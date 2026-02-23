Новини
Венета Райкова остави гаджето заради астрологията

23 Февруари, 2026 15:59

Водещата съобщи, че е без гадже заради "Коридор на затъмненията"

Венета Райкова остави гаджето заради астрологията - 1
Кадър: bTV
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Венета Райкова е останала без гадже, сподели самата тя миналия вторник. В социалните мрежи бившата водеща на "Преди обед" по Би Ти Ви обясни, че влизаме в Коридор на затъмненията с водолейска енергия на свободата. Това бил моментът, в който тя е решила да е без гадже. Сега чакала да види как ще излезе от въпросния коридор, което пък ще стане в началото на март.

Известно е, че Венета Райкова има доста познания по астрология, магии и свръхестествени явления. Затова за никого не е изненадващо, когато в социалните мрежи тя дава обяснения за актуалната астрологична ситуация или за специални дни, в които се пишат желания, за да се манифестират пред вселената.

Признанието ѝ, че е решила да остане без гадже точно в момента, в който влизаме в Коридор на затъмненията – каквото и да означава това – обаче е странно. Венета не даде обяснения как е поднесла това свое решение на изоставения вече бивш любим, за когото разказваше в началото на есента в "Преди обед".

Тази раздяла е странна, защото Райкова много се хвалеше с мъжа до себе си. Когато стана водеща през септември, тя каза, че през първата си седмица в предаването е поканила гости, които са успешни и в кариерата, и във връзките си, защото искала да си запази връзката, докато кариерата ѝ процъфтява. Тогава блондинката призна, че мъжът до нея не бил доволен, че тръгва на работа, заради която няма да има възможност да му обръща достатъчно внимание и ѝ поставил ултиматум - него или работата.

После тя слезе от екран, обяснявайки, че страда от отит. От социалните мрежи разбрахме, че любимият ѝ се е прибрал в България от чужбина специално за да се грижи за болната звезда. Говореше се, че двамата смятат съвсем скоро да се оженят и дори заминаха за Дубай, където останаха десетина дни, пише HotArena.

Какво е станало, за да се развалят тези планове? Това не е известно, но Райкова не дава вид на жена с разбито сърце. Тя очаква да ѝ се случват само хубави неща в Коридора на свободата. Ето точно какво написа в мрежата: "Влизаме в Коридорът на затъмненията – 17.02.2026 – с водолейска енергия на свободата! От този момент съм без гадже, така реших! Време за нов живот! Не пия, но една глътка за свободата ми – наздраве за новото начало! В Коридорът влизам сама, да видим как ще изляза от него, когато се затваря на 03.03."


Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 9 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 любопитен кръшкач

    7 0 Отговор
    И какво да направим по този въпрос?! Ако си иска приятел,ще си намери.

    Коментиран от #9

    16:01 23.02.2026

  • 2 Честно ли

    11 0 Отговор
    Все ми е тая!

    16:01 23.02.2026

  • 3 Ще хваща дирята

    15 1 Отговор
    И тая кукувица ще хваща дирята на сектата към Петрохан.

    16:02 23.02.2026

  • 4 Нелепо е

    21 3 Отговор
    на тези години да се говори за гадже. Нелепа е цялата статия, както и главната героиня в нея.

    16:09 23.02.2026

  • 5 Идън

    17 0 Отговор
    За гаджето е настъпил коридорът на просветлението и се е спасило от Венеткините измишльотини...

    16:12 23.02.2026

  • 6 оф мале

    16 0 Отговор
    има ли още луди да се хващат с тая психично болна?

    16:13 23.02.2026

  • 7 мучо

    10 0 Отговор
    местя

    16:14 23.02.2026

  • 8 че е без гадже заради

    11 1 Отговор
    очаквания за по дебел пакет

    16:17 23.02.2026

  • 9 И какво да направим по този въпрос?

    6 0 Отговор

    До коментар #1 от "любопитен кръшкач":

    амче мичето да и се пусне
    щом се интересува

    16:18 23.02.2026

  • 10 Минаха години

    13 0 Отговор
    Просто Вертолета е на 60 г. Какво гадже? Сега ще си говори с хороскопа и ще си снима кафето.

    16:21 23.02.2026

  • 11 Бовшото и гадже

    7 0 Отговор
    Не е вярно аз я зарязах, защото кородора и е сух и широк за повече от трима....

    16:27 23.02.2026

  • 12 име

    4 0 Отговор
    На Венета работата само с астрология не става. Ако звездите ти кажат, че ще станеш богат, а си седиш но дивана, няма да станеш богат. То по нейната логика излиза че ние трябва да сме безволеви съкества щото квото казват звездите, това ще става. Тогава за какво да се напъваме?

    16:29 23.02.2026

  • 13 Счетоводител

    5 0 Отговор
    Г-жата е на почти 52 и тук се сещам за онова на Любен Дилов за късната любов - перифразирам - било като на плаж през зимата, романтично, пусто и ме ти се съблича много много

    16:32 23.02.2026

  • 14 Сандо

    4 3 Отговор
    Явно има предложение от друг мъж да разкара този, за да се съберат. Тя намеква, че влиза в коридора сама и че може да излезе от него с нова звезда. Жените са така, с един мъж дълго време не могат да изкарат. Те по природа са неверни същества и връзка само с един и същ партньор ги изнервя.

    16:33 23.02.2026

  • 15 ха, ха

    7 0 Отговор
    Не знам колко е известна с ,,познанията ,,си по астрология но е всеизвестна с това,че обича да си прави сЛободни съчинения и да ги поднася като,,факти,,

    16:38 23.02.2026

  • 16 Коридор на затъмненията

    2 0 Отговор
    Само в килера да не влезе по погрешка и на ретроградния Меркурий на последните пет букви.

    16:52 23.02.2026

  • 17 таа кат и го

    1 0 Отговор
    втъкват и съска като змия

    16:56 23.02.2026

  • 18 Боко праните гащи

    0 0 Отговор
    Метам кремвирш в коридора е таая

    17:45 23.02.2026