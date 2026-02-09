Новини
Любопитно »
Зуека се връща на екран с роля във филма за Стоичков

Зуека се връща на екран с роля във филма за Стоичков

9 Февруари, 2026 13:45 1 218 10

  • васил василв - зуека-
  • христо стоичков-
  • филм

Комикът вече взе участие като гост в журито, което ще реши кой точно да изиграе главната роля в лентата

Зуека се връща на екран с роля във филма за Стоичков - 1
Снимка: Интернет
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

„Πътувах 500 км с жена ми Ани, за да участвам в епизод, който ще е свързан с голямата ни звезда на родния футбол Христо Стоичков."

Това признава актьорът и вече художник Васил Василев-Зуека от Испания. Години след като емигрира от страната и се отказа от актьорската професия, Зуека е напът отново да се върне в нея. Със сигурност той ще влезе в биографичния филм за Христо Стоичков. Зуека вече взе участие като гост в журито, което ще реши кой точно да изиграе главната роля в лентата, пише hotarena.net.

"Не ми се иска да влизам в подробности, не е и нужно. Каквото стане, ще видят зрителите“, казва Зуека, без да дава категорични отговори каква ще е точно ролята му във филма за Стоичков. Кастингът се провеждаше в Барселона и стана ясно, че той е пътувал повече от 500 километра с жена си Ани, за да стане свидетел на шоуто.

"Екипът е прекрасен, хората снимат изключително добре и режисьорът Мартин Макариев е много талантлив", казва сегашният художник.

„Не ми липсва актьорството, предпочитам да си рисувам картините и да ги продавам. А тук в Испания е моят рай", казва Зуека.

Последният филм на голям екран, в който той се снима, бе „Ятаган" през 2020 година. Тогава влезе в комедийната роля в образа на Свилен Иванов. Година след това се снима и в късометражния филм на дъщеря си Девина Василева "Хлад" 2021 г. На малък екран той участва в сериала „Полицаите от края на града" през 2018 г., където влезе в ролята на инспектор Гого.

Познанството на Ицо и Васил датира още от 90-те години, когато Зуека беше част от култовото предаване „Ку-ку", а по-късно и "Хъшове". Христо Стоичков в пика на своята кариера често гостуваше в тези предавания и участваше в техни скечове, което постави началото на техните приятелски отношения.

През годините пътищата им се засичаха многократно - Камата е гостувал в почти всички проекти, в които Зуека е бил водещ - от „Господари на ефира" до „Като две капки вода", където Стоичков винаги е демонстрирал отлично чувство за хумор и близост с актьора.

Зуека често е споделял в интервюта, че за него Христо Стоичков е не само световна легенда, но и човек с огромно сърце, който не е забравил откъде е тръгнал. И не случайно през ноември 2025 г. двамата индиректно си партнираха в благотворително наддаване, където бяха изложени фланелка на Стоичков и картина на Зуека.


Поставете оценка:
Оценка 2.2 от 13 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мнение

    29 2 Отговор
    Естествено, те отвратителните и продажниците се подкрепят!

    13:52 09.02.2026

  • 2 Зависим

    18 1 Отговор
    Да си дадат хонорарите на ротативките , може да има бонус

    13:56 09.02.2026

  • 3 Софийски селянин,

    33 1 Отговор
    Този продажен сливенски арменец избяга в Испанията но като усети келепира пак се мъкне тук!
    Ами с едно цапане рисуване не става,защо не се хване на истинска работа...

    Най краткият виц;евреин и арменец миньори...

    13:57 09.02.2026

  • 4 тарантино

    18 0 Отговор
    кога го погребаха кога автобиографичен филм правят за него..... българи сър....

    13:59 09.02.2026

  • 5 не ни губете времето

    19 0 Отговор
    с глупости

    тез ще си вземат париците
    ама чорбаджиите на филма май рекламите от кауфланд ще ги спасят от фалит

    14:20 09.02.2026

  • 6 ЕлПалячо

    12 0 Отговор
    халтураджия, бегай далеч бе ..............

    14:38 09.02.2026

  • 7 пресолена

    11 0 Отговор
    какво прави тук тоя българомразец?

    15:03 09.02.2026

  • 8 Перничанин

    11 0 Отговор
    Защо лансирате новини с хора отказали се от България, тоз, един Казиец и много други дето хем не искат общо с родината, хем продължават да се мъкнат тук и стенят.

    15:04 09.02.2026

  • 9 грозен и огладнял

    5 0 Отговор
    с рисуване явно не се наял

    16:36 09.02.2026

  • 10 МАЙТАПИ

    2 0 Отговор
    Изглежда му отъня заДниКА и хайде пак на БГ хранилката

    17:36 09.02.2026