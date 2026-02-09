Какво яде кралят всеки ден? Диетолог оцени хранителния режим на крал Чарлз III

Храненето „като крал“ обикновено се свързва с разточителни банкети и изобилие, но ежедневната диета на крал Чарлз III изглежда значително по-умерена и функционална. Британският монарх, който днес е на 77 години, предпочита закуска с мюсли, органични продукти и семпли ястия, вместо тежки и калорични менюта.

Чарлз се възкачи на британския престол през 2022 г. на 73-годишна възраст, превръщайки се в най-възрастния монарх, поел короната, след смъртта на майка си кралица Елизабет II, която почина на 96 години. Дълголетието не е изключение в семейството му – баба му е живяла до 101 години, а баща му принц Филип – до 99, като и двамата изпълняват публичните си задължения почти до края на живота си.

Бившият му иконом Грант Харолд, работил за Чарлз в периода 2004–2011 г., разказва, че монархът винаги е закусвал, често е пропускал обяда и е вечерял късно – около 22:00 ч., основно заради натоварения си график. Регистрираният диетолог Роб Хобсън отбелязва, че подобен режим може да работи при някои хора, но изисква високо качество на храненията, тъй като хранителният прием се концентрира в по-малко хранения. Късното вечеряне, според него, не е оптимално за храносмилането и съня, особено ако е редовна практика.

Изследванията върху времето на хранене показват, че по-ранният прием на храна и дори периодичното гладуване често се свързват с по-добро метаболитно здраве, тъй като чувствителността към инсулин е по-висока сутрин. Въпреки това експертите подчертават, че качеството на храната, сънят и цялостният начин на живот остават ключови фактори.

През 2024 г. стана ясно, че по време на лечението си от онкологично заболяване кралят е започнал да включва в средата на деня половин авокадо, за да поддържа енергията си. Плодът е богат на мононенаситени мазнини, фибри, калий и витамини и често се определя като хранително плътен продукт.

Закуската на краля

Закуската в основната му резиденция Хайгроув е семпла, но богата на хранителни вещества – прясно изпечен хляб, зърнени храни, мюсли, яйца, аспержи и плодове, отглеждани в собствените му градини. Когато пътува, Чарлз носи със себе си т.нар. „кутия за закуска“ с предпочитани продукти. Вместо кафе той обикновено пие чай „Дарджилинг“ с мляко. Сред топлите ястия са класически яйца „Аржентьой“ с аспержи или печени яйца със сирене.

Диетолозите оценяват този тип закуска като подходяща, особено при положение че трябва да осигури енергия до късната вечеря. Редовната консумация на зеленчуци и минимално преработени сезонни продукти поставя краля над средното ниво на хранене във Великобритания.

Какво вечеря Чарлз 3?

Вечерята обикновено включва диворастящи гъби, ризото и органично месо, като агнешко или овнешко, от местни ферми. Бившият кралски готвач Дарън Макгрейди разказва, че Чарлз обича да събира манатарки и пачи крак в Балморал, които по-късно се използват в различни ястия. Въпреки че овнешкото е богато на протеини, желязо и витамин B12, експертите съветват умерена консумация заради по-високото съдържание на наситени мазнини.

След диагнозата рак през февруари 2024 г. кралят е намалил приема на червено месо. Още преди това той е споделял, че има поне два безмесни дни седмично, мотивиран от екологични съображения. В интервю за Би Би Си през 2021 г. Чарлз подчерта значението на по-ниската консумация на животински продукти за опазване на околната среда.

Монархът се храни предимно със сезонни продукти от собствените си земи и от години насърчава отглеждането на зеленчуци, особено сред децата. Той избягва морски дарове от страх от хранително натравяне, което би могло да попречи на служебните му задължения, макар че това означава по-нисък прием на йод и омега-3 мастни киселини – дефицит, който лесно може да бъде компенсиран.

По отношение на напитките Чарлз предпочита чай пред кафе и изпива средно по четири чаши дневно. Когато пие кафе, то е разтворимо и подсладено с мед. Чаят допринася за приема на антиоксиданти и хидратация. На официални събития кралят консумира и вино, като експертите подчертават, че умерената и социална употреба не е сравнима с ежедневния прием.

Според диетолога Роб Хобсън хранителният режим на крал Чарлз може да бъде оценен положително. Той го определя като традиционен, базиран на пълноценни храни, оформен повече от навици и ангажименти, отколкото от стриктни диетични правила, но като цяло балансиран и устойчив.