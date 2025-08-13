Новини
ООН: След 75 години в България ще живеят 3,5 милиона души

13 Август, 2025 16:15 816 30

Очаква се световното население да продължи да нараства през следващите 50 или 60 години

Снимка: Shutterstock
Божидара Найденова Автор във Fakti.bg

След 75 години в България ще живеят 3,5 милиона души. Прогнозата от доклада „Перспективи за световното население 2024: Обобщение на резултатите“ на департамента по икономика и социални въпроси на ООН, предава bTV.

Очаква се световното население да продължи да нараства през следващите 50 или 60 години, достигайки пик от около 10,3 милиарда души в средата на 2080-те години, в сравнение с 8,2 милиарда през 2024 г.

След достигане на пика си, се очаква световното население да започне постепенно да намалява, достигайки 10,2 милиарда души до края на века.

Според доклада Китай, Германия, Япония и Русия вече са достигнали своя пик, а населението им единствено ще намалява до 2100 година.

Къде ще бъде големият ръст на населението?

Очаква се държавите от Северна Африка и Западна Азия да достигна своя пик между 2025 година и 2054 година. Прогнозата за Турция е, че югоизточната ни съседка ще има население от 90 милиона души след три десетилетия.

Афганистан и Ирак ще имат по над 100 милиона души население през 2100 година - повече от Иран, където ще живеят 80 млн. души. След 75 години се прогнозира, че в Египет ще живеят 200 млн. души. Населението на Йемен също ще се увеличи от 39 млн. през 2024 година до 110 млн. през 2100 г.

Държави с големи демографски промени до 2100 година:

  • Ангола – 149 млн. души (37 млн. през 2024 г.)
  • Демократична Република Конго – 429 млн. души (107 млн. през 2024 г.)
  • Етиопия – 366 млн. души (130 млн. през 2024 г.)
  • Нигерия – 476 млн. души (230 през 2024 г.)
  • Танзания – 261 млн. души (67 млн. през 2024 г.)
  • Населението на Китай ще се свие от 1,4 млрд. души през 2024 година до 638 милиона през 2100 година.

Индия ще продължи да расте до 2054 година. Тогава населението ще бъде от 1,7 млрд. души, сочи прогнозата на ООН. През 2100 година ще намалее до 1,5 млрд.

Пикът на Пакистан ще бъде след 2100 година, когато в страната ще живеят 510 милиона души, доближавайки Китай. Друга държава, чийто пик ще е след 75 години, е САЩ. Прогнозата е за 421 милиона население след 2100 година.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Коста

    29 2 Отговор
    Да, и то цигани и мигранти предимно

    16:18 13.08.2025

  • 2 За сметка на това,

    29 2 Отговор
    Няма да са българи.
    Да живее демокрацията.

    Коментиран от #8

    16:18 13.08.2025

  • 3 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    3 5 Отговор
    супер/ тогава ще съм на 20...БГ никога няма да се затрие , котета/спете спокойно

    16:18 13.08.2025

  • 4 Някой

    23 2 Отговор
    Да, но няма да са българи. А и до тогава ще ни населят с поне 2 милиона нежелани мургави емигранти от Европа.

    16:18 13.08.2025

  • 5 Госあ

    23 0 Отговор
    Много са ! След като системата устойчиво налага продажници и некадърници в управлението, България е обречена на изчезване. С голямо съжаление го казвам…

    16:18 13.08.2025

  • 6 Светът ще се отърве

    7 10 Отговор
    от това ненужно племе!

    16:21 13.08.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Я кажи

    13 0 Отговор

    До коментар #2 от "За сметка на това,":

    Колко деца имаш и в България , и живеят.
    Природата не търпи празно пространство.

    Коментиран от #24

    16:22 13.08.2025

  • 9 С тези русофили

    8 9 Отговор
    Робски душици България нито заслужава, нито ще я има след 75 години

    16:23 13.08.2025

  • 10 Галина Колева

    15 0 Отговор
    ЗА СЪЖАЛЕНИЕ ТАКА Е. И ОЩЕ ПО-ЛОШОТО Е ,ЧЕ НАС, БЪЛГАРИТЕ ,АКО ИМА ОЦЕЛЕЛИ НЯМА ДА НИ ИМАТ ЗА НИЩО.

    16:24 13.08.2025

  • 11 Некой си ᕙ⁠(͡⁠°⁠‿⁠ ͡⁠°⁠)⁠ᕗ

    15 1 Отговор
    При това само Mангали.
    Начело с Пеевски и Борисов.

    16:24 13.08.2025

  • 12 Трол

    4 1 Отговор
    След 200 години ще живеят минус два милиона.

    16:24 13.08.2025

  • 13 БгТопИдиот🇧🇬

    10 3 Отговор
    Важното е че тези останалите милиони кафяви бг"хора" ще имат целогодишно банани.

