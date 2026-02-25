"Ергенът" Марин Станев посочи Алеко Константинов за автор на "Дон Кихот"

Забавен, но и показателен гаф беляза втория дуел в "Ергенът", който този път бе истински сблъсък на знания. Тримата ергени - Марин Станев, Стоян Димов и Кристиян Генчев - трябваше да отговарят на въпроси от различни области, като залогът бе повече от сериозен - изборът на срещи и нивото на лукс, в което ще живеят, пише bgdnes.bg.
В крайна сметка Крис спечели дуела, а второто място трябваше да бъде решено между Марин и Стоян. Именно тогава дойде и въпросът, който се оказа решаващ: "Кой е авторът на "Дон Кихот"?".
Без колебание Марин даде грешен отговор, заявявайки, че това е Алеко Константинов. Стоян обаче посочи правилния автор - Мигел де Сервантес - и си осигури второто място, докато Марин остана последен. Гафът предизвика усмивки и лек смях, включително и от самия Марин, който прие ситуацията с чувство за хумор.
След резултатите от дуела Крис получи правото да живее в най-луксозните условия - в скъпа вила с басейн. Той даде златните ключове на Татяна и Елеонора, а сребърните – на Гориция и Мария. Впоследствие Крис покани Елеонора на специална среща, като директно я попита с хумор: „Ще ми откажеш ли?!".
Стоян, който завърши втори, получи възможност за среща от средна класа. Той избра Илияна, с която ще се насладят на пикник и вечеря в ресторант.
Марин, останал на последното място, трябваше да се задоволи с най-скромния вариант - среща на плажа. Той избра Румяна, като дори намери начин да се пошегува със собствения си гаф, превръщайки ситуацията в повод за усмивки.
"Ще ми почетеш ли "Дон Кихот" на плажа?", попита той Румяна.
Въпреки грешката, Марин показа, че умее да приема подобни моменти с чувство за хумор, а зрителите със сигурност ще запомнят този неочакван литературен гаф.
