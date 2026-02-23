Изчезнали преди 150 години гигантски костенурки отново заселиха Галапагоския архипелаг (ВИДЕО)

Учени и горски служители върнаха 158 гигантски костенурки на остров Флореана от Галапагоския архипелаг, откъдето са изчезнали преди повече от век - приблизително 150 години, предадоха АФП и Асошиейтед прес, като цитираха Министерството на околната среда на Еквадор.

След като пристигнаха на острова, специалистите изминаха седем километра със 158 костенурки, поставени в специални каси. Те преминаха през „вулканични терени и труднодостъпни зони, за да пренесат костенурките до мястото за освобождаването им, като се погрижиха за доброто им приспособяване към естествената среда“, се казва в съобщението, цитирано от БТА.

Костенурките са отгледани в развъдник в Националния парк Галапагос, където е създадена специална програма за тези влечуги, намерени на остров Изабела. Генетичният им профил е много близък до ендемичния вид за Флореана - Chelonoidis niger, се отбелязва в разпространеното съобщение. Преди два века остров Флореана е бил дом на около 20 000 гигантски костенурки. Ловци на китове, опустошителен пожар и безмилостната експлоатация от страна на хората са довели до пълното изчезване на тези животни, отбелязва Асошиейтед прес.

Новодошлите 158 костенурки са на възраст от 8 до 13 години. След като бяха освободени, те веднага започнаха да изследват новия си хабитат, който се очаква да променят в следващите години. Пристигането им на острова е съобразено и с първите дъждове за зимния сезон, който започна там, отбелязва Асошиейтед прес. Според специалистите костенурките са достатъчно големи, за да мога да се пазят от дебнещите ги опасности.

Всяка костенурка е била поставено под продължителна карантина и маркирана с електронен чип за идентификация, преди да бъде изпратена към остров Флореана.

Галапагоският архипелаг, разположен на 1000 км от брега на Еквадор, притежава уникална за света флора и фауна. Неговата крехка екосистема е част от световното наследство на човечеството и използвана за изследвания от британския естествоизпитател Чарлз Дарвин, припомня АФП.

"За първи път от повече от век Флореана отново посреща гигантски костенурки - вид, който играе стратегическа роля като инженер на екосистемата. Те разпространяват семена, регулират растителността и насърчават възстановяването на естествената среда“, отбелязват от министерството. Според съобщението остров Флореана, чиято площ е 173 кв. км, „се превръща в световен еталон за цялостно възстановяване на обитаван остров“.

