2026

  • 16 Промяна

    12 6 Отговор
    НАЗНАЧЕН СИ НПО СОРОСКО СИ ТИ .И ЕДНОЛИЧНО ЛИ ВЪН ВЪН ВЪН МЕТЕЖНИК НИКОЙ НЕ Е ГЛАСУВАЛ ЗА ТЕБ

    10:40 23.02.2026

  • 17 111

    18 7 Отговор
    Андрей Янкулов като част от АКФ е силно зависим!
    Поставен е на този пост,за да изпълнява мръсни поръчки! Колегите му казват,че като юрист не блести с правни познания,т.е е на нивото на Христо Иванов.
    Докога ще позволяваме на лица от НПО и зависими от фондация "Америка за България" да заемат подоцнш отговорни постави?!

    10:41 23.02.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Така ли?

    16 7 Отговор

    До коментар #1 от "няма държава":

    Българският народ изобщо не го интересува кой е гл. прокурор.
    Който говори за прокурора провежда чужди интереси. Така наречените НПО си имат задачи и си ги работят за своя полза.

    10:42 23.02.2026

  • 20 Промяна

    13 6 Отговор
    НАЗНАЧЕН ЧЕРВЕН МЕТЕЖНИК СИ НЕЗАКОНЕН СИ ТИ ВЪН

    10:42 23.02.2026

  • 21 Лама Цицелко

    20 5 Отговор
    Освен ако не е наш човек! Давай, лама Янкуле, овладяваме службите!

    10:43 23.02.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 az СВО Победа 80

    14 7 Отговор
    Ще наблюдаваме битка "педофил срещу прокурор!"

    Отсега зная, че педофилът губи...

    Коментиран от #34, #35

    10:47 23.02.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Дедо

    9 9 Отговор
    Всички пионки на Пеефски като Кошлука , Сарафов, Стефка са нелигитимни и отказват да освободят заеманите от тях постове. По тези казуси Чалгарите от ИТН и Костадинов оглушително мълчат като риби..

    10:49 23.02.2026

  • 26 Комунде с 2 пръста чело от село Kрушари

    15 3 Отговор
    Браво, моето момче! Махаме на Боко и Шиши Сарафа и слагаме наща Цицелката за главен прокурор!

    10:51 23.02.2026

  • 27 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    9 3 Отговор
    То накъдето за погледнеш все "НЕЗАМЕНИМИ" с изтекъл мандат или И.Д. 🤔❗

    10:51 23.02.2026

  • 28 Дабе

    11 1 Отговор
    От 90г точно вие променяте конституцията и законите и все не ви харесва,значи вие не ставате.Толкоз.

    10:54 23.02.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Браво, Янкулов!

    3 10 Отговор
    Подкрепям позицията на Андрей Янкулов – прокуратурата не може да бъде заложник на един човек. Важно е системата да функционира законосъобразно и да се възстанови конституционният ред, без да се концентрира вниманието върху конкретни личности. Това е въпрос на принципи и доверие в съдебната власт, а не на политически или лични интереси.

    Коментиран от #38

    11:04 23.02.2026

  • 31 откровения

    4 3 Отговор
    Бъдещияг кандидат за главен прокурор обяви, че криминалната регистрация за притежание на марихуана, както е без юридическо, така и без морално укоримо значение, щом няма осъдителна присъда.
    Криминалната регистрация била тайна, която според него не бива да бъде обявявана за обществено ангажирани лица на държавни постове.

    11:06 23.02.2026

  • 32 Тервел

    4 5 Отговор
    И Папата да поиска оставката на Кошлукоф и Сарафов , пак армията от тролове на Пеевски , Борисов и Чалгаря ще го обявят за Соросоиди,наркоман, педофил и обратен.

    Коментиран от #36

    11:06 23.02.2026

  • 33 Анонимен

    8 2 Отговор
    Къде се скри Христо конституцията да обясни идеята на законодателя.

    11:07 23.02.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Точно така!

    4 7 Отговор

    До коментар #32 от "Тервел":

    Колкото и авторитети да се включат, истината няма значение за армията от тролове. Те автоматично обръщат всичко на атака, обявявайки хората за „Соросоиди“, наркомани, педофили или „обратни“, само за да поддържат удобния на тях наратив. Това е пример за медийна и информационна манипулация в чист вид.

