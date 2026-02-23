Бившият вицепремиер на Северна Македония Артан Груби задържан на границата с Косово

Бившият първи вицепремиер на Северна Македония Артан Груби, който беше издирван повече от година за предполагаеми злоупотреби, е бил задържан рано тази сутрин на граничния пункт Блаце на границата с Косово, съобщи МИА, предава БТА.

Груби и бившият директор на Държавната лотария Перпарим Байрами са разследвани по подозрения за присвояване на 8 млн. евро от лотарията. Международната заповед за ареста им беше издадена през декември 2024 г., но Груби вече се намирал в Косово.

Косовското радио и телевизия РТК съобщи, че бившият вицепремиер се е предал доброволно на властите в Северна Македония.

В края на 2024 г. Държавният департамент на САЩ включи Груби в „черния списък“ за корупция. Той заемаше поста вицепремиер и министър за политическата система и отношенията между общностите в страната от 2020 до юни 2024 г. като представител на албанската партия Демократичен съюз за интеграция (ДСИ).