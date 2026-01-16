Новини
Любопитно »
Зумърите лансираха нова жаргонна обида - choppelganger

Зумърите лансираха нова жаргонна обида - choppelganger

16 Януари, 2026 18:04 786 16

  • зумъри-
  • поколението z-
  • жаргон-
  • choppelganger-
  • обида-
  • значение

Досега в лексикона влизаха фрази като „rizz“, „aura farming“ и x-rated „cracked“

Зумърите лансираха нова жаргонна обида - choppelganger - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Поколението Z е измислило нова фраза – обидно е, ако ви наричат ​​такъв.

За всяко поколение е нещо като обред на преход да измисля озадачаващи жаргонни термини, за да обърква и озадачава по-възрастните. Милениалите ползваха термини като „YOLO“, „bae“ и вбесяващото „adulting“ по време на своя разцвет, но поколенческата факла бе предадена напред и сега е време Поколението Z, всеки, роден между 1997 и 2012 г., да остави всички объркани.

Досега в лексикона влизаха фрази като „rizz“, „aura farming“ и x-rated „cracked“.

Последното допълнение е думата „choppelganger“ и повярвайте, това не е нещо, с което искате да ви наричат.

И така, какво означава, ако ви описват като „choppelganger“?

Терминът е комбинация от думите „нарязан“ и „двойник“, което изисква установено разбиране на жаргона на поколение Z, за да се разбере напълно. Да наречеш някого „нарязан“ означава да го възприемаш като непривлекателен или изглеждащ нещастен, и това вече е доста често срещано в клипове в TikTok и секциите за коментари.

Междувременно, doppelganger е много по-ясен, тъй като е добре познат термин за описание на двама души - обикновено непознати без роднинска връзка - които си приличат.

Съберете двете значения и choppelganger по същество ще означава, че вие сте грозната версия на друг човек.

Например, ако кажеш, че някой е choppelganger на Сидни Суини, ще го опишеш като по-грозна версия на звездата от Euphoria - което е просто прекрасно.

Откъде произлиза choppelganger?

Както при повечето жаргонни изрази, почти невъзможно е да се определи точен произход на думата „choppelganger“, тъй като повечето фрази се появяват от далечни кътчета на интернет и стават почти универсални, като „6-7“, преди да станат необичайни и да изчезнат отново.

Изглежда, че това е така и с „choppelganger“, като първата съобщена употреба изглежда идва от коментар, оставен под видеоклип на Кендрик Ламар, в който се казва: „Моят дислексичен задник прочете това като „choppelganger“ и мисля, че току-що създадох дума за някой, който прилича на теб, но много леко и фино по-зле.“

Оттогава това набира скорост в TikTok, тъй като хората търсят нещастни души, които да бъдат обявени за „choppelgangers“ на известни личности или по-генетично благословени хора.

Що се отнася до това дали си оригиналът или чопългангерът, това е изцяло въпрос на късмет.

„Всеки има чопългангър, като някой, който почти прилича на теб, но е нарязан“, обяснява потребител, добавяйки: „Или може би ти си нечий чопългангер, не знам. Храна за размисъл.“

Поне фразата има смисъл, за разлика от повечето неща, които поколение Алфа /родените от 2010 г- насам/ бълва.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    6 0 Отговор
    Ген Зи-то все повече ще използват думичката "мръшляк" за вбъдеще като погледнат скъсаните си джебове.

    18:07 16.01.2026

  • 2 Удри с лопатата

    11 0 Отговор
    И3педерасти се този свят.

    18:07 16.01.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Mими Кучева🐕‍🦺

    8 0 Отговор
    Джензи драми,мдаа.🌈🛴🥳🤣🖕

    18:11 16.01.2026

  • 5 Винелино,ма

    4 0 Отговор
    Фетиш към обратни и всякакви други и3р0ди ли имаш ма? Цял ден ни са спря,ма.

    18:15 16.01.2026

  • 6 УдоМача

    5 0 Отговор
    ...а повечето от тях са реално биомаса.......

    18:15 16.01.2026

  • 7 Време е

    3 2 Отговор
    Путин да натиска копчетата и да не остане жив човек на тази планета.

    Коментиран от #16

    18:16 16.01.2026

  • 8 DW смърди

    5 1 Отговор
    "обред на преход" ?!

    Това явно е било "rite of passage" в оригинал на английски, ама гугъл превода ви е много безсмислен на български...
    Редакторска работа - оценка нула (0).
    Семплички сте ФАКтите. Знаете само да пишете (преписвате) статии за телесни органи и объркани хора...

    Коментиран от #13

    18:17 16.01.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 От Z-омби поколението

    4 0 Отговор
    освен простотии, друго не може да се очаква.

    18:22 16.01.2026

  • 11 Селчо Белчо

    5 1 Отговор
    Мога ли да кажа, че моето прасе в кочината е choppelganger на Делян Пеевски?

    18:23 16.01.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 БеГемот

    1 0 Отговор
    Не знам дали са наясно с думата шuбaняцu която ги описва идеално

    18:31 16.01.2026

  • 15 ...

    2 0 Отговор
    Тц, предпочитам си българския вариант: "В лицето е като ударена с правата лопата"

    18:37 16.01.2026

  • 16 натиска

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Време е":

    ли ти G-точката?

    18:41 16.01.2026