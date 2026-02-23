Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Свят »
Северна Македония »
Бившият вицепремиер на Северна Македония Артан Груби задържан на границата с Косово

Бившият вицепремиер на Северна Македония Артан Груби задържан на границата с Косово

23 Февруари, 2026 10:24 1 472 11

Артан Груби и бившият директор на Държавната лотария Перпарим Байрами са разследвани за присвояване на 8 млн. евро

Бившият вицепремиер на Северна Македония Артан Груби задържан на границата с Косово - 1
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Бившият първи вицепремиер на Северна Македония Артан Груби, който беше издирван повече от година за предполагаеми злоупотреби, е бил задържан рано тази сутрин на граничния пункт Блаце на границата с Косово, съобщи МИА, предава БТА.

Груби и бившият директор на Държавната лотария Перпарим Байрами са разследвани по подозрения за присвояване на 8 млн. евро от лотарията. Международната заповед за ареста им беше издадена през декември 2024 г., но Груби вече се намирал в Косово.

Косовското радио и телевизия РТК съобщи, че бившият вицепремиер се е предал доброволно на властите в Северна Македония.

В края на 2024 г. Държавният департамент на САЩ включи Груби в „черния списък“ за корупция. Той заемаше поста вицепремиер и министър за политическата система и отношенията между общностите в страната от 2020 до юни 2024 г. като представител на албанската партия Демократичен съюз за интеграция (ДСИ).


Северна Македония
Поставете оценка:
Оценка 4.3 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Велика Р

    4 12 Отговор
    Накратко: да, народът, който масово гласува за про-Путин/проруски популистки фигури, статистически има по-ниско средно IQ/когнитивни способности според изследванията –

    10:32 23.02.2026

  • 2 Няма Нужда

    2 4 Отговор
    Да си Доказан Педофил за да си Добър Диктатор
    Вижте Ким чен Ун

    Коментиран от #5

    10:35 23.02.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Асен Груби от ПП-ЛГБТ

    6 0 Отговор
    С Клецов грубо и на сухо.

    10:37 23.02.2026

  • 5 Хохо Бохо

    9 1 Отговор

    До коментар #2 от "Няма Нужда":

    За това пък всички видни личности от добрия запад са доказани педофили, даже и остров си имат, остров епщайн

    10:40 23.02.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Боруна Лом

    7 1 Отговор
    А НАШИТЕ ПИШМАН ПОЛИТИЦИ ЕВРОЛЮБЦИ КОГА ЩЕ БЪДАТ ПРОВИСЕНИ...

    10:47 23.02.2026

  • 8 555

    8 0 Отговор
    Тези големи аматьори, само 8 милиона евра! Има още много да учат от нашите.

    10:53 23.02.2026

  • 9 ТцТцТц

    5 0 Отговор
    Сега няма да могат да построят паметник и на видния македонец Шака Зулу на центъра на Скопие. Тоз откраднал парите:/

    10:55 23.02.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 мирчо ми

    7 0 Отговор
    а тотото в българия ,само сменят директорите когато дойденово правителство,без да ги разследват,който крал,крал

    11:30 23.02.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания