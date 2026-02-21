Новини
Любопитно »
Порасналият син на Томи Шелби заема неговото място във филма "Остри козирки" (ТРЕЙЛЪР)

Порасналият син на Томи Шелби заема неговото място във филма "Остри козирки" (ТРЕЙЛЪР)

21 Февруари, 2026 09:48 1 315 5

  • томи шелби-
  • остри козирки-
  • peaky blinders-
  • бирмингам-
  • филм-
  • сериал-
  • трейлър

Сериалът "Peaky Blinders" се завръща, но под формата на един последен филм

Порасналият син на Томи Шелби заема неговото място във филма "Остри козирки" (ТРЕЙЛЪР) - 1
Кадри: Netflix
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Netflix представи официалния трейлър на филма „Peaky Blinders: The Immortal Man“ (Остри козирки: Безсмъртният мъж), с който вселената на култовия сериал продължава в пълнометражен филм. В главната роля отново е Килиън Мърфи като Томи Шелби – образът, превърнал се в един от най-разпознаваемите в съвременната телевизия.

От кадрите става ясно, че действието се развива по време на Втората световна война, когато Великобритания е в състояние на дълбоки сътресения. В центъра на конфликта е Дюк Шелби – незаконният син на Томи, изигран от Бари Киоган, който вече оглавява бандата „Пийки Блайндърс“. По думите на леля му и сестра на Томи - Ада Шелби, в ролята отново е Софи Ръндъл, „твоят цигански син управлява ‘Острите козирки’, сякаш отново е 1919 година“, което принуждава Томи да се върне към стария си, наситен с насилие начин на живот.

В сюжета се намесва и персонажът на Тим Рот – симпатизант на британските фашисти, който предлага на Дюк възможност за сътрудничество с Германия. В крайна сметка Томи Шелби трябва да защити града си и да напомни кой всъщност стои в основата на фамилната империя.

Освен Килиън Мърфи и Софи Ръндъл, към проекта се завръщат Стивън Греъм и Нед Денехи като съюзниците на семейство Шелби – Хейдън Стаг и Чарли Стронг. В актьорския състав се включват още Ребека Фъргюсън и Джей Ликурго.

Режисьор на филма е Том Харпър, работил по няколко епизода от оригиналния сериал. „Peaky Blinders“ дебютира по BBC през 2013 г., а по-късно Netflix придоби правата за излъчване в САЩ. Поредицата приключи през 2022 г. след шест сезона. Създател на историята е британският сценарист Стивън Найт.

Паралелно с филмовия проект, Netflix и BBC вече поръчаха и продължение в сериал, който ще се развива след събитията в „The Immortal Man“. Според официалното описание действието ще се развива в следвоенен Бирмингам, където възстановяването на града ще се превърне в арена на ожесточена борба за влияние и контрол, а семейство Шелби ще остане в центъра на конфликта.

„Peaky Blinders: The Immortal Man“ ще бъде достъпен в Netflix от 20 март.


Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хмм

    4 0 Отговор
    по време на ковида, като ни затвориха вкъщи изгледах всичите сезони на "Острите козирки", толкова ми хареса артистът, че после гледах "Опенхаймер" само заради него, а научих много интересни неща, особено ме порази една реплика - "Киото не, там беше меденият ми месец", ето как са решавали кой да живее и кой не.

    09:56 21.02.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 в кратце

    0 0 Отговор
    И нас какво ни друса това,че порастналият син на Томи Шелби го е наследил???

    13:23 21.02.2026

  • 5 лоза

    0 0 Отговор
    Остри бъзирки.

    13:24 21.02.2026