    11:10 23.02.2026

  • 37 Питар

    7 3 Отговор
    Прокуратурата изглежда само за вас шарлатаните от ПП и ДБ ви е трън в очите.
    На вас всеки и всичко ви пречи.
    Видяхме ви колко струвате.

    11:11 23.02.2026

  • 38 за коня

    4 2 Отговор

    До коментар #30 от "Браво, Янкулов!":

    Конституционния ред предвижда наличие на главен прокурор, който да упражнява методически указания към всички прокурори за уеднаквяване на прокурорските добри практики (да мерят всички и за всеки с еднакъв аршин), та да няма значение случая на Нашия човек да се разглежда от Нашия прокурор.

    Коментиран от #41

    11:11 23.02.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Гражданин

    4 3 Отговор
    Заемането на длъжност без правно основание е "самоуправство" по наказателния кодекс. Жандармерията да влезе незабавно и да го изхвърли!

    11:14 23.02.2026

  • 41 конституционен и институционален проблем

    2 4 Отговор

    До коментар #38 от "за коня":

    Върховният касационен съд (ВКС) е постановил, че изпълняващият функциите главен прокурор Борислав Сарафов е нелигитимен. Тоест, според закона и конституционния ред, той няма законното право да заема този пост.
    Въпреки това, той не е принудително премахнат от кабинета си и продължава да изпълнява функциите, което създава криза на правовата държава – прокуратурата не може да функционира нормално, защото няма легитимен ръководител.

    11:15 23.02.2026

  • 42 Сарафов е символ на безнаказаността!

    1 4 Отговор
    Системата е блокирана: законът казва, че Сарафов е нелигитимен, но няма механизъм или достатъчна политическа воля да го изкара физически или административно от поста.

    11:16 23.02.2026

  • 43 Сарафов ВЪЪЪЪЪЪЪН!

    1 4 Отговор
    Сарафов е признат за нелигитимен от ВКС, но все още не може да бъде премахнат от поста си. Системата е блокирана – законът казва едно, реалността е друга.

    11:17 23.02.2026

  • 44 Вакуум в Закона

    4 0 Отговор
    ВКС го е обявил за нелигитимен, но в българската система няма автоматичен механизъм за принудително отстраняване.
    Назначаването и освобождаването на главния прокурор преминават през Висшия съдебен съвет (ВСС), който може да забави действията или да се държи пасивно.
    До момента няма юридически инструмент или политическа воля да се „изнесе“ от кабинета – това е институционален вакуум, а не лична власт над закона.

    Коментиран от #57, #68

    11:18 23.02.2026

  • 45 Сарафов - липсва административна култура

    1 3 Отговор
    Сарафов е пример за това как личното упорство може да блокира институциите. Въпреки че ВКС го е обявил за нелигитимен, той продължава да заема поста, парализирайки прокуратурата и подкопавайки доверието в съдебната система. Това не е сила над закона, а безотговорност, която вреди на целия правов ред.

    11:19 23.02.2026

  • 46 институционален саботаж от Сарафов

    1 4 Отговор
    Сарафов блокира прокуратурата, въпреки че е признат за нелигитимен. Това е институционален саботаж.

    11:20 23.02.2026

  • 47 Сарафов е нелигитимен

    2 3 Отговор
    Продължава да заема поста си, макар ВКС да го е обявил за нелигитимен. Сарафов подкопава съдебната система и общественото доверие.

    Коментиран от #53

    11:21 23.02.2026

  • 48 Ват

    3 1 Отговор
    И Земенски е нелегитимен ама не се маха

    Коментиран от #52

    11:21 23.02.2026

  • 49 Бай Иван

    5 0 Отговор
    Рядко поръчков кретен.

    11:22 23.02.2026

  • 50 Наглост и инат

    3 3 Отговор
    Не законът го крепи, а неговото упорство. Действията на Сарафов показват лична безотговорност, която парализира правовия ред.

