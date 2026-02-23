Андрей Янкулов: Прокуратурата не може да бъде заложник на един човек

Прокуратурата не може да бъде заложник на един човек, каза служебният министър на правосъдието Андрей Янкулов в ефира на bTV. По неговите думи има ситуация в която Върховният касационен съд (ВКС) е излязъл със становище, че счита изпълняващия функциите главен прокурор Борислав Сарафов за нелегитимен. „Върховните съдии отказват да разглеждат конкретни негови искания. Същото правят огромен брой от апелативните съдилища в страната. Въпреки това, той отказва да напусне поста“, каза Янкулов.

Той обясни още, че тъй като временният мандат на Сарафов е прекратен, следва да бъде определен такъв изпълняващ функциите (и.ф.), за да „прекратим тежката криза, в която се намираме“. Прокуратурата като институция не би могла да оперира законосъобразно без главен прокурор, каза служебният министър.

„Висшия съдебен съвет (ВСС) без изтекъл мандат не би могъл да избере титуляр на пост, но за и.ф. проблем няма. Изправени сме пред тежка криза на правовата държава и ВСС трябва в случая да влезе в правомощията си“, каза още Янкулов. Той допълни, че не би могъл да прогнозира какво ще направи ВСС, но, ако са отговорни, би трябвало да упражнят правомощията си.

Янкулов допълни, че Сарафов е бил определен от прокурорската колегия на ВСС близо три години назад. Според служебния министър избора трябва да прави пленумът на ВСС. „От ВСС сме видели доста решения, които не будят обществено доверие. Едно тяхно адекватно поведение би постигнало преодоляване на тежка конституционна криза“, каза още Янкулов.

Ако членовете на ВСС абдикират от това да предложат кандидати за и.ф. главен прокурор, съм готов да направя такова предложение, каза още Янкулов.

Той допълни, че от правосъдния министър не зависи определянето на и.ф. главен прокурор. Това, което той може да направи, е да постави дебата под обществено внимание, каза служебният министър.

По негови думи реформи на парче не бива да се правят, но възстановяването на конституционния ред не е съдебна реформа.

Винаги има такъв риск, отговори Янкулов на въпрос дали има риск да се смени името на и.ф. главен прокурор, но да няма реална промяна. Не бива да концентрираме нещата до конкретни личности. Реформата е на първо място начинът, по който се изпълняват правомощията в системата, каза той.

Служебният министър на правосъдието обясни, че обвиненията срещу Стоил Цицелков показват „една много сериозна тенденция едни доста засилени и непремерени атаки срещу настоящото служебно правителство, дори преди първия му ден“. БТА припомня, че преди дни политически сили разпространиха информация, че Стоил Цицелков е бил арестуван за употреба на марихуана и за шофиране под влияние на алкохол. Цицелков подаде оставка като вицепремиер миналата седмица.

Убеден съм, че колегите от МВР няма да правят нищо, определено като чистка, каза Янкулов.

По неговите думи по време на служебното правителство ролята на правосъдното министерство, която ще се опита да изпълни, е да се покаже един малко по-различен модел на взаимодействие със съдебната власт.

На въпрос по какво да се съди дали си е свършил работата след няколко месеца той отговори, че трябва да се съди по това дали в публичното пространство ще се промени наративът, по който се разбира взаимодействието между съдебното министерство, изпълнителната и съдебната власт. И по това дали основна тема може да стане кризата, пред която сме изправени, каза служебният министър.