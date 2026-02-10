Новини
Голям гаф на Азис и Цвети Янева (ВИДЕО)

10 Февруари, 2026 07:13

Направиха опит за кавър на топ парче

Голям гаф на Азис и Цвети Янева (ВИДЕО) - 1
Кадър: Youtube
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Голям провал за Азис и Цветелина Янева. Кралят на попфолка и красавицата направиха опит за кавър на топ парче, но феновете грам не ги харесаха, пише marica.bg.

"Тази е от онези песни, на които не трябва да посягаш!", пишат още възмутени чалга меломани. "Бих преглътнал да се прави кавър на всяка друга песен, но тази специално ми е цялото детство (както и "Дискотека Бум") и не съм съгласен, че трябваше да се пипа! Песента е цяла легенда! Сори, ама...", пишат в YouTube под кавъра на Азис и Цветелина Янева, който е на емблематичната румънска песен "Mare Suparare".

През далечната 2012 г. хитмейкърът Кости и Алина превърнаха "Necazuri și suparari" във вечен хит. 14 години по-късно Азис и Янева направиха кавъра "Havte", чиято премиера беше вчера.

Българската версия обаче предизвика масово негодувание от страна на феновете и на двамата изпълнители, видя HotNews. "Малко ме хваща срам, че най-големите български изпълнители правят кавър след кавър. Толкова ли не можете да измислите нови песни?", въпрос, който едва ли ще получи отговор от виновниците в случая.

„Mare supărare“ не е песен с един-единствен автор. Тя е традиционна румънска народна песен (фолклор), най-често в стил doina / horă, т.е. оригиналът е народен и се предава устно от поколения. Най-емблематичното ѝ изпълнение е на Мария Тънасе (Maria Tănase) – легенда на румънската народна музика. Нейните записи от 30–40-те години на ХХ век са причината песента да стане популярна и извън Румъния.

Много хора дори я смятат погрешно за „нейна песен“, но тя по-скоро я канонизира, не я създава. Да, има доста версии и интерпретации, включително и тази на Кости и Алина, чийто проект става тотален хит в цял свят. Включително и в България, като е едно от най-въртяните парчета в чалга заведенията.


  • 1 хмм

    21 1 Отговор
    Тея отрепки кой ги интересува?

    07:19 10.02.2026

  • 2 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    16 2 Отговор
    Извратен свят!

    07:20 10.02.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Венелина хавтето

    10 0 Отговор
    Хавте

    07:27 10.02.2026

  • 5 Златен мъж

    1 12 Отговор
    Добра е песента , перфектна е за маса с салати мезета и ракия

    07:31 10.02.2026

  • 6 ГЕРБ ДПС ново начало

    1 12 Отговор
    На следващите избори задължително гласувайте за ГЕРБ и ДПС ново начало

    Коментиран от #17

    07:33 10.02.2026

  • 7 ТУЗИ СА ХОРА НА ИЗКУСТВОТО

    0 11 Отговор
    Не ги хулете. Просто иксат кинти.

    07:36 10.02.2026

  • 8 Венелина хавтето

    3 5 Отговор
    Най добрите мъже са в факултета 🤣🤭

    07:38 10.02.2026

  • 9 Зайо Байо

    10 0 Отговор
    Тази мома не беше ли метреса-любовница на Делян ШИШИ ? Дори му беше родила дете.
    Сега казват , че се били разделили. Затова ли е изпълзяла от леговището си ? Явно е била добре подплатена за добрата служба към правилния човек.

    08:15 10.02.2026

  • 10 хер ФЛИК

    6 1 Отговор
    Защо великия Шиши е захвърлил таквази женица. Изглежда сгодна. Явно е намерил по-нов модел ли ?

    08:17 10.02.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Юмжагийн Цеденбал

    5 1 Отговор
    На певци ли се правят или са наистина такива ?

    08:23 10.02.2026

  • 13 Васил

    7 0 Отговор
    Даже не можах да издържа и 30 секунди да слушам виенето ужас!

    08:55 10.02.2026

  • 14 Гаф е целият

    4 0 Отговор
    агресивен маркетинг около проекта "Азис".

    Коментиран от #16

    10:45 10.02.2026

  • 15 ха ха

    4 0 Отговор
    С какви чалгарски глупотии занимавате нормалните хора,пък кральо на циганската музика, пък някаква пластмасова краставица бивша Шишовица, пък чалга,,меломани,,и още и още несъществени неща.Заливам се от смях на простия ви чалгарски манталитет.

    11:12 10.02.2026

  • 16 ......па

    3 1 Отговор

    До коментар #14 от "Гаф е целият":

    Този агресивен маркетинг води единствено до подигравки за Азис.Мина му времето просто,само той не е разбрал.

    11:14 10.02.2026

  • 17 Турнету на прасету

    2 0 Отговор

    До коментар #6 от "ГЕРБ ДПС ново начало":

    Азис и Цвети Янева хавте пеле на Пеевски!

    14:17 10.02.2026

  • 18 Венелино

    0 0 Отговор
    виж дали няма свободно работно място в някоя кебапчийница, стига с тая мъка. Моля те!

    15:22 10.02.2026