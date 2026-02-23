Андрей Янкулов: Прокуратурата не може да бъде заложник на един човек

Прокуратурата не може да бъде заложник на един човек, каза служебният министър на правосъдието Андрей Янкулов в ефира на bTV. По неговите думи има ситуация в която Върховният касационен съд (ВКС) е излязъл със становище, че счита изпълняващия функциите главен прокурор Борислав Сарафов за нелегитимен. „Върховните съдии отказват да разглеждат конкретни негови искания. Същото правят огромен брой от апелативните съдилища в страната. Въпреки това, той отказва да напусне поста“, каза Янкулов.
Той обясни още, че тъй като временният мандат на Сарафов е прекратен, следва да бъде определен такъв изпълняващ функциите (и.ф.), за да „прекратим тежката криза, в която се намираме“. Прокуратурата като институция не би могла да оперира законосъобразно без главен прокурор, каза служебният министър.
„Висшия съдебен съвет (ВСС) без изтекъл мандат не би могъл да избере титуляр на пост, но за и.ф. проблем няма. Изправени сме пред тежка криза на правовата държава и ВСС трябва в случая да влезе в правомощията си“, каза още Янкулов. Той допълни, че не би могъл да прогнозира какво ще направи ВСС, но, ако са отговорни, би трябвало да упражнят правомощията си.
Янкулов допълни, че Сарафов е бил определен от прокурорската колегия на ВСС близо три години назад. Според служебния министър избора трябва да прави пленумът на ВСС. „От ВСС сме видели доста решения, които не будят обществено доверие. Едно тяхно адекватно поведение би постигнало преодоляване на тежка конституционна криза“, каза още Янкулов.
Ако членовете на ВСС абдикират от това да предложат кандидати за и.ф. главен прокурор, съм готов да направя такова предложение, каза още Янкулов.
Той допълни, че от правосъдния министър не зависи определянето на и.ф. главен прокурор. Това, което той може да направи, е да постави дебата под обществено внимание, каза служебният министър.
По негови думи реформи на парче не бива да се правят, но възстановяването на конституционния ред не е съдебна реформа.
Винаги има такъв риск, отговори Янкулов на въпрос дали има риск да се смени името на и.ф. главен прокурор, но да няма реална промяна. Не бива да концентрираме нещата до конкретни личности. Реформата е на първо място начинът, по който се изпълняват правомощията в системата, каза той.
Служебният министър на правосъдието обясни, че обвиненията срещу Стоил Цицелков показват „една много сериозна тенденция едни доста засилени и непремерени атаки срещу настоящото служебно правителство, дори преди първия му ден“. БТА припомня, че преди дни политически сили разпространиха информация, че Стоил Цицелков е бил арестуван за употреба на марихуана и за шофиране под влияние на алкохол. Цицелков подаде оставка като вицепремиер миналата седмица.
Убеден съм, че колегите от МВР няма да правят нищо, определено като чистка, каза Янкулов.
По неговите думи по време на служебното правителство ролята на правосъдното министерство, която ще се опита да изпълни, е да се покаже един малко по-различен модел на взаимодействие със съдебната власт.
На въпрос по какво да се съди дали си е свършил работата след няколко месеца той отговори, че трябва да се съди по това дали в публичното пространство ще се промени наративът, по който се разбира взаимодействието между съдебното министерство, изпълнителната и съдебната власт. И по това дали основна тема може да стане кризата, пред която сме изправени, каза служебният министър.
1 няма държава
Коментиран от #19, #54, #70
10:17 23.02.2026
3 Това
10:18 23.02.2026
4 ТоТо
10:19 23.02.2026
5 Непоканени
10:20 23.02.2026
6 си пън
10:23 23.02.2026
7 а и каушев вземал фенобарбитал и още
Коментиран от #59
10:29 23.02.2026
8 хихи
10:30 23.02.2026
10 Лама от ПП
10:31 23.02.2026
12 Селянин
10:34 23.02.2026
15 ПеПедофил от Петрохан
Коментиран от #39
10:39 23.02.2026
16 Промяна
10:40 23.02.2026
17 111
Поставен е на този пост,за да изпълнява мръсни поръчки! Колегите му казват,че като юрист не блести с правни познания,т.е е на нивото на Христо Иванов.
Докога ще позволяваме на лица от НПО и зависими от фондация "Америка за България" да заемат подоцнш отговорни постави?!
10:41 23.02.2026
19 Така ли?
До коментар #1 от "няма държава":Българският народ изобщо не го интересува кой е гл. прокурор.
Който говори за прокурора провежда чужди интереси. Така наречените НПО си имат задачи и си ги работят за своя полза.
10:42 23.02.2026
20 Промяна
10:42 23.02.2026
21 Лама Цицелко
10:43 23.02.2026
23 az СВО Победа 80
Отсега зная, че педофилът губи...