    Коментиран от #56

    11:22 23.02.2026

  • 51 Тити на Кака

    4 0 Отговор
    По действащото законодателство Прокуратурата е точно и еднозначно владяна от един човек.
    И един юрист би следвало да знае това, а не да се оплаква като изнасилена монахиня на своята игуменка.
    Би следвало да знае и това какви технологии позволяват да се избегнат подобни ситуации с разследващи органи, прокуратура и съдии.
    А този не знае. Или се прави, че не знае.
    Мафиополезно не знае.

    11:22 23.02.2026

  • 52 Объркал си статията!

    3 1 Отговор

    До коментар #48 от "Ват":

    Няма връзка!

    Коментиран от #58

    11:23 23.02.2026

  • 53 Рамбо

    4 2 Отговор

    До коментар #47 от "Сарафов е нелигитимен":

    Той и ВКС е поръчков и не легитимен, командван от Партията на Педофилита.

    Коментиран от #55

    11:23 23.02.2026

  • 54 Така е! Прав си!

    2 5 Отговор

    До коментар #1 от "няма държава":

    В нормална правова държава Сарафов щеше да е в затвора, защото вместо да се бори с мафията, той я защитава и блокира прокуратурата. Това е безотговорност, която подкопава цялата система.

    11:23 23.02.2026

  • 55 Сериозно ли??

    1 1 Отговор

    До коментар #53 от "Рамбо":

    Викаш, който не е послушник на Пеевски е обявен от троловете му за "поръчков и не легитимен, командван от Партията на Педофилита."???

    11:25 23.02.2026

  • 56 Тити на Кака

    3 0 Отговор

    До коментар #50 от "Наглост и инат":

    Глупости на висок глас. Никакво упорство не може да се реализира в условията на ефективно, добре конструирано законодателство.
    Само кретените от ПП не знаят това.
    Поради което постоянно се опитват да заменят законодателството с упорство в незаконните свои действия.

    11:25 23.02.2026

  • 57 за коня

    2 1 Отговор

    До коментар #44 от "Вакуум в Закона":

    Закон специално формулиран за личноста на Сарафов е лобистки закон, та макар и закон поради некачествената формулировка се оспорва с аргумента, че се отнася за не заварения случай, а само за бъдещите възможни сарафовци..

    Коментиран от #62

    11:26 23.02.2026

  • 58 Ват

    3 1 Отговор

    До коментар #52 от "Объркал си статията!":

    Зеленски е нелегитимен а жендърите му се кланят като талибан на килимче

    Коментиран от #60

    11:26 23.02.2026

  • 59 Вероятно

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "а и каушев вземал фенобарбитал и още":

    А може да са го упоили?!

    11:26 23.02.2026

  • 60 Объркал си се!

    1 4 Отговор

    До коментар #58 от "Ват":

    Статията не е за Зеленски!!
    Не отклонявай вниманието жт нелигитимния Сарафов!
    Тук е България!
    Едното не шзвинава другото!
    Имаш логически бъг в мозъка!

    Коментиран от #63, #71

    11:28 23.02.2026

  • 61 Анонимен

    7 1 Отговор
    Главният прокурор се сменя само с решение на ВСС.Янкулов да прочете Конституцията на България.А ВСС се сменя със 160 депутатски гласа/по предложение на ПП ДБ/

    Коментиран от #64, #66

    11:30 23.02.2026

  • 62 Истината

    2 4 Отговор

    До коментар #57 от "за коня":

    Има закон, който изглежда създаден или приспособен така, че да обслужва Сарафовци и Гешевци!
    Дори да е официално приет, законът е формулиран неясно или с пропуски и може да се оспори в съда.
    Този закон изглежда създаден, за да защити Сарафов, но е слабо формулиран и затова е правно оспорим.

    Коментиран от #65

    11:31 23.02.2026

  • 63 Ват

    3 2 Отговор

    До коментар #60 от "Объркал си се!":

    Има връзка...имаааа....защо подкрепяте нелигитимния Зеленски?

    11:32 23.02.2026

  • 64 Лъжеш нагло!

    1 4 Отговор

    До коментар #61 от "Анонимен":

    ВСС се избира частично от прокурорската и съдийската колегия, а частично – от Народното събрание.
    160 гласа не са конституционно изискване за „сменяне“ на ВСС.
    ПП „Демократична България“ (ДБ) може да предлага членове за Народното събрание, но това не означава, че „те сменят ВСС“ сами.

