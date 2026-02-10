Голям гаф на Азис и Цвети Янева (ВИДЕО)

Голям провал за Азис и Цветелина Янева. Кралят на попфолка и красавицата направиха опит за кавър на топ парче, но феновете грам не ги харесаха, пише marica.bg.

"Тази е от онези песни, на които не трябва да посягаш!", пишат още възмутени чалга меломани. "Бих преглътнал да се прави кавър на всяка друга песен, но тази специално ми е цялото детство (както и "Дискотека Бум") и не съм съгласен, че трябваше да се пипа! Песента е цяла легенда! Сори, ама...", пишат в YouTube под кавъра на Азис и Цветелина Янева, който е на емблематичната румънска песен "Mare Suparare".

През далечната 2012 г. хитмейкърът Кости и Алина превърнаха "Necazuri și suparari" във вечен хит. 14 години по-късно Азис и Янева направиха кавъра "Havte", чиято премиера беше вчера.

Българската версия обаче предизвика масово негодувание от страна на феновете и на двамата изпълнители, видя HotNews. "Малко ме хваща срам, че най-големите български изпълнители правят кавър след кавър. Толкова ли не можете да измислите нови песни?", въпрос, който едва ли ще получи отговор от виновниците в случая.

„Mare supărare“ не е песен с един-единствен автор. Тя е традиционна румънска народна песен (фолклор), най-често в стил doina / horă, т.е. оригиналът е народен и се предава устно от поколения. Най-емблематичното ѝ изпълнение е на Мария Тънасе (Maria Tănase) – легенда на румънската народна музика. Нейните записи от 30–40-те години на ХХ век са причината песента да стане популярна и извън Румъния.

Много хора дори я смятат погрешно за „нейна песен“, но тя по-скоро я канонизира, не я създава. Да, има доста версии и интерпретации, включително и тази на Кости и Алина, чийто проект става тотален хит в цял свят. Включително и в България, като е едно от най-въртяните парчета в чалга заведенията.