Голям гаф на Азис и Цвети Янева (ВИДЕО)

Голям провал за Азис и Цветелина Янева. Кралят на попфолка и красавицата направиха опит за кавър на топ парче, но феновете грам не ги харесаха, пише marica.bg.
"Тази е от онези песни, на които не трябва да посягаш!", пишат още възмутени чалга меломани. "Бих преглътнал да се прави кавър на всяка друга песен, но тази специално ми е цялото детство (както и "Дискотека Бум") и не съм съгласен, че трябваше да се пипа! Песента е цяла легенда! Сори, ама...", пишат в YouTube под кавъра на Азис и Цветелина Янева, който е на емблематичната румънска песен "Mare Suparare".
През далечната 2012 г. хитмейкърът Кости и Алина превърнаха "Necazuri și suparari" във вечен хит. 14 години по-късно Азис и Янева направиха кавъра "Havte", чиято премиера беше вчера.
Българската версия обаче предизвика масово негодувание от страна на феновете и на двамата изпълнители, видя HotNews. "Малко ме хваща срам, че най-големите български изпълнители правят кавър след кавър. Толкова ли не можете да измислите нови песни?", въпрос, който едва ли ще получи отговор от виновниците в случая.
„Mare supărare“ не е песен с един-единствен автор. Тя е традиционна румънска народна песен (фолклор), най-често в стил doina / horă, т.е. оригиналът е народен и се предава устно от поколения. Най-емблематичното ѝ изпълнение е на Мария Тънасе (Maria Tănase) – легенда на румънската народна музика. Нейните записи от 30–40-те години на ХХ век са причината песента да стане популярна и извън Румъния.
Много хора дори я смятат погрешно за „нейна песен“, но тя по-скоро я канонизира, не я създава. Да, има доста версии и интерпретации, включително и тази на Кости и Алина, чийто проект става тотален хит в цял свят. Включително и в България, като е едно от най-въртяните парчета в чалга заведенията.
1 хмм
07:19 10.02.2026
2 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣
07:20 10.02.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Венелина хавтето
07:27 10.02.2026
5 Златен мъж
07:31 10.02.2026
6 ГЕРБ ДПС ново начало
Коментиран от #17
07:33 10.02.2026
7 ТУЗИ СА ХОРА НА ИЗКУСТВОТО
07:36 10.02.2026
8 Венелина хавтето
07:38 10.02.2026
9 Зайо Байо
Сега казват , че се били разделили. Затова ли е изпълзяла от леговището си ? Явно е била добре подплатена за добрата служба към правилния човек.
08:15 10.02.2026
10 хер ФЛИК
08:17 10.02.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Юмжагийн Цеденбал
08:23 10.02.2026
13 Васил
08:55 10.02.2026
14 Гаф е целият
Коментиран от #16
10:45 10.02.2026
15 ха ха
11:12 10.02.2026
16 ......па
До коментар #14 от "Гаф е целият":Този агресивен маркетинг води единствено до подигравки за Азис.Мина му времето просто,само той не е разбрал.
11:14 10.02.2026
17 Турнету на прасету
До коментар #6 от "ГЕРБ ДПС ново начало":Азис и Цвети Янева хавте пеле на Пеевски!
14:17 10.02.2026
18 Венелино
15:22 10.02.2026