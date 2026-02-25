Вземете 50% отстъпка за хостинг от

"Ергенът" Марин Станев посочи Алеко Константинов за автор на "Дон Кихот"

25 Февруари, 2026 09:42 1 539 33

Тримата ергени трябваше да отговарят на въпроси от различни области

"Ергенът" Марин Станев посочи Алеко Константинов за автор на "Дон Кихот" - 1
Кадър: bTV
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Забавен, но и показателен гаф беляза втория дуел в "Ергенът", който този път бе истински сблъсък на знания. Тримата ергени - Марин Станев, Стоян Димов и Кристиян Генчев - трябваше да отговарят на въпроси от различни области, като залогът бе повече от сериозен - изборът на срещи и нивото на лукс, в което ще живеят, пише bgdnes.bg.

В крайна сметка Крис спечели дуела, а второто място трябваше да бъде решено между Марин и Стоян. Именно тогава дойде и въпросът, който се оказа решаващ: "Кой е авторът на "Дон Кихот"?".

Без колебание Марин даде грешен отговор, заявявайки, че това е Алеко Константинов. Стоян обаче посочи правилния автор - Мигел де Сервантес - и си осигури второто място, докато Марин остана последен. Гафът предизвика усмивки и лек смях, включително и от самия Марин, който прие ситуацията с чувство за хумор.

След резултатите от дуела Крис получи правото да живее в най-луксозните условия - в скъпа вила с басейн. Той даде златните ключове на Татяна и Елеонора, а сребърните – на Гориция и Мария. Впоследствие Крис покани Елеонора на специална среща, като директно я попита с хумор: „Ще ми откажеш ли?!".

Стоян, който завърши втори, получи възможност за среща от средна класа. Той избра Илияна, с която ще се насладят на пикник и вечеря в ресторант.

Марин, останал на последното място, трябваше да се задоволи с най-скромния вариант - среща на плажа. Той избра Румяна, като дори намери начин да се пошегува със собствения си гаф, превръщайки ситуацията в повод за усмивки.

"Ще ми почетеш ли "Дон Кихот" на плажа?", попита той Румяна.

Въпреки грешката, Марин показа, че умее да приема подобни моменти с чувство за хумор, а зрителите със сигурност ще запомнят този неочакван литературен гаф.


  • 1 факт

    46 0 Отговор
    Този има мозък колкото да пази равновесие , и лошото е ,че има много като него !!

    09:45 25.02.2026

  • 2 Жълтопаветен

    47 1 Отговор
    Свободата Санчооо… е дар от Боговете. Банани и чалга на килограм водят до подобни резултати

    09:46 25.02.2026

  • 3 Умен и красив

    48 2 Отговор
    Веднага да влиза в правителството! Толкова умен и красив не е за изпускане!

    09:46 25.02.2026

  • 4 Веднага

    37 0 Отговор
    Го назначете за министър председател

    09:46 25.02.2026

  • 5 Само Панса

    33 0 Отговор
    Смятай, лекар станал.А не знае.

    09:47 25.02.2026

  • 6 Последния Софиянец

    36 2 Отговор
    Жертва на образователната система.

    09:47 25.02.2026

  • 7 Новичок

    10 1 Отговор
    Б-О-Й-К-О-Т.

    09:47 25.02.2026

  • 8 Нормално

    10 1 Отговор
    Ганю е Дон

    09:47 25.02.2026

  • 9 Ивелин Михайлов

    17 2 Отговор
    "Джензи ще оправи България" 💩💀

    09:53 25.02.2026

  • 10 НАБЛЮДАТЕЛ

    14 0 Отговор
    НЕ Е САМО ТОЙ...другите учатници / ки, са под прикритие

    09:57 25.02.2026

  • 11 Сталин

    19 1 Отговор
    "Има ли идея по радикална в историята на човешката раса от това да предадете децата си на напълно непознати ,за които не знаете нищо,и тези непознати да работят върху ума на детето ви,далеч от погледа ви,за период от дванайсет години.?"

    Джон Тайлър Гатто

    09:59 25.02.2026

  • 12 Никаква полза

    22 1 Отговор
    от тая пУУУУмия! Кухари и кухи лейки участват, кухари го гледат! Лошото е, че такива процентно стават все повече! Явно това е целта!
    Давайте им на тия по една кирка и лопата за мъжете или по една метла и кофа за момите...та белким има малко полза от тях за обществото!

