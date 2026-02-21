Порасналият син на Томи Шелби заема неговото място във филма "Остри козирки" (ТРЕЙЛЪР)

Netflix представи официалния трейлър на филма „Peaky Blinders: The Immortal Man“ (Остри козирки: Безсмъртният мъж), с който вселената на култовия сериал продължава в пълнометражен филм. В главната роля отново е Килиън Мърфи като Томи Шелби – образът, превърнал се в един от най-разпознаваемите в съвременната телевизия.

От кадрите става ясно, че действието се развива по време на Втората световна война, когато Великобритания е в състояние на дълбоки сътресения. В центъра на конфликта е Дюк Шелби – незаконният син на Томи, изигран от Бари Киоган, който вече оглавява бандата „Пийки Блайндърс“. По думите на леля му и сестра на Томи - Ада Шелби, в ролята отново е Софи Ръндъл, „твоят цигански син управлява ‘Острите козирки’, сякаш отново е 1919 година“, което принуждава Томи да се върне към стария си, наситен с насилие начин на живот.

В сюжета се намесва и персонажът на Тим Рот – симпатизант на британските фашисти, който предлага на Дюк възможност за сътрудничество с Германия. В крайна сметка Томи Шелби трябва да защити града си и да напомни кой всъщност стои в основата на фамилната империя.

Освен Килиън Мърфи и Софи Ръндъл, към проекта се завръщат Стивън Греъм и Нед Денехи като съюзниците на семейство Шелби – Хейдън Стаг и Чарли Стронг. В актьорския състав се включват още Ребека Фъргюсън и Джей Ликурго.

Режисьор на филма е Том Харпър, работил по няколко епизода от оригиналния сериал. „Peaky Blinders“ дебютира по BBC през 2013 г., а по-късно Netflix придоби правата за излъчване в САЩ. Поредицата приключи през 2022 г. след шест сезона. Създател на историята е британският сценарист Стивън Найт.

Паралелно с филмовия проект, Netflix и BBC вече поръчаха и продължение в сериал, който ще се развива след събитията в „The Immortal Man“. Според официалното описание действието ще се развива в следвоенен Бирмингам, където възстановяването на града ще се превърне в арена на ожесточена борба за влияние и контрол, а семейство Шелби ще остане в центъра на конфликта.

„Peaky Blinders: The Immortal Man“ ще бъде достъпен в Netflix от 20 март.