Далеч от холивудския блясък: Камерън Диас излезе на семейна разходка в Ню Йорк (СНИМКА)

Камерън Диас е била забелязана със сина си Кардинал и съпруга си Бенджи Мадън на разходка в Ню Йорк, пише Daily Mail.

53-годишната актриса е била облечена в спортни панталони и ботуши, зимно яке и сива шапка.

Снимка: Интернет

Миналата година беше обявено, че Камерън Диас и съпругът ѝ, китаристът Бенджи Мадън, вече се радват на второ дете - син на име Кардинал. Актрисата и музикантът бяха запазили новината в тайна и едва по-късно я споделиха в Instagram.

Камерън Диас и Бенджи Мадън са женени от 2015 г. През 2019 г. холивудската актриса става майка за първи път, раждайки дъщеря Радикс. След сватбата си звездата се оттегли от актьорската кариера. Миналия октомври, на срещата на върха на Fortune Women of Influence, тя обясни, че е напуснала кино индустрията, за да се съсредоточи върху семейството си и да стартира винарски бизнес.