Коментиран от #34, #35
10:47 23.02.2026
25 Дедо
10:49 23.02.2026
26 Комунде с 2 пръста чело от село Kрушари
10:51 23.02.2026
27 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
10:51 23.02.2026
28 Дабе
10:54 23.02.2026
30 Браво, Янкулов!
Коментиран от #38
11:04 23.02.2026
31 откровения
Криминалната регистрация била тайна, която според него не бива да бъде обявявана за обществено ангажирани лица на държавни постове.
11:06 23.02.2026
32 Тервел
Коментиран от #36
11:06 23.02.2026
33 Анонимен
11:07 23.02.2026
36 Точно така!
До коментар #32 от "Тервел":Колкото и авторитети да се включат, истината няма значение за армията от тролове. Те автоматично обръщат всичко на атака, обявявайки хората за „Соросоиди“, наркомани, педофили или „обратни“, само за да поддържат удобния на тях наратив. Това е пример за медийна и информационна манипулация в чист вид.
11:10 23.02.2026
37 Питар
На вас всеки и всичко ви пречи.
Видяхме ви колко струвате.
11:11 23.02.2026
38 за коня
До коментар #30 от "Браво, Янкулов!":Конституционния ред предвижда наличие на главен прокурор, който да упражнява методически указания към всички прокурори за уеднаквяване на прокурорските добри практики (да мерят всички и за всеки с еднакъв аршин), та да няма значение случая на Нашия човек да се разглежда от Нашия прокурор.
Коментиран от #41
11:11 23.02.2026
40 Гражданин
11:14 23.02.2026
41 конституционен и институционален проблем
До коментар #38 от "за коня":Върховният касационен съд (ВКС) е постановил, че изпълняващият функциите главен прокурор Борислав Сарафов е нелигитимен. Тоест, според закона и конституционния ред, той няма законното право да заема този пост.
Въпреки това, той не е принудително премахнат от кабинета си и продължава да изпълнява функциите, което създава криза на правовата държава – прокуратурата не може да функционира нормално, защото няма легитимен ръководител.
11:15 23.02.2026
42 Сарафов е символ на безнаказаността!
11:16 23.02.2026
43 Сарафов ВЪЪЪЪЪЪЪН!
11:17 23.02.2026
44 Вакуум в Закона
Назначаването и освобождаването на главния прокурор преминават през Висшия съдебен съвет (ВСС), който може да забави действията или да се държи пасивно.
До момента няма юридически инструмент или политическа воля да се „изнесе“ от кабинета – това е институционален вакуум, а не лична власт над закона.
Коментиран от #57, #68
11:18 23.02.2026
45 Сарафов - липсва административна култура
11:19 23.02.2026
46 институционален саботаж от Сарафов
11:20 23.02.2026
47 Сарафов е нелигитимен
Коментиран от #53
11:21 23.02.2026
48 Ват
Коментиран от #52
11:21 23.02.2026
49 Бай Иван
11:22 23.02.2026
50 Наглост и инат
Коментиран от #56
11:22 23.02.2026
51 Тити на Кака
И един юрист би следвало да знае това, а не да се оплаква като изнасилена монахиня на своята игуменка.
Би следвало да знае и това какви технологии позволяват да се избегнат подобни ситуации с разследващи органи, прокуратура и съдии.
А този не знае. Или се прави, че не знае.
Мафиополезно не знае.
11:22 23.02.2026
52 Объркал си статията!
До коментар #48 от "Ват":Няма връзка!
Коментиран от #58
11:23 23.02.2026
53 Рамбо
До коментар #47 от "Сарафов е нелигитимен":Той и ВКС е поръчков и не легитимен, командван от Партията на Педофилита.
Коментиран от #55
11:23 23.02.2026
54 Така е! Прав си!
До коментар #1 от "няма държава":В нормална правова държава Сарафов щеше да е в затвора, защото вместо да се бори с мафията, той я защитава и блокира прокуратурата. Това е безотговорност, която подкопава цялата система.
11:23 23.02.2026
55 Сериозно ли??
До коментар #53 от "Рамбо":Викаш, който не е послушник на Пеевски е обявен от троловете му за "поръчков и не легитимен, командван от Партията на Педофилита."???
11:25 23.02.2026
56 Тити на Кака
До коментар #50 от "Наглост и инат":Глупости на висок глас. Никакво упорство не може да се реализира в условията на ефективно, добре конструирано законодателство.
Само кретените от ПП не знаят това.
Поради което постоянно се опитват да заменят законодателството с упорство в незаконните свои действия.
11:25 23.02.2026
57 за коня
До коментар #44 от "Вакуум в Закона":Закон специално формулиран за личноста на Сарафов е лобистки закон, та макар и закон поради некачествената формулировка се оспорва с аргумента, че се отнася за не заварения случай, а само за бъдещите възможни сарафовци..