    09:59 25.02.2026

  • 13 Сталин

    15 1 Отговор
    "Само глупак би оставил враговете да възпитават децата му."

    Малколм Х

    10:00 25.02.2026

  • 14 Сталин

    27 1 Отговор
    Ние живеем в общество, където хомосексуални ни говорят за морал, транссексуални ни говорят човешката биология,убийци на деца ни говорят за правата на човека,спекуланти и мошеници ни обясняват икономиката,и сатанисти ни говорят за религия.

    10:00 25.02.2026

  • 15 Сталин

    22 0 Отговор
    Ние живеем във свят който е направен от фалшиви хора, фалшива храна, фалшива медицина, фалшиви новини,фалшива история,фалшива пандемия,фалшива духовност и се чудим защо хората мразят истината.

    Коментиран от #30

    10:01 25.02.2026

  • 16 Пловдив

    18 0 Отговор
    Тия бълвoчи по телевизията трябва да бъдат забранени.

    10:02 25.02.2026

  • 17 Пич

    20 0 Отговор
    От жените нищо не става, от мъжете нищо не става - ето това постигна възпитанието в либерастия!!! Некадърници и неможачи, обаче с претенции и мисъл, че нещо им се полага на готово!!! Затова и двата пола могат да работят само орви!!! И с орвенски номера!!!

    10:03 25.02.2026

  • 18 Сталин

    16 1 Отговор
    Точно такива дебили им трябва на демокрацията за да процъфтява

    10:06 25.02.2026

  • 19 Негледаема помия

    19 0 Отговор
    Опитах се да гледам малко, но това шоу е негледаемо-пошлост, порнография, безсмислено, безинтересни. Някакви кифли и кифльоци позират за снимки и водят безсмислени разговори.

    10:07 25.02.2026

  • 20 БРАВО

    11 0 Отговор
    Поколението Z ! Без интернет са тела за разплод !

    10:31 25.02.2026

  • 21 Момата

    10 0 Отговор
    Тримата глупаци.

    10:32 25.02.2026

  • 22 военен неможач

    7 1 Отговор
    Шдиоти в идиотска телевизия

    10:32 25.02.2026

  • 23 Е има светлина в тунела

    5 3 Отговор
    Особено пък след като не е посочил за автор Бойко Борисов!

    10:37 25.02.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Миличка ми

    10 0 Отговор
    Журналистке, гафът не е литературен - гафът е фундаментален и фатален - той показва състоянието, до което са доведени съвременните млади хора - симпатични, весели идиоти. И не защото не им се учи, а защото учейки остават такива, защото системата ги иска такива!

    10:46 25.02.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Боже...Боже...!

    5 1 Отговор
    Как да нямаме носталгия към старата (Бай-Тошовата...) образователна система...?!
    Че тогава и за най-слабите ученици,това би бил фасулски въпрос...!

    Коментиран от #28

    11:12 25.02.2026

  • 28 ПРАВ СИ...!

    3 1 Отговор

    До коментар #27 от "Боже...Боже...!":

    При това,знанията се придобиваха само в училище,като нямаше така-наречените...,,Частни уроци"...!

    11:14 25.02.2026

  • 29 Той

    2 0 Отговор
    До сега само родата му знаеше за капацитета му, вече и тези които гледат ТВ и четат новини.

    Коментиран от #31

    11:20 25.02.2026

  • 30 Прав сте

    0 1 Отговор

    До коментар #15 от "Сталин":

    и точно за това обичам и защитавам Истината .

    11:22 25.02.2026

  • 31 Стара максима!

    2 0 Отговор

    До коментар #29 от "Той":

    До сега имах съмнения за нивото на интелекта му...!
    Но щом си отвори устата и веднага всичките ми съмнения отпаднаха...!

    11:29 25.02.2026

  • 32 Аз пък да ви кажа...!

    2 0 Отговор
    Тоя Маринчо,много ми мяза на един друг герой на Сервантес...-
    Санчо Панса...🤣😂🤣!

    11:34 25.02.2026

  • 33 Хасковски каунь

    0 0 Отговор
    Жената гледа тия глупости и ми каза , че това е хрумване на сценариста, ергенинът е взел бонус някой друг лев

    11:47 25.02.2026