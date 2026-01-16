Зумърите лансираха нова жаргонна обида - choppelganger

Поколението Z е измислило нова фраза – обидно е, ако ви наричат ​​такъв.

За всяко поколение е нещо като обред на преход да измисля озадачаващи жаргонни термини, за да обърква и озадачава по-възрастните. Милениалите ползваха термини като „YOLO“, „bae“ и вбесяващото „adulting“ по време на своя разцвет, но поколенческата факла бе предадена напред и сега е време Поколението Z, всеки, роден между 1997 и 2012 г., да остави всички объркани.

Досега в лексикона влизаха фрази като „rizz“, „aura farming“ и x-rated „cracked“.

Последното допълнение е думата „choppelganger“ и повярвайте, това не е нещо, с което искате да ви наричат.

И така, какво означава, ако ви описват като „choppelganger“?

Терминът е комбинация от думите „нарязан“ и „двойник“, което изисква установено разбиране на жаргона на поколение Z, за да се разбере напълно. Да наречеш някого „нарязан“ означава да го възприемаш като непривлекателен или изглеждащ нещастен, и това вече е доста често срещано в клипове в TikTok и секциите за коментари.

Междувременно, doppelganger е много по-ясен, тъй като е добре познат термин за описание на двама души - обикновено непознати без роднинска връзка - които си приличат.

Съберете двете значения и choppelganger по същество ще означава, че вие сте грозната версия на друг човек.

Например, ако кажеш, че някой е choppelganger на Сидни Суини, ще го опишеш като по-грозна версия на звездата от Euphoria - което е просто прекрасно.

Откъде произлиза choppelganger?

Както при повечето жаргонни изрази, почти невъзможно е да се определи точен произход на думата „choppelganger“, тъй като повечето фрази се появяват от далечни кътчета на интернет и стават почти универсални, като „6-7“, преди да станат необичайни и да изчезнат отново.

Изглежда, че това е така и с „choppelganger“, като първата съобщена употреба изглежда идва от коментар, оставен под видеоклип на Кендрик Ламар, в който се казва: „Моят дислексичен задник прочете това като „choppelganger“ и мисля, че току-що създадох дума за някой, който прилича на теб, но много леко и фино по-зле.“

Оттогава това набира скорост в TikTok, тъй като хората търсят нещастни души, които да бъдат обявени за „choppelgangers“ на известни личности или по-генетично благословени хора.

Що се отнася до това дали си оригиналът или чопългангерът, това е изцяло въпрос на късмет.

„Всеки има чопългангър, като някой, който почти прилича на теб, но е нарязан“, обяснява потребител, добавяйки: „Или може би ти си нечий чопългангер, не знам. Храна за размисъл.“

Поне фразата има смисъл, за разлика от повечето неща, които поколение Алфа /родените от 2010 г- насам/ бълва.