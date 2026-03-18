Орлин Горанов се завърна в България: Когато българите се събират, винаги се ражда нещо особено

Гласовитият любимец на публиката Орлин Горанов се завърна в България след емоционално двуседмично турне в САЩ, където проведе няколко концерта пред българската общност там. След завръщането си, певецът не можа да се сдържи да не сподели емоциите от преживяното със сънародниците ни зад граница.
Той публикува дълъг и прочувствен текст в профила си във Фейсбук:
"След две шеметни седмици в Америка вече съм отново на родна земя. Връщам се с усещането, че нося в сърцето си не просто спомени, а истинско богатство.
Трудно ми е да опиша с думи щастието от срещите ми с българската общност отвъд океана. Срещнах хора, които ме посрещнаха с такава искреност, топлина и любов, че на моменти оставах безмълвен. В техните очи видях не само носталгията по родината, но и една тиха, достойна гордост - гордостта да носиш България в себе си, независимо къде по света те е отвел животът, който доста често е не лек.
Тези срещи бяха много повече от събития. Те бяха прегръдки, разговори, усмивки и споделени истории. Бяха доказателство, че когато българите се събират, между тях винаги се ражда нещо особено - усещане за принадлежност, за общност и за жива връзка.
В тези странни и понякога несигурни времена вярвам още по-силно, че трябва да бъдем задружни и да се подкрепяме, където и да се намираме. Това е мисия, която ни обединява и която ще ни води напред - с достойнство, с уважение един към друг и с любов към нашия корен.
Искам да изразя специалната си благодарност към нашите спонсори, които направиха възможни тези незабравими срещи, както и към всички организатори и приятели, вложили сърце, време и усилия, за да се случи всичко това. Без вас тази топлина нямаше да бъде възможна."
1 ннннннннн
