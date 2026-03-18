Кейт Мидълтън отбеляза Деня на Св. Патрик в изцяло зелен тоалет (СНИМКИ)

Кейт Мидълтън отбеляза Деня на Св. Патрик в изцяло зелен тоалет (СНИМКИ)

18 Март, 2026 17:31 493 2

Принцесата участва в традиционния парад сред редиците на армията

Кейт Мидълтън отбеляза Деня на Св. Патрик в изцяло зелен тоалет (СНИМКИ) - 1
Снимки: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Принцесата на Уелс Кейт Мидълтън привлече вниманието по време на традиционния парад по случай Деня на Свети Патрик, който се проведе в казармите Mons Barracks в Олдършот, Великобритания.

В качеството си на полковник на Irish Guards, 44-годишната принцеса връчи традиционните стръкове трилистни детелини на военнослужещите от полка, както и на техния талисман – ирландския вълкодав Шеймъс. Събитието е част от дългогодишната военна традиция, свързана с отбелязването на празника.

Кейт Мидълтън отбеляза Деня на Св. Патрик в изцяло зелен тоалет (СНИМКИ)

За случая Кейт Мидълтън избра специално изработено тъмнозелено палто на Alexander McQueen с двуредно закопчаване, пристегнато с черен кожен колан, комбинирано с рокля без ръкави от същата модна къща. Визията беше допълнена с черен шал и ръкавици на Cornelia James, както и с шапка от филц в горско зелено на Gina Foster Millinery – аксесоар, който принцесата е носила и при предишни официални появи.

Кейт Мидълтън отбеляза Деня на Св. Патрик в изцяло зелен тоалет (СНИМКИ)

Сред бижутата ѝ се откроиха обеци с изумруди и диаманти на Asprey London, а визията беше завършена с велурени ботуши до коляното на Ralph Lauren и брошка с емблемата на офицерите от Irish Guards. Като финален акцент към облеклото бяха добавени свежи стръкове трилистни детелини, закрепени към палтото.

Кейт Мидълтън отбеляза Деня на Св. Патрик в изцяло зелен тоалет (СНИМКИ)

Принцесата на Уелс присъства почти всяка година на парада от 2012 г. насам, като отсъства единствено през 2024 г., когато преминаваше през лечение от онкологично заболяване. През 2025 г. тя се завърна към задълженията си с първата си самостоятелна поява като полковник на полка.

Зеленият цвят традиционно доминира в облеклото ѝ за деня на Св. Патрик, въпреки че през 2023 г. тя направи изключение, появявайки се в тюркоазен тоалет на Catherine Walker, съчетан с обувки на Gianvito Rossi.

Кейт Мидълтън отбеляза Деня на Св. Патрик в изцяло зелен тоалет (СНИМКИ)


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

    монархийте и начина на живот на монарсите и техните приближени. Нищо полезно, актуално и положително не виждам в тях.

    17:35 18.03.2026

  • 2 ПАДЕНИЕ ЗА МОНАРХИЯТА

    3 0 Отговор
    ЛОШО ВЪЗПИТАНИЕ И ПОВЕДЕНИЕ КЪМ РОДНИНИТЕ

    17:36 18.03.2026