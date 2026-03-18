Никол Кидман показа на Джеф Безос и съпругата му, че тя е истинска звезда (ВИДЕО)

Актрисата Никол Кидман привлече вниманието по време на партито на Vanity Fair след церемонията на Наградите Оскар през миналата неделя, като неочаквано се оказа в центъра на един от най-обсъжданите моменти на червения килим.

Докато фотографите снимаха Лорън Санчес и Джеф Безос, Никол Кидман премина зад тях и неволно се появи в кадрите, с което привлече вниманието на фотографите. Според Page Six моментът бързо се превърна във вирусен в социалните мрежи, след като актрисата започна да позира непосредствено до двойката, с което моментално прекрати техните снимки.

Актрисата се появи в бляскава златиста рокля на Chanel, украсена с мъниста, която контрастираше с координираните черни тоалети на Санчес и Безос. Впоследствие фотографите насочиха вниманието си към нея, а двойката прекъсна позирането си, наблюдавайки случващото се.

Реакциите в социалните мрежи не закъсняха. „Тази кралица просто мина и каза: ‘Филмовата звезда е тук’“, написа един потребител. Друг коментар гласи: „Махнете се, аматьори, съдът вече заседава.“ Трети добавя: „Тя не просто влезе в кадър – тя ги направи излишни.“ Част от потребителите подчертаха и статута ѝ в индустрията, като един от тях отбеляза: „Тя е носител на „Оскар“ и заслужава да бъде там много повече от тях“, припомняйки наградата ѝ за The Hours от 2002 г.

Появата на Кидман на партито беше вторият ѝ тоалет за вечерта. По-рано на самата церемония тя се появи в розова рокля от шифон и пера, също дело на Chanel, с минималистични бижута и характерната си прическа с меки вълни.

В рамките на събитието актрисата се събра отново на сцената с Юън Макгрегър по повод 25-годишнината от премиерата на "Мулен Руж". Двамата връчиха наградата за най-добър филм, която тази година отиде при "Битка след битка".

Случката на червения килим бързо се превърна в един от най-коментираните моменти около церемонията, подчертавайки влиянието на утвърдени филмови звезди дори в неформална обстановка.