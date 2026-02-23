Бившият вицепремиер на Северна Македония Артан Груби задържан на границата с Косово

Бившият първи вицепремиер на Северна Македония Артан Груби, който беше издирван повече от година за предполагаеми злоупотреби, е бил задържан рано тази сутрин на граничния пункт Блаце на границата с Косово, съобщи МИА, предава БТА.
Груби и бившият директор на Държавната лотария Перпарим Байрами са разследвани по подозрения за присвояване на 8 млн. евро от лотарията. Международната заповед за ареста им беше издадена през декември 2024 г., но Груби вече се намирал в Косово.
Косовското радио и телевизия РТК съобщи, че бившият вицепремиер се е предал доброволно на властите в Северна Македония.
В края на 2024 г. Държавният департамент на САЩ включи Груби в „черния списък“ за корупция. Той заемаше поста вицепремиер и министър за политическата система и отношенията между общностите в страната от 2020 до юни 2024 г. като представител на албанската партия Демократичен съюз за интеграция (ДСИ).
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Велика Р
10:32 23.02.2026
2 Няма Нужда
Вижте Ким чен Ун
Коментиран от #5
10:35 23.02.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Асен Груби от ПП-ЛГБТ
10:37 23.02.2026
5 Хохо Бохо
До коментар #2 от "Няма Нужда":За това пък всички видни личности от добрия запад са доказани педофили, даже и остров си имат, остров епщайн
10:40 23.02.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Боруна Лом
10:47 23.02.2026
8 555
10:53 23.02.2026
9 ТцТцТц
10:55 23.02.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 мирчо ми
11:30 23.02.2026