Ханзи Флик: „Върнахме си лидерството, това е ключово“

23 Февруари, 2026 10:19 742 1

Барселона отново оглави Ла Лига след категоричен успех

Ханзи Флик: „Върнахме си лидерството, това е ключово“ - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Барселона се завърна на първото място в испанската Ла Лига след убедителна победа с 3:0 над Леванте в двубой от 25-ия кръг, а наставникът на каталунците Ханзи Флик не скри задоволството си от представянето на своя тим. След като Реал Мадрид допусна изненадващо поражение от Осасуна, „блаугранас“ се възползваха максимално и си върнаха лидерската позиция в шампионата. Флик подчерта значението на ранния гол, който според него е дал необходимата увереност на отбора още от първите минути на срещата.

„Изключително важно беше да поведем рано в резултата. Това ни даде самочувствие и контрол върху играта. С всяка изминала минута ставахме все по-добри и заслужено стигнахме до успеха“, сподели германският специалист пред журналистите след последния съдийски сигнал.

Треньорът на Барса обърна специално внимание на халфовата линия, която според него е била ключова за преодоляване на стабилната защита на Леванте.

„Когато се изправяш срещу толкова организиран съперник, трябва да търсиш нестандартни решения, особено по фланговете. Лявата зона ни даде предимство“, анализира Флик.

Германецът не пропусна да похвали и Жоао Кансело, който изигра впечатляващ мач и създаде редица опасни ситуации пред вратата на гостите.

„Кансело беше блестящ, особено през първата част. Точно такова представяне очаквам от него – креативност, динамика и постоянна заплаха за противника“, допълни наставникът.

В заключение Ханзи Флик акцентира върху значимостта на завръщането на върха: „Да сме отново начело е от огромно значение за нас. Това ни дава допълнителна мотивация и увереност за предстоящите битки“.


Поставете оценка:
Оценка 3.4 от 5 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Нищо не сте върнали

    0 0 Отговор
    Реал сам ви го даде.

    11:26 23.02.2026

