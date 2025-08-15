Новини
Любопитно »
Успение Богородично: Символика, обичаи и поверия на 15 август

Успение Богородично: Символика, обичаи и поверия на 15 август

15 Август, 2025 08:52 1 370 13

  • успение богородично-
  • света богородица-
  • 15 август-
  • поверия-
  • традиции-
  • празник

Успение Богородично е ден, изпълнен с благоговение, надежда и вяра

Успение Богородично: Символика, обичаи и поверия на 15 август - 1
Снимка: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

На 15 август православните християни в България и по света отдават почит на Пресвета Богородица, отбелязвайки един от най-светлите и почитани празници в църковния календар – Успение Богородично. Този ден е изпълнен с дълбока духовна символика, богати традиции и множество народни вярвания, които се предават от поколение на поколение.

Исторически корени и духовно значение

Според църковното предание, след Възнесението на Иисус Христос, Божията Майка продължила да живее в смирение, молитва и добротворство, заобиколена от апостолите. В навечерието на своя земен край, Архангел Гавраил ѝ възвестил, че скоро ще се пресели във вечността. Всички апостоли, с изключение на Тома, се събрали в дома ѝ в Гетсимания, за да се простят с нея. След кончината ѝ, тялото на Богородица било положено в гробница, но когато апостол Тома пристигнал и поискал да се сбогува, гробът бил празен – останала само плащаницата. Това чудо се възприема като доказателство за възнесението на Пресвета Богородица с тяло и душа на небето.

Забрани и препоръки за празничния ден

На този свещен ден вярващите се въздържат от тежка физическа работа и домакински задължения, отдавайки времето си на молитва и посещение на църква. Сватбени тържества и венчавки не се извършват, тъй като празникът не е подходящ за сключване на брак. Съществува и поверието, че къпането в реки и езера на 15 август може да донесе нещастие, тъй като водата вече е „студена“ и опасна.

Народни вярвания и обичаи на 15 август

В българската народна традиция Успение Богородично е известно още като Първа Пречиста – ден, който бележи края на лятото и началото на есента. Според старите хора, ако на този ден времето е слънчево и топло, предстои дълга и суха есен. Ранното отлитане на щъркелите предвещава студени есенни дни, а обилната роса на празника е знак за хубаво време. С Успение Богородично завършва и двуседмичният Богородичен пост. По традиция се приготвя курбан за здраве, който се освещава в църквата или у дома. В навечерието на празника, на 14 август, се извършва ритуалното изнасяне на плащаницата, а в Бачковския и Троянския манастир се организират тържествени литийни шествия с иконата на Божията Майка.

Покровителка на майките и децата

Света Богородица се почита като закрилница на жените, майките и децата. Вярва се, че всяка жена, която мечтае за рожба или страда от болест, трябва да посети храм, носещ името на Божията Майка, и да отправи молитва за здраве и благополучие.

Успение Богородично е ден, изпълнен с благоговение, надежда и вяра. Празникът съчетава християнската духовност с богатството на българските традиции, превръщайки 15 август в специален момент за всяко семейство и общност.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 9 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    8 0 Отговор
    Живи и здрави всички именници , но нека са живи и здрави и всички хора ! Света Богородица е закрилница на семейството и любовта ! Обичайте се !!!

    Коментиран от #6

    08:55 15.08.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Факт

    3 0 Отговор
    Не трябва да се допуска религиозния обичай, да бъде убежище на насилници!

    08:55 15.08.2025

  • 4 Мъж

    4 1 Отговор
    Равините в Израел се изказват доста негативно за християнската религия

    Коментиран от #8

    08:58 15.08.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    3 4 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    СПОРЕД МЕН ИМЕННИЯ ДЕН ТРЯБВА ДА Е НА
    МАЛКА БОГОРОДИЦА - РОЖДЕННИЯ ДЕН 8-МИ СЕПТЕМВРИ
    .....
    ВСЯКА ВТОРА ЖЕНА НА СВЕТА СЕ НАРИЧА МАРИЯ
    ...... ПОЗДРАВ ЗА ВСИЧКИ

    Коментиран от #9

    09:01 15.08.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 мъшшш

    2 2 Отговор

    До коментар #4 от "Мъж":

    приеми исляма !

    Коментиран от #10

    09:08 15.08.2025

  • 9 Пич

    3 1 Отговор

    До коментар #6 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Не смея да изкажа мнение когато нямам необходимите познания ! Поздрав и на теб !

    Коментиран от #11

    09:11 15.08.2025

  • 10 Мъж

    0 3 Отговор

    До коментар #8 от "мъшшш":

    Исляма не, но юдаизъм да

    09:15 15.08.2025

  • 11 Браво!

    2 0 Отговор

    До коментар #9 от "Пич":

    За първи път да направиш нещо както трябва. Браво, гордея се с теб! Много постове можеш да ни спестиш така.

    Коментиран от #12

    09:18 15.08.2025

  • 12 Благодаря

    0 1 Отговор

    До коментар #11 от "Браво!":

    Но ти отново си оставаш загадка , която или е Меценат , или се опитва да Убие присмехулник ! Оценявам казаното от теб !

    09:27 15.08.2025

  • 13 ЕЛЛИН

    2 0 Отговор
    В Името Мария ( преди да стане Богородица ) също има символика . На иврит Мириам - превъзходна , превъзвишена 💐☦️💐

    09:33 15.08.2025