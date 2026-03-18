Новини
Любопитно »
Орлин Горанов се завърна в България: Когато българите се събират, винаги се ражда нещо особено

Орлин Горанов се завърна в България: Когато българите се събират, винаги се ражда нещо особено

18 Март, 2026 15:31 841 22

  • орлин горанов-
  • певец-
  • изпълнител-
  • турне-
  • сащ-
  • концерти

Изпълнителят обяви, че съвсем скоро ще се срещне и с публиката си у нас

Орлин Горанов се завърна в България: Когато българите се събират, винаги се ражда нещо особено - 1
Снимка: Facebook
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Гласовитият любимец на публиката Орлин Горанов се завърна в България след емоционално двуседмично турне в САЩ, където проведе няколко концерта пред българската общност там. След завръщането си, певецът не можа да се сдържи да не сподели емоциите от преживяното със сънародниците ни зад граница.

Той публикува дълъг и прочувствен текст в профила си във Фейсбук:

"След две шеметни седмици в Америка вече съм отново на родна земя. Връщам се с усещането, че нося в сърцето си не просто спомени, а истинско богатство.

Трудно ми е да опиша с думи щастието от срещите ми с българската общност отвъд океана. Срещнах хора, които ме посрещнаха с такава искреност, топлина и любов, че на моменти оставах безмълвен. В техните очи видях не само носталгията по родината, но и една тиха, достойна гордост - гордостта да носиш България в себе си, независимо къде по света те е отвел животът, който доста често е не лек.

Тези срещи бяха много повече от събития. Те бяха прегръдки, разговори, усмивки и споделени истории. Бяха доказателство, че когато българите се събират, между тях винаги се ражда нещо особено - усещане за принадлежност, за общност и за жива връзка.

В тези странни и понякога несигурни времена вярвам още по-силно, че трябва да бъдем задружни и да се подкрепяме, където и да се намираме. Това е мисия, която ни обединява и която ще ни води напред - с достойнство, с уважение един към друг и с любов към нашия корен.

Искам да изразя специалната си благодарност към нашите спонсори, които направиха възможни тези незабравими срещи, както и към всички организатори и приятели, вложили сърце, време и усилия, за да се случи всичко това. Без вас тази топлина нямаше да бъде възможна."


Поставете оценка:
Оценка 2.1 от 9 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ннннннннн

    11 0 Отговор
    Орлинчо пак си е у нас! Ура,другари!

    15:34 18.03.2026

  • 2 Име

    11 2 Отговор
    Това защо трябва да е новина?! Да си пее там и който му е почитател да му ходи на изпълненията!

    15:39 18.03.2026

  • 3 бушприт

    6 0 Отговор
    къде по света те е отвел животът, който доста често НЕ Е лек.

    15:40 18.03.2026

  • 4 хипотетично

    5 2 Отговор
    За момент се замислих какво ли би се родило, ако събереш на едно място 🎃, зулус, 🐒 и🎈.🤔

    15:44 18.03.2026

  • 5 розодендрон

    6 1 Отговор
    Бангарангатранга.

    15:46 18.03.2026

  • 6 А ГА Ю

    4 0 Отговор
    винаги се ражда нещо особенно-РАЖДАТ СЕ ТРИЗНАЧКИ

    15:50 18.03.2026

  • 7 ИВАН

    1 2 Отговор
    Хаха, стрептогада и гърлото му, дето вървяло един следобед

    15:53 18.03.2026

  • 8 Стига с този сребролюбец

    6 6 Отговор
    Пълен идиот! Готов е да продаде и най- милото си за пари!

    15:54 18.03.2026

  • 9 етикет

    3 0 Отговор
    Когато българите се събират, винаги се пие червено вино от района на град Сандански и Петрич.По пет ричи чаши на мъж.Жените са на 2-3 глътки.

    15:54 18.03.2026

  • 10 все ленски

    2 1 Отговор
    Каква е причината за остаряването? Каквото и да се каже, то не е вярно. Като вземем предвид, че няма нито един човек не остарял, дори ако се храни с най чистото нещо. Да, също това е потвърждение, че няма квантови чудеса - неопределеност и тем подобни - хологравска вселена - където от волята и вярата зависи нещо.

    15:56 18.03.2026

  • 11 още

    2 5 Отговор
    Вместо с изтъркани дънки,белоглавият не може ли да е с костюм,риза и вратовръзка? Все пак е един ,който представя нашата родина!

    Коментиран от #19

    15:58 18.03.2026

  • 12 Сила

    3 6 Отговор
    Въобще не сме забелязали , че липсва ....и няма и да забележим , че се е "завърнал " ...на кой му пука за тоя некролог бе !!?

    Коментиран от #18

    15:59 18.03.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Калоян

    4 1 Отговор
    ,,Любимецът" стъпи на родна земя и веднага смени знамето.

    16:01 18.03.2026

  • 15 Така Така

    3 2 Отговор
    Поне банковата ти сметка набъбва

    16:06 18.03.2026

  • 16 По-велик, най-велик

    1 0 Отговор
    Орлин Горанов и Маргарита Хранова са дългогодишни солисти в представителния оркестъра Българската армия. И кога и в кои поделения са пяли на войниците ни? За безплатни концерти питам. Няма ВОС автоматчик. Има ,"банкоматчик".

    16:15 18.03.2026

  • 17 Гост

    2 1 Отговор
    Докато водеше Последният печели го гледах. Откак Камен стана водещ, не го гледам това предаване. Камен няма същото излъчване, като Орлин.

    16:16 18.03.2026

  • 18 Гост

    1 1 Отговор

    До коментар #12 от "Сила":

    Статията за любимото ти Фики още не е излезла. Потрай малко.

    Коментиран от #20

    16:17 18.03.2026

  • 19 Гост

    2 1 Отговор

    До коментар #11 от "още":

    Твоята родина ще бъде представена от онази безДара. И като гледах клипа, ще е по баджаци.

    16:18 18.03.2026

  • 20 Сила

    1 2 Отговор

    До коментар #18 от "Гост":

    Дедоооо, забравил си гинкото днеска дедооооо....и сложи памперса , не пикай по паркета !!!!

    Коментиран от #21

    16:20 18.03.2026

  • 21 Гост

    1 1 Отговор

    До коментар #20 от "Сила":

    Демек - немаш какво умно да кажеш и се из ходи. Погледни паркета под себе си.

    Коментиран от #22

    16:21 18.03.2026

  • 22 Сила

    1 2 Отговор

    До коментар #21 от "Гост":

    Памперса , памперсаааааа .....майсторе на спорта , памперса забрави ... ПАК !!!

    16:24 18.03.2026