TikTok звездата Хаби Лейм сключи сделка за близо 975 милиона долара

23 Февруари, 2026 09:46 1 786 9

Сделката е сред най-големите бизнес транзакции, осъществявани някога от индивидуален онлайн създател

TikTok звездата Хаби Лейм сключи сделка за близо 975 милиона долара - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Най-следваният създател на съдържание в TikTok - Хаби Лейм сключи мащабна сделка за близо 975 милиона долара с Rich Sparkle Holdings. Споразумението включва придобиването на основната му компания Step Distinctive Limited и предоставя на купувача изключителни глобални права върху бранда му за срок от 36 месеца, пише plovdiv24.bg.

Сделката е сред най-големите бизнес транзакции, осъществявани някога от индивидуален онлайн създател, и показва нова тенденция в начина, по който водещите инфлуенсъри монетизират аудиторията си - преминавайки от единични рекламни договори към участие в собственост и корпоративни структури.

Самият Лейм, който според информацията е държал 49% от компанията, ще стане акционер в Rich Sparkle. Така, той вече няма да е просто лице на марката, а стратегически партньор с влияние върху управлението.

От компанията определят сделката като "революция в глобалния модел за електронна търговия чрез съдържание“. По техни прогнози партньорството може да генерира над 4 милиарда долара годишни продажби, използвайки общата аудитория на Лейм от около 360 милиона последователи в TikTok и Instagram.

Планира се основният бизнес фокус да бъде върху САЩ, Близкия изток и Югоизточна Азия, като се подготвят съвместни продуктови линии в козметиката, парфюмите и модата.

Един от най-иновативните елементи в споразумението е разрешението за създаване на дигитален AI двойник на Лейм. Технологията ще пресъздава лицето, гласа и характерните му жестове, за да създава съдържание на различни езици и да участва във виртуални лайвстриймове в различни часови зони - без физическото му присъствие.

Според медийни коментари това означава, че зрителите могат да видят Лейм да реагира на сложен лайфхак в онлайн излъчване от Токио, докато едновременно се появява в модна кампания в Дубай - процес, определян като "индустриализация на харизмата“.

25-годишният Лейм стана световно известен по време на пандемията от COVID-19, след като загуби работата си като оператор на машина във фабрика край Торино, Италия.

Неговите кратки видеа без думи, в които със сериозно изражение и характерен жест осмива прекалено сложни житейски трикове, се превърнаха в глобален феномен, преодолявайки езиковите бариери и му донесоха една от най-големите аудитории в социалните мрежи.

По данни на Forbes през 2025 г. Лейм е бил десетият най-добре печелещ създател на съдържание с приходи от около 20 милиона долара. Самият той коментира пред изданието:

"Не трябва да бързаш да печелиш пари - първо прави съдържанието, което ти харесва.“


Поставете оценка:
Оценка 2.8 от 11 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Директора👨‍✈️

    29 0 Отговор
    И после искате децата ни да учат. Е как да стане? Гледат такива като този и си мислят, че всички може да са инфлуенсъри. Тия телефони им изпиха мозъците!!!

    09:48 23.02.2026

  • 2 Казанлъшкия

    25 0 Отговор
    В къв свят живеем...тоя кюнец ще става милиардер...

    Коментиран от #8

    09:58 23.02.2026

  • 3 трик трак

    13 0 Отговор
    360 милиона последователи по 3$ едвам превишава милиард долара за 36 месеца.
    Излиза, че парите (на другите) нямат значение.

    09:59 23.02.2026

  • 4 Умнокрасив

    15 0 Отговор
    Пускане на едни милиони и миларди от нищото. Мургавият момък е портал за вкарване в обръщение на несъществуващи дигитални пари в обръщание. И всичко това е похвално и буди с криативноста и простотата си възхищение! Дано и аз захлебя с безбройните колееги по нищоправене! Много сме, винаги ще ни има, да бачкат маймуните!

    09:59 23.02.2026

  • 5 малии

    10 0 Отговор
    този трябва винаги да се снима на бял фон ако иска хората да го разпознават…

    10:10 23.02.2026

  • 6 Димитър общия

    10 1 Отговор
    Във Франция и Великобритания такива въглени колкото ти душа сака

    10:17 23.02.2026

  • 7 Симо

    6 0 Отговор
    "AI двойник на Лейм. Технологията ще пресъздава лицето, гласа ......"

    Че тази май...му..на не е казала нито дума през цялата си интернет кариера!!! за какъв глас става въпрос???? До къде е стигнало човечеството, щом тази май...му..на стана интренет сензация???? Пълен шет!!!
    Нищо хубаво не ни чака!!!

    11:04 23.02.2026

  • 8 Бобов дол

    6 0 Отговор

    До коментар #2 от "Казанлъшкия":

    Еееххх ако и нашите въглища бяха такива ...антрацити...

    11:04 23.02.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.