    Коментиран от #67, #72, #73

    11:32 23.02.2026

  • 65 Лама от ПП

    6 1 Отговор

    До коментар #62 от "Истината":

    Този закон го изкова правния експерт Христо Иванов

    11:33 23.02.2026

  • 66 Извод

    1 3 Отговор

    До коментар #61 от "Анонимен":

    Твърдението ти е смес от частично верни факти и неправилни интерпретации, с цел да се омаловажи ролята на Янкулов и да се преувеличи влиянието на депутатите.

    11:33 23.02.2026

  • 67 Анонимен

    4 0 Отговор

    До коментар #64 от "Лъжеш нагло!":

    Кой е казал че ПП го сменят бе мунчо? ВСС е с изтекъл мандат и не може да се смени заради некадърниците от ПП ДБ,които предложиха това да става с 160 гласа

    11:37 23.02.2026

  • 68 Тити на Кака

    5 0 Отговор

    До коментар #44 от "Вакуум в Закона":

    Поредният , който вика глупости с претенцията на Лама Калушко.
    Статусът на ГП е уреден в българското законодателство. Зле уреден, тъй като цялата субординационна верига се доминира през фигурата на ВСС, законодателно изграден като формат "орел, рак и щука. Но това не е "вакуум", а чиста проба глупост на законодателя. Която може да се елиминира само чрез смислена законодателна инициатива в следващото НС. Сегашните викове на министър Янкулов нямат никаква друга стойност, освен ПиАр за глупаци от твоя тип, защото коментираното лице е наясно, че няма нито прерогативите, нито времето да извърши законодателната промяна, от която имаме нужда. И съвършено недобросъвестно вика политполезни глупости срещу Сарафов, защото датата на изборите наближава и така увереността на идиотите, че ПП са истинските съдебни реформатори се укрепва. Разбира се, идиотите вече са забравили, че именно ППСлавов отказа да направи нужните законодателни промени и инсталира Сарафов...Че Славов стана за резил с кривите промени в Конституцията. Сега се вика срещу Сарафов, за да не се говори по предисторията на тоя ГП.

    11:39 23.02.2026

  • 69 Промяна

    2 0 Отговор
    А ТИ КАТО КАКЪВ СЕ РАЗДАВАШ НИКОЙ СИ НАЗНАЧЕН СИ ОТ ЧЕРВЕНИТЕ МЕТЕЖИ ВЪН

    11:41 23.02.2026

  • 70 Промяна

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "няма държава":

    ДА В БЯ.А ДЪРЖАВА ШАРЛАТАНИ САБОТАЖНИЦИ ЧЕРВЕНИ МИЛИОНЕРИ НЯМАШЕ ДА СА ОСТАВЕНИ ДА РУШАТ ДА ГРАБЯТ ДА ЛЪЖАТДА ВЪРЛУВАТ ДА ОВЛАДЯВАТ ВЛАСТТА С МЕТЕЖИ БАНДИТИ ПЕТРОХАНЦИ ИЗВРАТЕНЯЦИ ВСИЧКО Е ТУК

    11:43 23.02.2026

  • 71 Промяна

    3 0 Отговор

    До коментар #60 от "Объркал си се!":

    ЯНКУЛОВ НПО СОРОС НАЗНАЧЕН С ЧЕРВЕНИТЕ МЕТЕЖИ Е НЕЛИГИТИМЕН ВЪН ПЕТРОХАНСКИ

    11:45 23.02.2026

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 Тити на Кака

    4 0 Отговор

    До коментар #64 от "Лъжеш нагло!":

    Бърз си в оплакванията, лъжецо.
    Типично.
    ПП.

    11:50 23.02.2026

  • 74 Мда

    1 0 Отговор
    Прав си министре на НПО Министерство на Правосъдието! Един народ и държава трябва да бъде заложник на НПО мафията! Така 35 години! Питай Гаражната принцеса Надка! Времето е наше!
    Кога ще внесеш закон за чуждите агенти в България и ще кажеш, каква част от държавата е завладяна от НПО магията?
    На ход си борецо срещу завладяната държава!!!

    12:38 23.02.2026