    16:26 13.08.2025

  • 14 Мицкоски

    7 0 Отговор
    А бухахахахахахах 3,5 милиона цигани мизерници развъждайте си там циганите и им яжте циганските говнца

    16:28 13.08.2025

  • 15 Те са Големи !

    8 0 Отговор
    Те са Големи !

    Оптимисти !

    При тези Условия !

    Много се Съмнявам !

    16:35 13.08.2025

  • 16 поради епохата на царуване на цар Тиквар

    6 1 Отговор
    След 75 години в България ще живеят 3,5 милиона души

    Коментиран от #18

    16:43 13.08.2025

  • 17 Помни

    10 1 Отговор
    След 10 .10 .1989 година лъжеха , че щели да печелят само работливите и кадърните . Вместо това , взеха от работливите и кадърните и го дадоха на крадливите , мързеливате и некадърните . Нормално е , те да се саморазвъждат за сметка на качественият матрял . На 15 септември 80 процента от първолаците ще са с майчин небългарски език . Този факт Министерството на образованието отново скромно ще премълчи. Защо? Това българско Министерството на образованието ли е , ромско, или раглосакскоюдейско ? Имаше идин филмов дериал ,,Дунав мост" . Сценаристът постави в устата на покойният артист Чочо Попйорданов постави думите. Искат територията на България, но без българите...

    16:45 13.08.2025

  • 18 Питам

    3 3 Отговор

    До коментар #16 от "поради епохата на царуване на цар Тиквар":

    С какво се промениха нещата след 5 годишното управление на въргалящите се из храчките и фасовете по паветата жълтопаветни помияри от Продължаваме чрез измами Подмяната и ПроДай България?

    16:49 13.08.2025

  • 19 Ганьо Лапнишарански

    6 0 Отговор
    Ако гръмне АЕЦ-а снабден с новите 10 пъти по скъпи и демократични реактори може и толкова да не останат.

    16:57 13.08.2025

  • 20 Тома

    3 0 Отговор
    Да и то само пра българи

    16:58 13.08.2025

  • 21 Няма страшно

    2 1 Отговор
    След 75 години няма да има човечество, те за България се безпокоят. Незнайно как са направени тези прогнози. ООН,подобно на СЗО губят репутацията си. Безкраен брой чиновници, симулиращи работа, които от време на време генерират по някой репорт за да оправдаят хубавите си заплати.

    16:58 13.08.2025

  • 22 Факти

    1 4 Отговор
    Глупости. Последните две години вече няма спад на населението. Стигнахме до момента в който индийците компенсират ниската раждаемост при българите. На Запад също така ислямът настъпва сериозно и става все по-неприятно за живеене. Българи ще започнат да се връщат в родината. При 6,5 милиона достигнахме минимума. Сега ще се задържим така известно време, след което започваме бавно да растем.

    17:04 13.08.2025

  • 23 Синя София

    2 0 Отговор
    Искат да кажат,че само циганите ще оцелеят след 75 години в България

    17:08 13.08.2025

  • 24 е преродата тука явно

    2 0 Отговор

    До коментар #8 от "Я кажи":

    прави някакви изключения, щом от 9 млн/ остават само 3,5

    17:09 13.08.2025

  • 25 Помни

    2 0 Отговор
    А преди 40 години , при лошият комунизъм в България живееха почти 9 милиона души , толкова ,колкото в Гърция. Днес в Гърция живеят 11 милиона, а в България 6 милиона .

    17:11 13.08.2025

  • 26 Неподписан

    0 0 Отговор
    Нещата може да ги оправи само Симо,Комара...

    17:11 13.08.2025

  • 27 Даже и по-рано

    0 0 Отговор
    А сега живеят към 5,5 милиона, след 15 ще са 4 милиона.

    17:18 13.08.2025

  • 28 За орките ли става въпрос

    1 0 Отговор
    Сега орките са към 1,8 милиона. След 30 години ще са 3,5 милиона

    17:19 13.08.2025

  • 29 Сила

    1 0 Отговор
    От които около 20 000 бели хора ....в затворени и охранявани от въоръжена охрана комплекси !!!

    17:20 13.08.2025

  • 30 Пампаец

    0 0 Отговор
    Държавата стимулира римската раждаемост. Ромките започват да раждат на 13 години. На 26 години са баби . На 42 години са прабаби. На 60 години са пра пра баби . Тази им раждаемост не стимулира с парите на българските данъкоплатци . Когато българите драстично намалеят и държавата няма да има от кого да взема пари за стимулиране на ромската раждаемост , безплатното медицинско обслуоване на ромите и развъждането им , ще се прекрати и саморазмножаването им , поради липсата на организми върху които да паразитират на територията на бивша България , която тогава ще е сменила и името си на Ромландия , или Цингания . Територията носи името на племената които я обитават.

    17:23 13.08.2025