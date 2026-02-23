Венета Райкова остави гаджето заради астрологията

Венета Райкова е останала без гадже, сподели самата тя миналия вторник. В социалните мрежи бившата водеща на "Преди обед" по Би Ти Ви обясни, че влизаме в Коридор на затъмненията с водолейска енергия на свободата. Това бил моментът, в който тя е решила да е без гадже. Сега чакала да види как ще излезе от въпросния коридор, което пък ще стане в началото на март.

Известно е, че Венета Райкова има доста познания по астрология, магии и свръхестествени явления. Затова за никого не е изненадващо, когато в социалните мрежи тя дава обяснения за актуалната астрологична ситуация или за специални дни, в които се пишат желания, за да се манифестират пред вселената.

Признанието ѝ, че е решила да остане без гадже точно в момента, в който влизаме в Коридор на затъмненията – каквото и да означава това – обаче е странно. Венета не даде обяснения как е поднесла това свое решение на изоставения вече бивш любим, за когото разказваше в началото на есента в "Преди обед".

Тази раздяла е странна, защото Райкова много се хвалеше с мъжа до себе си. Когато стана водеща през септември, тя каза, че през първата си седмица в предаването е поканила гости, които са успешни и в кариерата, и във връзките си, защото искала да си запази връзката, докато кариерата ѝ процъфтява. Тогава блондинката призна, че мъжът до нея не бил доволен, че тръгва на работа, заради която няма да има възможност да му обръща достатъчно внимание и ѝ поставил ултиматум - него или работата.

После тя слезе от екран, обяснявайки, че страда от отит. От социалните мрежи разбрахме, че любимият ѝ се е прибрал в България от чужбина специално за да се грижи за болната звезда. Говореше се, че двамата смятат съвсем скоро да се оженят и дори заминаха за Дубай, където останаха десетина дни, пише HotArena.

Какво е станало, за да се развалят тези планове? Това не е известно, но Райкова не дава вид на жена с разбито сърце. Тя очаква да ѝ се случват само хубави неща в Коридора на свободата. Ето точно какво написа в мрежата: "Влизаме в Коридорът на затъмненията – 17.02.2026 – с водолейска енергия на свободата! От този момент съм без гадже, така реших! Време за нов живот! Не пия, но една глътка за свободата ми – наздраве за новото начало! В Коридорът влизам сама, да видим как ще изляза от него, когато се затваря на 03.03."