Новини
Любопитно »
bTV представи четиримата съдии в новото кулинарно шоу „Моята кухня е номер едно“

bTV представи четиримата съдии в новото кулинарно шоу „Моята кухня е номер едно“

16 Февруари, 2026 14:31 489 2

  • моята кухня е номер едно-
  • кулинарно шоу-
  • бтв-
  • голяма награда

Голямата награда в новата кулинарна надпревара ще бъде 75 000 евро

bTV представи четиримата съдии в новото кулинарно шоу „Моята кухня е номер едно“ - 1
Снимка: bTV
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Дългоочакваният дебют на кулинарното шоу „Моята кухня е номер едно“ предстои скоро в ефира на bTV. За първи път у нас през предстоящия ТВ сезон епизодите ще са достъпни ден по-рано за абонатите на видеоплатформата VOYO, което слага началото на изцяло нов модел на предлагане на ексклузивно видео съдържание на българския пазар.

„Моята кухня е номер едно“ е световен феномен, в който кулинарни двойки влизат в ожесточено съревнование помежду си, в което ще трябва да демонстрират талант, познания, страст и отношение към храната. Освен умения в готвенето, участниците ще трябва да се справят с още едно сериозно предизвикателство - работата в екип. Това ще се случва под зоркото око и вещото ръководство на четирима топ готвачи, които ще имат решаващата дума в състезанието между отборите. Финалният залог е голямата награда от 75 000 евро.

Шеф Павел Павлов и шеф Любен Койчев се присъединяват към вече обявените съдии в предаването - шеф Владимир Тодоров и шеф Любомир Тодоров. Заедно те ще решат кой да спечели голямата награда и престижната титла „Моята кухня е номер едно“.

Четиримата съдии са сред най-популярните имена в българската съвременна кулинария. Владимир Тодоров е собственик на няколко култови заведения в столицата, а Любомир Тодоров е главен готвач в петзвездни локации у нас. Павел Павлов е собственик на световно признат български бранд за занаятчийски шоколад, а Любен Койчев е главен готвач и преподавател в една от най-престижните кулинарни академии в Европа. Четиримата представители на съдийския колектив в шоуто са с богат международен опит в ресторанти, отличени с една и повече звезди „Мишлен”, както и множество награди.

Сред претендентите за голямата награда има както популярни личности, така и обикновени хора, с различни взаимоотношения помежду си - майка и дъщеря, съпрузи, приятели, бизнес и романтични партньори. Някои от участниците са готвачи с опит, а други - запалени любители с коренно различни професии. В дебютния сезон на „Моята кухня е номер едно“ около печката ще се вихрят ресторантьори, протезист, погребален агент, банкери, брокер на недвижими имоти, банкови служители, зъботехнически лаборанти, IT специалист и други хора с разнообразни интереси, но една напълно обща черта - специалното отношение към храната.

Притиснати от времето, участниците ще имат задачата да организират, сготвят и поднесат на своите гости съвършената вечеря - тристепенно меню за 10 души, което ще бъде оценявано от съдиите и останалите участници. От пазаруването, през приготвянето на заготовките, до аранжирането на масата - кулинарните двойки ще трябва да покажат отношението си към всеки детайл, защото основната философия в „Моята кухня е номер едно“ гласи, че добрият готвач трябва да умее да създава атмосфера, а добрата храна - да разказва истории.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Нова тв

    0 0 Отговор
    Това предаване ЩЕ е по тъпо и от Красимир ЕРГЕНЪТ.. 🙈😂

    14:55 16.02.2026