Коментиран от #62
11:26 23.02.2026
58 Ват
До коментар #52 от "Объркал си статията!":Зеленски е нелегитимен а жендърите му се кланят като талибан на килимче
Коментиран от #60
11:26 23.02.2026
59 Вероятно
До коментар #7 от "а и каушев вземал фенобарбитал и още":А може да са го упоили?!
11:26 23.02.2026
60 Объркал си се!
До коментар #58 от "Ват":Статията не е за Зеленски!!
Не отклонявай вниманието жт нелигитимния Сарафов!
Тук е България!
Едното не шзвинава другото!
Имаш логически бъг в мозъка!
Коментиран от #63, #71
11:28 23.02.2026
61 Анонимен
Коментиран от #64, #66
11:30 23.02.2026
62 Истината
До коментар #57 от "за коня":Има закон, който изглежда създаден или приспособен така, че да обслужва Сарафовци и Гешевци!
Дори да е официално приет, законът е формулиран неясно или с пропуски и може да се оспори в съда.
Този закон изглежда създаден, за да защити Сарафов, но е слабо формулиран и затова е правно оспорим.
Коментиран от #65
11:31 23.02.2026
63 Ват
До коментар #60 от "Объркал си се!":Има връзка...имаааа....защо подкрепяте нелигитимния Зеленски?
11:32 23.02.2026
64 Лъжеш нагло!
До коментар #61 от "Анонимен":ВСС се избира частично от прокурорската и съдийската колегия, а частично – от Народното събрание.
160 гласа не са конституционно изискване за „сменяне“ на ВСС.
ПП „Демократична България“ (ДБ) може да предлага членове за Народното събрание, но това не означава, че „те сменят ВСС“ сами.
Коментиран от #67, #72, #73
11:32 23.02.2026
65 Лама от ПП
До коментар #62 от "Истината":Този закон го изкова правния експерт Христо Иванов
11:33 23.02.2026
66 Извод
До коментар #61 от "Анонимен":Твърдението ти е смес от частично верни факти и неправилни интерпретации, с цел да се омаловажи ролята на Янкулов и да се преувеличи влиянието на депутатите.
11:33 23.02.2026
67 Анонимен
До коментар #64 от "Лъжеш нагло!":Кой е казал че ПП го сменят бе мунчо? ВСС е с изтекъл мандат и не може да се смени заради некадърниците от ПП ДБ,които предложиха това да става с 160 гласа
11:37 23.02.2026
68 Тити на Кака
До коментар #44 от "Вакуум в Закона":Поредният , който вика глупости с претенцията на Лама Калушко.
Статусът на ГП е уреден в българското законодателство. Зле уреден, тъй като цялата субординационна верига се доминира през фигурата на ВСС, законодателно изграден като формат "орел, рак и щука. Но това не е "вакуум", а чиста проба глупост на законодателя. Която може да се елиминира само чрез смислена законодателна инициатива в следващото НС. Сегашните викове на министър Янкулов нямат никаква друга стойност, освен ПиАр за глупаци от твоя тип, защото коментираното лице е наясно, че няма нито прерогативите, нито времето да извърши законодателната промяна, от която имаме нужда. И съвършено недобросъвестно вика политполезни глупости срещу Сарафов, защото датата на изборите наближава и така увереността на идиотите, че ПП са истинските съдебни реформатори се укрепва. Разбира се, идиотите вече са забравили, че именно ППСлавов отказа да направи нужните законодателни промени и инсталира Сарафов...Че Славов стана за резил с кривите промени в Конституцията. Сега се вика срещу Сарафов, за да не се говори по предисторията на тоя ГП.
11:39 23.02.2026
69 Промяна
11:41 23.02.2026
70 Промяна
До коментар #1 от "няма държава":ДА В БЯ.А ДЪРЖАВА ШАРЛАТАНИ САБОТАЖНИЦИ ЧЕРВЕНИ МИЛИОНЕРИ НЯМАШЕ ДА СА ОСТАВЕНИ ДА РУШАТ ДА ГРАБЯТ ДА ЛЪЖАТДА ВЪРЛУВАТ ДА ОВЛАДЯВАТ ВЛАСТТА С МЕТЕЖИ БАНДИТИ ПЕТРОХАНЦИ ИЗВРАТЕНЯЦИ ВСИЧКО Е ТУК
11:43 23.02.2026
71 Промяна
До коментар #60 от "Объркал си се!":ЯНКУЛОВ НПО СОРОС НАЗНАЧЕН С ЧЕРВЕНИТЕ МЕТЕЖИ Е НЕЛИГИТИМЕН ВЪН ПЕТРОХАНСКИ
11:45 23.02.2026
73 Тити на Кака
До коментар #64 от "Лъжеш нагло!":Бърз си в оплакванията, лъжецо.
Типично.
ПП.
11:50 23.02.2026
74 Мда
Кога ще внесеш закон за чуждите агенти в България и ще кажеш, каква част от държавата е завладяна от НПО магията?
На ход си борецо срещу завладяната държава!!!
12:38 23.02.2026