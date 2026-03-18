Кейт Мидълтън отбеляза Деня на Св. Патрик в изцяло зелен тоалет (СНИМКИ)

Принцесата на Уелс Кейт Мидълтън привлече вниманието по време на традиционния парад по случай Деня на Свети Патрик, който се проведе в казармите Mons Barracks в Олдършот, Великобритания.

В качеството си на полковник на Irish Guards, 44-годишната принцеса връчи традиционните стръкове трилистни детелини на военнослужещите от полка, както и на техния талисман – ирландския вълкодав Шеймъс. Събитието е част от дългогодишната военна традиция, свързана с отбелязването на празника.

За случая Кейт Мидълтън избра специално изработено тъмнозелено палто на Alexander McQueen с двуредно закопчаване, пристегнато с черен кожен колан, комбинирано с рокля без ръкави от същата модна къща. Визията беше допълнена с черен шал и ръкавици на Cornelia James, както и с шапка от филц в горско зелено на Gina Foster Millinery – аксесоар, който принцесата е носила и при предишни официални появи.

Сред бижутата ѝ се откроиха обеци с изумруди и диаманти на Asprey London, а визията беше завършена с велурени ботуши до коляното на Ralph Lauren и брошка с емблемата на офицерите от Irish Guards. Като финален акцент към облеклото бяха добавени свежи стръкове трилистни детелини, закрепени към палтото.

Принцесата на Уелс присъства почти всяка година на парада от 2012 г. насам, като отсъства единствено през 2024 г., когато преминаваше през лечение от онкологично заболяване. През 2025 г. тя се завърна към задълженията си с първата си самостоятелна поява като полковник на полка.

Зеленият цвят традиционно доминира в облеклото ѝ за деня на Св. Патрик, въпреки че през 2023 г. тя направи изключение, появявайки се в тюркоазен тоалет на Catherine Walker, съчетан с обувки на Gianvito Rossi.