Мъж загина при пожар в София, вероятно тръгнал от електрическо одеяло

19 Март, 2026 08:04 659 2

Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Мъж на 74 години е загинал вчера вследствие на задушаване при пожар в къща в кв. „Васил Левски“ в София. Това съобщават от Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението".

Къщата е била силно задимена. Най-вероятно пожарът е предизвикан от късо съединение в електрическото одеяло.

Пожарникарите са реагирали през последното денонощие на общо 129 сигнала за произшествия, потушени са 102 пожара. С преки материални щети са възникнали 27 пожара, без нанесени материални щети са 75 пожара, извършени са 26 спасителни дейности и помощни операции. Регистрирано е едно лъжливо повикване.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 айлайклолипоп

    3 0 Отговор
    ...пожарът в София, вероятно тръгнал да се разхожда,поканен от електрическото одеяло...

    08:12 19.03.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

