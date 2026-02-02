Шер даде награда "Грами" на покойник, напусна сцената преди да обяви номинираните (СНИМКИ+ВИДЕО)

Легендарната Шер беше удостоена с награда за цялостен принос на церемонията на Грами през 2026 г., но появата ѝ на сцената в Лос Анджелис предизвика фурор със серия от гафове.

Иконата, която беше изненадващ гост в зала Crypto.com Arena, беше посрещната с аплодисменти на крака, когато водещият Тревър Ноа ѝ връчи отличието. След благодарствената си реч Шер направи опит да напусне сцената, но Ноа и публиката я призоваха да се върне, за да обяви победителя в категорията „Запис на годината“.

След кратко колебание певицата се върна и прочете номинациите, като сподели, че ѝ е било казано, че името на победителя ще бъде изписано на аутокю. При отварянето на плика тя прочете „Luther“ и първоначално спомена името на покойния Лутър Вандрос, което създаде моментно объркване в залата. Малко след това Шер коригира грешката си и обяви действителните носители на наградата – Кендрик Ламар и SZA за песента „Luther“.

Заглавието на отличената композиция е препратка към Вандрос и използва семпъл от неговия и на Шерил Лин хит от 1982 г. „If This World Were Mine“. Продуцентът Sounwave започна речта си с почит към покойния музикант, а Ламар подчерта значението на оригиналното произведение и разрешението да бъде използвано в новата версия, наричайки момента „привилегия“.

Преди инцидента с обявяването на наградата Шер изнесе обширна реч, в която направи равносметка на дългата си кариера – от ранния успех в телевизията и музиката, през трудните години в началото на 80-те, до завръщането си с хита „Believe“, който я превърна в първия артист, използвал Auto-Tune като художествен ефект. Тя призова младите музиканти да не се отказват от мечтите си независимо от трудностите.