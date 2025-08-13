ООН: След 75 години в България ще живеят 3,5 милиона души

След 75 години в България ще живеят 3,5 милиона души. Прогнозата от доклада „Перспективи за световното население 2024: Обобщение на резултатите“ на департамента по икономика и социални въпроси на ООН, предава bTV.
Очаква се световното население да продължи да нараства през следващите 50 или 60 години, достигайки пик от около 10,3 милиарда души в средата на 2080-те години, в сравнение с 8,2 милиарда през 2024 г.
След достигане на пика си, се очаква световното население да започне постепенно да намалява, достигайки 10,2 милиарда души до края на века.
Според доклада Китай, Германия, Япония и Русия вече са достигнали своя пик, а населението им единствено ще намалява до 2100 година.
Къде ще бъде големият ръст на населението?
Очаква се държавите от Северна Африка и Западна Азия да достигна своя пик между 2025 година и 2054 година. Прогнозата за Турция е, че югоизточната ни съседка ще има население от 90 милиона души след три десетилетия.
Афганистан и Ирак ще имат по над 100 милиона души население през 2100 година - повече от Иран, където ще живеят 80 млн. души. След 75 години се прогнозира, че в Египет ще живеят 200 млн. души. Населението на Йемен също ще се увеличи от 39 млн. през 2024 година до 110 млн. през 2100 г.
Държави с големи демографски промени до 2100 година:
- Ангола – 149 млн. души (37 млн. през 2024 г.)
- Демократична Република Конго – 429 млн. души (107 млн. през 2024 г.)
- Етиопия – 366 млн. души (130 млн. през 2024 г.)
- Нигерия – 476 млн. души (230 през 2024 г.)
- Танзания – 261 млн. души (67 млн. през 2024 г.)
- Населението на Китай ще се свие от 1,4 млрд. души през 2024 година до 638 милиона през 2100 година.
Индия ще продължи да расте до 2054 година. Тогава населението ще бъде от 1,7 млрд. души, сочи прогнозата на ООН. През 2100 година ще намалее до 1,5 млрд.
Пикът на Пакистан ще бъде след 2100 година, когато в страната ще живеят 510 милиона души, доближавайки Китай. Друга държава, чийто пик ще е след 75 години, е САЩ. Прогнозата е за 421 милиона население след 2100 година.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Коста
16:18 13.08.2025
2 За сметка на това,
Да живее демокрацията.
Коментиран от #8
16:18 13.08.2025
3 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
16:18 13.08.2025
4 Някой
16:18 13.08.2025
5 Госあ
16:18 13.08.2025
6 Светът ще се отърве
16:21 13.08.2025
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Я кажи
До коментар #2 от "За сметка на това,":Колко деца имаш и в България , и живеят.
Природата не търпи празно пространство.
Коментиран от #24
16:22 13.08.2025
9 С тези русофили
16:23 13.08.2025
10 Галина Колева
16:24 13.08.2025
11 Некой си ᕙ(͡°‿ ͡°)ᕗ
Начело с Пеевски и Борисов.
16:24 13.08.2025
12 Трол
16:24 13.08.2025
13 БгТопИдиот🇧🇬
16:26 13.08.2025
14 Мицкоски
16:28 13.08.2025
15 Те са Големи !
Оптимисти !
При тези Условия !
Много се Съмнявам !
16:35 13.08.2025
16 поради епохата на царуване на цар Тиквар
Коментиран от #18
16:43 13.08.2025
17 Помни
16:45 13.08.2025
18 Питам
До коментар #16 от "поради епохата на царуване на цар Тиквар":С какво се промениха нещата след 5 годишното управление на въргалящите се из храчките и фасовете по паветата жълтопаветни помияри от Продължаваме чрез измами Подмяната и ПроДай България?
16:49 13.08.2025
19 Ганьо Лапнишарански
16:57 13.08.2025
20 Тома
16:58 13.08.2025
21 Няма страшно
16:58 13.08.2025
22 Факти
17:04 13.08.2025
23 Синя София
17:08 13.08.2025
24 е преродата тука явно
До коментар #8 от "Я кажи":прави някакви изключения, щом от 9 млн/ остават само 3,5
17:09 13.08.2025
25 Помни
17:11 13.08.2025
26 Неподписан
17:11 13.08.2025
27 Даже и по-рано
17:18 13.08.2025
28 За орките ли става въпрос
17:19 13.08.2025
29 Сила
17:20 13.08.2025
30 Пампаец
17:23 13.08.2025